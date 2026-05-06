Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí toàn dân từ năm 2026

Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

Chỉ thị nêu rõ, Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã đặt ra yêu cầu phải thay đổi mạnh mẽ trong nhận thức và hành động đối với công tác này, nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách từ thực tiễn. Trong đó, trọng tâm là chuyển mạnh từ tư duy tập trung vào khám bệnh, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh; chú trọng bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời.

Nghị quyết cũng xác định mục tiêu chiến lược rõ ràng: từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần; được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế. Đây là định hướng mang tính nền tảng, hướng tới một hệ thống y tế dự phòng chủ động, lấy người dân làm trung tâm.

Tổ chức khám sức khỏe toàn dân từ 2026.

Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 282/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW; Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết số 261/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt nhằm tạo đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Thời gian qua, nhiều bộ, ngành và địa phương đã chủ động triển khai các hoạt động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Bộ Y tế, Bộ Công an cùng các địa phương như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Tuyên Quang… đã xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực và tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về phòng bệnh, phát hiện sớm bệnh tật và chăm sóc sức khỏe chủ động.

Tuy nhiên, để triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn quốc, Chỉ thị số 17/CT-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện một loạt nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, các tỉnh, thành phố phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, gắn với phát triển KT-XH, bảo đảm an sinh và nâng cao đời sống nhân dân. Mục tiêu đặt ra là đến hết năm 2026, toàn dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí và được lập sổ sức khỏe điện tử.

Các địa phương được yêu cầu huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của người đứng đầu và các cấp ủy, chính quyền cơ sở trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ trong nhân dân.

Theo đó, Bộ Y tế có trách nhiệm rà soát, ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể; hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh lập và quản lý sổ sức khỏe điện tử, bảo đảm kết nối, liên thông dữ liệu và tích hợp trên ứng dụng VNeID; đồng thời xây dựng chuẩn dữ liệu đầu ra phục vụ quản lý thống nhất trên toàn quốc, hoàn thành trong tháng 5/2026.

Bảo đảm đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc và vật tư y tế

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cần củng cố hệ thống y tế cơ sở và y tế dự phòng; bảo đảm đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc và vật tư y tế; tổ chức đào tạo, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ y tế. Công tác kiểm tra, giám sát cũng được nhấn mạnh, với yêu cầu báo cáo định kỳ hằng quý hoặc đột xuất khi cần thiết.

Bộ Công an được giao nhiệm vụ triển khai kết nối, khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống định danh điện tử phục vụ quản lý sổ sức khỏe điện tử, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong suốt quá trình thu thập, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu.

Trong lĩnh vực giáo dục, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với ngành y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho học sinh, sinh viên, hoàn thành trong tháng 6/2026 để triển khai ngay từ đầu năm học 2026–2027.

Về nguồn lực tài chính, Bộ Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí từ NSNN theo phân cấp, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và đúng quy định pháp luật; đồng thời chỉ đạo BHXH Việt Nam tiếp nhận, đồng bộ dữ liệu khám sức khỏe, bảo đảm liên thông với sổ sức khỏe điện tử.

Ở cấp địa phương, UBND các tỉnh, thành phố phải xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể theo từng nhóm đối tượng, ưu tiên người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, người mắc bệnh mạn tính và người dân ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Việc tổ chức khám cần linh hoạt, kết hợp giữa cơ sở y tế và các đợt khám lưu động tại cộng đồng.

Các địa phương cũng cần huy động đa dạng nguồn lực, lồng ghép với các chương trình, dự án liên quan để sử dụng hiệu quả ngân sách; đồng thời củng cố hệ thống y tế cơ sở, tăng cường bác sĩ cho tuyến xã, triển khai hiệu quả cơ chế luân chuyển cán bộ y tế.

Bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả

Chỉ thị cũng đặt ra yêu cầu đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội được đề nghị tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia khám sức khỏe định kỳ; huy động nguồn lực xã hội hóa; đồng thời giám sát việc triển khai để bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên tham gia khám sức khỏe; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện khám bệnh nghề nghiệp, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương được giao nhiệm vụ định hướng và đẩy mạnh công tác truyền thông, xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số; đồng thời phát hiện, nhân rộng các mô hình hiệu quả và đấu tranh với thông tin sai lệch.

Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả; đồng thời quán triệt nghiêm các quy định về phòng, chống lãng phí, tiêu cực trong quá trình tổ chức thực hiện. Bộ Y tế sẽ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ về kết quả triển khai trên phạm vi toàn quốc.