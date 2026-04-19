Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Hà Nội mời đích danh học sinh đăng ký xét tuyển thẳng từ lớp 11

Thời gian gần đây, một số học sinh các trường THPT nhận được thư từ Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội với nội dung mời đăng ký xét tuyển vào trường.

Theo Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, các thí sinh tiềm năng thuộc diện được quan tâm, thu hút gồm:

- Thí sinh được dự kỳ thi chọn các đội tuyển quốc gia dự các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế (thi vòng 2) do Bộ GD-ĐT tổ chức. Nhóm này sẽ được trường tuyển thẳng vào hệ đào tạo chất lượng cao.

- Thí sinh được giải cao (Nhất, Nhì, Ba, nhưng chưa thuộc nhóm được dự thi vòng chọn đội tuyển thi quốc tế và khu vực). Nhóm này được trường tuyển thẳng vào các khoa đào tạo phù hợp theo phương án tuyển sinh. Chương trình đào tạo phù hợp nhất mà trường này đưa ra là cử nhân sư phạm trùng với môn chuyên của đội tuyển mà học sinh tham dự.

- Thí sinh là thành viên đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia, đạt giải Khuyến khích.

- Những thành viên còn lại của đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia.

Một thư mời gửi tới học sinh lớp 11 của Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Nhằm thể hiện tinh thần cầu thị, cầu nhân tài đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã viết thư mời đích danh tới từng học sinh đạt giải từ Khuyến khích trở lên.

Trong thư gửi tới một học sinh đang học lớp 11, ngoài giới thiệu về nhà trường, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội viết:

“Thầy hiệu trưởng trân trọng mời em đăng ký xét tuyển thẳng vào Khoa Sinh học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, trở thành sinh viên khóa 77 của nhà trường. Khi lựa chọn ngành Sư phạm Sinh học và cam kết công tác trong ngành giáo dục sau khi tốt nghiệp, em sẽ được Nhà nước hỗ trợ 100% học phí và cấp sinh hoạt phí 3,63 triệu đồng/tháng. Học tập trong môi trường sư phạm chuẩn mực với đội ngũ giảng viên, chuyên gia đầu ngành, em sẽ có điều kiện tốt nhất để phát triển bản thân và đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.

Một lần nữa Thầy nhiệt liệt chúc mừng em, niềm tự hào của gia đình, bạn bè và của trường THPT.

Hẹn gặp em tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, là tân sinh viên khóa 77, vào tháng 9/2027”.