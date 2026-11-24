Bộ Giáo dục Hàn Quốc vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến 5 thí sinh bị phát hiện sử dụng thiết bị thông minh để gian lận trong kỳ thi đại học diễn ra tuần trước.

Trong số 111 trường hợp nghi gian lận bằng thiết bị điện tử mà cơ quan chức năng ghi nhận, 5 thí sinh nói trên bị phát hiện sử dụng kính thông minh và camera siêu nhỏ.

(Ảnh chụp màn hình)

Trước tình trạng trí tuệ nhân tạo và công nghệ cao bị lợi dụng để gian lận trong thi cử, Bộ Giáo dục Hàn Quốc quyết định duy trì vô thời hạn kênh tiếp nhận tố giác, kể cả đối với các kỳ thi trước đây.