Tháng 8 năm nay, Bộ GD&ĐT có hướng dẫn Khung nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh tiểu học, THCS và THPT.

Học sinh học AI với thời lượng 12 tiết/năm

Theo khung nội dung của Bộ GD&ĐT, dạy AI trở thành nội dung bắt buộc, với thời lượng 12 tiết mỗi lớp trong một năm học.

Ở mỗi cấp học, nội dung được thiết kế theo mức độ khác nhau. Với học sinh tiểu học, việc làm quen với AI bắt đầu từ những trải nghiệm trực quan, gần gũi. Các em nhận biết AI trong những thiết bị, ứng dụng quen thuộc như trợ lý ảo, camera nhận diện, hiểu rằng AI có thể mô phỏng cảm xúc nhưng không thực sự có cảm xúc như con người.

Đặc biệt, ngay từ lớp 1, học sinh đã được làm quen với những vấn đề như phân biệt hành vi sử dụng AI tốt và xấu, nhận diện công cụ AI, hiểu AI không được sử dụng với mục đích gây hại cho người khác.

Ở cấp THCS, chương trình chuyển dần sang tìm hiểu nguyên lý hoạt động của AI, các thành phần cơ bản trong kiến trúc AI, cách sử dụng công cụ để tạo sản phẩm số và giải quyết vấn đề thực tiễn. Học sinh được dạy kiểm chứng thông tin, kết quả do AI cung cấp; biết bảo vệ quyền riêng tư, dữ liệu cá nhân; nhận biết được tác động của AI đến xã hội, nghề nghiệp và định hướng học tập của bản thân

Đến cấp THPT, học sinh được khuyến khích đi sâu vào thiết kế, thử nghiệm và cải tiến sản phẩm AI. Các em phân tích được vai trò, quyền kiểm soát của con người trong vòng đời hệ thống AI cũng như tác động, rủi ro của AI đối với con người, xã hội.

Trước khi giáo dục AI được triển khai đại trà, một số địa phương, trường học đã thử nghiệm đưa AI vào hoạt động dạy và học.

Từ kết quả thí điểm, năm học 2026-2027, Hà Nội triển khai giáo dục AI đồng bộ tại 100% cơ sở giáo dục từ lớp 1 đến lớp 12.

Từ năm học này, các trường đưa AI vào dạy học

Học sinh yếu giải trọn vẹn bài nâng cao

Hiệu trưởng một trường THCS tại Hà Nội cho rằng, lâu nay nhà trường cấm học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học. Từ đầu giờ sáng, học sinh vào lớp sẽ phải giao nộp điện thoại ở tủ riêng đến hết giờ mới được nhận lại. Tuy vậy, vẫn có những học sinh lén mang 2 điện thoại, một chiếc nộp, một chiếc sử dụng. Trong giờ kiểm tra, đánh giá giáo viên cũng từng bắt được học sinh lén sử dụng ChatGPT để tra kết quả.

Giáo viên phản ánh thực tế, nhiều học sinh làm bài tập "giỏi một cách bất ngờ". Những em vốn có năng lực trung bình, yếu kém nhưng khi cô giao bài tập về nhà vẫn hoàn thành xuất sắc các dạng bài nâng cao.

Với việc dạy AI trong trường học, theo hiệu trưởng này là đúng đắn. Với 12 tiết học/ năm, giáo viên sẽ phải hướng dẫn các em sử dụng thế nào cho đúng, nếu không AI sẽ trở thành “sách giải bài tập”. Khi gặp câu hỏi khó, các em không suy nghĩ, lập tức tra cứu đáp án. Hiện nay, nhiều em sử dụng cả AI để lập dàn ý, viết văn.

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu, Hà Nội cho rằng, ngày nay, không thể cấm học sinh sử dụng thiết bị công nghệ cũng như AI. Do đó, cần có quy định, hướng dẫn để các em sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Nhà trường đã có quy định chung về thời gian sử dụng, cách sử dụng AI để học sinh không phụ thuộc, không lạm dụng.

Tuy nhiên, cũng theo bà Thúy, khi AI đi vào cuộc sống, thầy cô rất băn khoăn và trăn trở về những vấn đề liên quan đến năng lực tự học, tự điều chỉnh của học sinh. Đi cùng với đó là năng lực để người thầy sẽ trở thành những người hướng dẫn, định hướng khi AI đã có thể làm chủ được kiến thức. Do đó, cô Thúy mong, Bộ GD&ĐT sớm ban hành khung năng lực số, năng lực AI và chuẩn an toàn, sức khỏe số cho học sinh phổ thông, để nhà trường và gia đình có chung chiếc khiên bảo vệ và dẫn dắt các em trong kỷ nguyên số.

Tại tọa đàm với chủ đề “Giáo dục trong thời đại trí tuệ nhân tạo”, GS.TS. Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam nhấn mạnh thực tế, AI không chỉ là công cụ hỗ trợ mà đang dần trở thành “đối tác học tập” của học sinh. AI có khả năng cá nhân hoá việc học, cung cấp phản hồi tức thì và hỗ trợ người học tiếp cận kiến thức theo nhu cầu riêng.

Điều này đặt ra yêu cầu giáo dục phải chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực, giúp người học biết cách học, thích nghi và làm chủ công nghệ.

Bên cạnh đó, GS.TS. Lê Anh Vinh cũng nhấn mạnh vai trò của giáo viên trong bối cảnh mới cần được tái định vị, từ người giảng dạy sang người dẫn dắt, định hướng và truyền cảm hứng.

Giáo dục trong thời đại AI cần chú trọng phát triển các kỹ năng cốt lõi như tư duy phản biện, sáng tạo, đạo đức và trách nhiệm số, vốn là những yếu tố mà công nghệ khó có thể thay thế. Đồng thời, việc ứng dụng AI trong giáo dục cần đi kèm với những định hướng rõ ràng nhằm đảm bảo hiệu quả, tính nhân văn và sự phát triển bền vững của người học.