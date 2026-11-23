TP. HCM đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ giáo dục, phát triển giáo dục toàn diện, trong đó dự kiến từ năm 2027 sẽ hỗ trợ tiền ăn bán trú với mức tối đa 35.000 đồng/suất trong 180 ngày/năm học, tương đương tối đa 6,3 triệu đồng/học sinh/năm học.

Ở giai đoạn đầu, nhóm được ưu tiên gồm học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con công nhân và học sinh tại xã Thạnh An, đặc khu Côn Đảo. Thành phố cũng xây dựng lộ trình mở rộng (hỗ trợ 50% giá suất ăn và miễn phí toàn bộ tiền ăn bán trú cho tất cả học sinh) từ năm học 2028-2029, tùy khả năng cân đối ngân sách.

Trước TP. HCM, Hà Nội đã triển khai chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học từ năm học 2025-2026.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2025-2026, có 99,86% số cơ sở giáo dục tiểu học tổ chức hỗ trợ bữa ăn bán trú với hơn 633.000 học sinh được thụ hưởng, chiếm gần 84% tổng số học sinh tiểu học toàn thành phố.

Bước sang năm học 2026-2027, theo Nghị quyết số 84/2026/NQ-HĐND của HĐND TP. Hà Nội, mức hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học tiếp tục được nâng lên. Cụ thể, học sinh tiểu học tại các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập (không bao gồm cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài) được hỗ trợ 28.000 đồng/học sinh/ngày, tăng 8.000 đồng so với năm học trước.

Riêng 6 nhóm học sinh tiểu học thuộc diện ưu tiên được hỗ trợ 40.000 đồng/học sinh/ngày, tăng 10.000 đồng so với mức cũ. Các nhóm này gồm học sinh cư trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; cư trú tại xã Minh Châu; thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của thành phố; là người khuyết tật; thuộc diện bảo trợ xã hội và con của người có công với cách mạng theo quy định.

Chính sách hỗ trợ tiền ăn bán trú tại nhiều địa phương giúp học sinh có thêm những bữa cơm đủ đầy, yên tâm học tập. Ảnh: PHCC

Bên cạnh hai đô thị lớn, nhiều địa phương như Quảng Ninh, Thái Nguyên, Đà Nẵng cũng đã ban hành nghị quyết hỗ trợ tiền ăn cho học sinh, tập trung vào trẻ em vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và các nhóm yếu thế.

Tại Quảng Ninh, theo Nghị quyết số 93/2025/NQ-HĐND (hiệu lực từ ngày 1/1/2026), tỉnh dành khoảng 188,1 tỷ đồng mỗi năm học để hỗ trợ tiền ăn trưa và chi phí tổ chức bữa ăn tại trường cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số, miền núi, xã đảo và nhóm yếu thế. Cụ thể, trẻ mầm non được hỗ trợ 360.000 đồng/tháng và học sinh tiểu học được hỗ trợ 400.000 đồng/tháng, tối đa 9 tháng/năm học.

Tại Thái Nguyên, học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc tỉnh quản lý được hỗ trợ 468.000 đồng/tháng tiền ăn theo Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐND. Đồng thời, theo Nghị quyết số 74/2026/NQ-HĐND, mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho học sinh khuyết tật bán trú tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thuộc tỉnh quản lý là 360.000 đồng/tháng; học sinh khuyết tật ở nội trú được hỗ trợ 936.000 đồng/tháng.

Trong khi đó, theo Nghị quyết số 99/2026/NQ-HĐND của HĐND TP. Đà Nẵng (hiệu lực từ ngày 1/8/2026), mỗi học sinh ở nội trú tại các trường phổ thông nội trú ở xã biên giới đất liền được hỗ trợ thêm tiền ăn 1 triệu đồng/tháng, còn học sinh bán trú buổi trưa được hỗ trợ thêm 400.000 đồng/tháng, thời gian hưởng không quá 9 tháng/năm học. Ngoài ra, thành phố hỗ trợ thêm 1 tháng tiền ăn nội trú đối với học sinh lớp 1 là người dân tộc thiểu số đã tham gia học tiếng Việt trước khi vào chương trình chính khóa.