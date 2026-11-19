Khoảng 13h (giờ địa phương) ngày 19/11, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa phát hiện Lee Jin-woo trong tình trạng ngừng tim tại một nhà nghỉ gần ga Cheonho, quận Gangdong, Seoul.

Trước đó, Lee không xuất hiện tại buổi livestream giải đề thi Ngôn ngữ Hàn Quốc của kỳ thi đại học quốc gia (CSAT) năm nay như đã hẹn. Buổi kiểm chứng dự kiến diễn ra lúc 8h tại một trung tâm luyện thi ở khu Daechi-dong, Seoul.

Theo kế hoạch, sinh viên Đại học Quốc gia Seoul sẽ làm 56 câu hỏi trong 65 phút. Trước khi làm bài, anh phải qua các biện pháp kiểm tra nhằm loại trừ khả năng dùng thiết bị hỗ trợ. Giảng viên và phóng viên sẽ có mặt chứng kiến.

Hàng trăm phóng viên tập trung chờ Lee Jin-woo, 33 tuổi, thực hiện lời hứa giải trực tiếp phần thi Ngôn ngữ Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Tuy nhiên, đến 8h40, thời điểm môn thi bắt đầu, Lee vẫn không xuất hiện. Ban tổ chức cho biết điện thoại của anh đã tắt từ hôm trước, mọi nỗ lực liên lạc qua điện thoại và tin nhắn đều vô hiệu, nên họ quyết định kết thúc buổi kiểm chứng. Theo hãng thông tấn Yonhap, khoảng 400.000 người đã theo dõi livestream trên YouTube để chờ màn thể hiện của anh.

Cùng sáng, cảnh sát nhận được trình báo về việc Lee mất liên lạc và triển khai tìm kiếm. Lực lượng chức năng đến nhà riêng của Lee ở quận Gwanak nhưng không thấy anh. Qua xác minh hành trình, cảnh sát xác định Lee rời nhà hôm 18/11, lưu trú tại một nhà nghỉ ở quận Gwangjin, rồi tiếp tục di chuyển vào sáng hôm sau. Anh đi taxi theo hướng quận Songpa trong khoảng 8-9h ngày 19/11. Đến khoảng 11h54, cảnh sát mở rộng tìm kiếm sang khu vực này.

Studio dự kiến sẽ livestream buổi giải đề chứng minh năng lực. Ảnh: Yonhap

Lee trở thành tâm điểm chú ý khi là người đầu tiên đạt điểm tuyệt đối ở cả hai phần đọc hiểu và suy luận logic của kỳ thi năng lực tuyển sinh trường luật (LEET) hồi tháng 7, kể từ khi kỳ thi ra đời năm 2008.

LEET là kỳ thi đánh giá năng lực đầu vào của hệ thống 25 trường luật tại Hàn Quốc, dành cho người đã có bằng đại học hoặc sắp tốt nghiệp muốn theo học chương trình luật sau đại học. Kỳ thi tập trung kiểm tra khả năng đọc hiểu, phân tích, suy luận và giải quyết vấn đề thay vì kiến thức pháp luật. Kết quả thi là một trong những tiêu chí xét tuyển, bên cạnh điểm đại học, ngoại ngữ và hồ sơ cá nhân.

Mỗi năm, các trường luật tại Hàn Quốc tuyển tổng cộng khoảng 2.000 sinh viên. Trong kỳ tuyển sinh năm 2027, có 9.470 người nộp hồ sơ, tương đương gần 4,74 ứng viên cạnh tranh một suất. Riêng kỳ thi LEET năm nay thu hút 17.184 người đăng ký, trong đó 15.546 người thực tế dự thi.

Thành tích này bị đặt dấu hỏi sau khi Lee công khai cuốn đề thi trong một cuộc phỏng vấn với YouTuber. Người xem phát hiện dấu vết xóa và sửa đáp án ở các câu 25-29. Đáng chú ý, ba đáp án Lee chọn ban đầu liên tiếp bị lệch một câu so với đáp án đúng. Điều này làm dấy lên nghi vấn anh có thể đã dùng AI hoặc nguồn bên ngoài để lấy đáp án.

Nghi ngờ càng tăng khi một thí sinh đạt điểm cao nhất kỳ thi chứng chỉ kế toán thuế năm nay thừa nhận dùng AI để gian lận.

Lee Jin-woo, 33 tuổi, là người đầu tiên đạt điểm tuyệt đối kỳ thi vào trường luật. Ảnh: Instagram @brainaccel.official

Kết quả các kỳ thi trước đây của Lee cũng bị đưa ra xem xét. Năm 2013, anh đạt điểm từ mức 6 đến 8 ở các môn trong kỳ thi đại học, theo thang chín bậc; năm 2018, điểm môn Ngôn ngữ Hàn Quốc ở mức 7.

Trước những nghi vấn, Lee tuyên bố sẽ công khai khả năng làm bài để chứng minh năng lực. Anh cam kết livestream giải đề Ngôn ngữ Hàn Quốc trong kỳ thi đại học năm nay, dẫn đến buổi kiểm chứng sáng 19/11.

Song song với việc tìm kiếm Lee, cảnh sát Seoul đang điều tra các cáo buộc liên quan đến anh sau khi hai luật sư gửi đơn tố cáo anh cản trở hoạt động kinh doanh. Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ đến đội điều tra tội phạm tài chính và đề nghị bảo toàn bài thi CSAT năm ngoái của Lee để phục vụ xác minh.