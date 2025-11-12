Cả Hàn Quốc sắp "nín thở" cho thí sinh thi đại học

Sáng ngày 13/11/2025 (thứ Năm), hơn 550.000 học sinh Hàn Quốc sẽ tham gia kỳ thi đại học quốc gia, được gọi là Suneung. Đây được coi là "trận chiến" quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh ở xứ sở kim chi. Trong ngày này, cả đất nước Hàn Quốc vận hành theo một nhịp điệu hoàn toàn khác, khi mọi nỗ lực của xã hội đều hướng về mục tiêu duy nhất: giúp các thí sinh thi trong điều kiện tốt nhất.

“Trận chiến” quyết định tương lai

Suneung hay còn gọi là College Scholastic Ability Test (CSAT) là kỳ thi đầu vào đại học toàn quốc, có ảnh hưởng sâu sắc đến sự nghiệp và thậm chí cả cuộc sống cá nhân của mỗi người trẻ Hàn Quốc. Thành công trong kỳ thi đồng nghĩa với cơ hội vào các trường đại học danh tiếng, là bước đệm lớn cho công việc, địa vị xã hội và cả hôn nhân.

Theo lịch thi năm nay, thí sinh sẽ làm bài theo trình tự: Tiếng Hàn: 08:40 – 10:00 (80 phút); Toán: 10:30 – 12:10 (100 phút); Tiếng Anh: 13:10 – 14:20 (70 phút, phần nghe từ 13:10 – 13:35); Tổng hợp (Lịch sử, Xã hội, Khoa học, Nghề nghiệp): 14:50 – 16:37 (107 phút).

Thí sinh phải có mặt trước 8h10 phút sáng, nếu đến muộn dù chỉ vài phút cũng sẽ bị cấm vào thi. Chính vì vậy, từ nhiều năm qua, ngày thi đại học ở Hàn Quốc luôn là “ngày đặc biệt của cả quốc gia”, với hàng loạt biện pháp được áp dụng nhằm bảo đảm mọi thí sinh đều có thể đến điểm thi đúng giờ, an toàn và trong tâm thế tốt nhất.

Hàng loạt biện pháp đặc biệt

Theo hãng tin Yonhap, Chính phủ Hàn Quốc đã ra quy định cấm mọi phương tiện giao thông di chuyển trong phạm vi 200 mét quanh các điểm thi trên toàn quốc. Phụ huynh, taxi chỉ được dừng ở khu vực bên ngoài, còn thí sinh phải đi bộ vào điểm thi.

Từ 6h-8h, hệ thống tàu điện ngầm và xe buýt tại thủ đô Seoul và các vùng lân cận sẽ được tăng cường thêm chuyến, một số tuyến xe buýt được phép dừng ngay trước cổng trường thi để hỗ trợ thí sinh. Đồng thời, xe cứu hộ và phương tiện hỗ trợ khẩn cấp được bố trí dọc các tuyến đường trọng điểm, sẵn sàng chở những thí sinh gặp sự cố hoặc đi muộn đến điểm thi.

Không chỉ giao thông, giờ làm việc của các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp lớn cũng được điều chỉnh. Các đơn vị có trên 50 nhân viên được khuyến nghị bắt đầu làm việc sau 10h nhằm giảm áp lực giao thông trong giờ cao điểm. Nhiều công trình xây dựng tạm dừng hoạt động để hạn chế tiếng ồn và khói bụi.

“25 phút im lặng của cả đất nước”

Khoảng thời gian từ 13h10 - 13h35 là phần nghe của bài thi tiếng Anh, được người dân Hàn Quốc gọi là “25 phút im lặng của cả đất nước”.

Trong 25 phút đó, tất cả sân bay tạm dừng cất và hạ cánh; quân đội ngừng huấn luyện bắn pháo; xe buýt và tàu điện giảm tốc, không bấm còi; các công trường ngừng thi công,...

Cả xã hội “nín thở” để học sinh có thể nghe rõ từng câu hỏi đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng, thể hiện tinh thần tôn trọng tri thức và sự đồng lòng của người Hàn Quốc.

An ninh và an toàn tuyệt đối

Bên cạnh giao thông, Bộ Giáo dục Hàn Quốc yêu cầu 17 văn phòng giáo dục khu vực hoàn tất kiểm tra an toàn tại các điểm thi trước ngày 31/10. Các trường được rà soát hệ thống phòng cháy, kiểm tra ứng phó động đất, đảm bảo môi trường ổn định trong suốt kỳ thi.

Đề thi Suneung được bảo vệ nghiêm ngặt: được in trong khu vực an ninh đặc biệt, cảnh sát hộ tống bằng xe bọc thép từ trung tâm in ấn đến từng điểm thi và chỉ được mở niêm phong vào buổi sáng của ngày thi. Trong những ngày cận kề kỳ thi, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra quanh khu vực trường học, ngăn chặn mọi hành vi gây rối hoặc gian lận.

Cả xã hội cùng hướng về học sinh

Với người Hàn Quốc, ngày thi đại học không chỉ là ngày của thí sinh mà là ngày của cả quốc gia. Người dân nhường đường cho xe cảnh sát chở thí sinh, nhân viên tàu điện hỗ trợ miễn phí những thí sinh quên đồ, còn các ông bố bà mẹ cầu nguyện ở chùa và nhà thờ suốt buổi sáng.

Các cửa hàng cà phê quanh trường cũng mở sớm hơn để phục vụ phụ huynh đang chờ con, trong khi truyền hình quốc gia phát sóng trực tiếp không khí tại các điểm thi lớn.

Không nơi nào trên thế giới có một “ngày đặc biệt” như vậy, khi một quốc gia hiện đại, ồn ào và nhộn nhịp như Hàn Quốc lại cùng nhau chậm lại, lặng đi, chỉ để dành trọn một buổi sáng yên bình cho tương lai của thế hệ trẻ.