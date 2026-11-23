Trường THCS Tản Đà nằm ở xã Quảng Oai, được khởi công vào cuối năm 2024, vừa khánh thành hồi tháng 9.

Với diện tích hơn 10.000 m2, công trình có 5 tầng nổi, một tầng hầm. Các tầng giật cấp kiểu bậc thang, thu hẹp dần khi lên cao để nhường chỗ cho tiểu cảnh và những khoảng sân vườn trồng cây xanh trên mái. Nhìn từ xa, ngôi trường như một du thuyền hiện đại, nằm giữa cánh đồng lúa dưới chân núi Ba Vì.

"Giáo viên, phụ huynh thường gọi trường là du thuyền 5 sao", Phó hiệu trưởng Nguyễn Thị Liên Phương nói. "Chúng tôi mong cô trò như con thuyền vượt sóng ra khơi, vươn ra thế giới".

Một trong những điểm nhấn của công trình là hai cầu thang ngoài trời. Cầu thang này "chạy" lệch tầng, từ tầng 4 và 3 của tòa B sang tầng 3 và 2 tòa C. Từ trên cao nhìn xuống, các lối đi đan cài trên thảm cỏ xanh, như những tầng boong trên một con tàu lớn. Hiện, trường còn một số hạng mục dự kiến hoàn thiện trong học kỳ II. Đây là phân hiệu chính của trường, bên cạnh hai cơ sở Tiên Phong và Thuỵ An.

Năm học 2026-2027, trường có 888 học sinh với gần 50 giáo viên, nhân viên. Mỗi phòng học đều có máy tính cho giáo viên, kết nối màn hình chính trên bảng để trình bày bài giảng sinh động hơn. Học kỳ tới, các phòng đều được lắp điều hòa.

Trường THCS Tản Đà còn có hệ thống phòng chức năng và bộ môn hiện đại. Trong ảnh là phòng Ngoại ngữ, bàn ghế được ghép theo nhóm để học sinh luyện nói, thảo luận. Trên tường trang trí bản đồ thế giới, xe buýt hai tầng, tháp đồng hồ Big Ben và khẩu hiệu "A global mindset" (Tư duy toàn cầu).

Phòng Hóa học với các cụm bàn thí nghiệm, chính giữa mỗi cụm là bồn rửa và vòi nước, để học sinh vệ sinh dụng cụ ngay tại chỗ.

Phòng Mỹ thuật có hơn 20 bàn vẽ chuyên dụng, là nơi trưng bày tranh vẽ, mô hình STEM do học sinh làm từ vật liệu tái chế.

Phòng Âm nhạc được trang bị 12 đàn organ. Theo cô Phương, giáo viên khai thác phòng nghệ thuật khá hiệu quả. Ngoài giờ học chính khóa, học sinh được sinh hoạt câu lạc bộ, tập luyện cho các tiết mục, cuộc thi.

Thư viện rộng 150 m2, hiện có hơn 3.800 đầu sách. Ngoài hai tiết đọc mỗi kỳ, học sinh có thể lên mượn hoặc đọc sách tại chỗ trong giờ ra chơi.

"Ra chơi em thường lên đây, chỉ hôm nào nhiều bài mới ở lại lớp. Em hay mượn truyện tranh và sách về các châu lục trên thế giới để đọc ở nhà", Vũ Mạnh Đạt (phải), lớp 7A4, là một trong những "khách quen" của thư viện, nói.

Trường có nhà đa năng và sân chơi ngoài trời, phục vụ các giờ học thể chất, hoạt động thể thao. Nguyễn Công Đình Tùng, lớp 6A5, thích nhất nhà đa năng, vì giờ ra chơi em và các bạn có thể xuống chơi nhiều môn thể thao, không phụ thuộc thời tiết. Nằm ở tầng hầm, bể bơi rộng hơn 300 m2, sâu 1,5 m, đang chờ hoàn thiện trong học kỳ tới. Cô Liên Phương cho biết trường dự kiến vận hành bể quanh năm. "Hiện ở xã Quảng Oai hay huyện Ba Vì cũ, chưa trường học nào có bể bơi đảm bảo chất lượng quốc tế như vậy", cô Liên Phương nói.

Nhà bếp và phòng ăn rộng khoảng 500 m2, đủ chỗ cho 600 học sinh cùng lúc. Bếp được thiết kế theo nguyên tắc một chiều, phân tách khu sơ chế, chế biến và chia suất. Hệ thống hút khói và thiết bị nấu bằng inox được lắp đồng bộ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo cô Liên Phương, với trường mới, học sinh có môi trường học tập đầy đủ, giáo viên thuận lợi hơn trong giảng dạy. Tuy vậy, khuôn viên rộng khiến việc bảo quản, khai thác thiết bị tốn nhiều công sức hơn, chi phí vận hành, điện năng đều cao hơn nơi khác. Trường đang đề xuất địa phương hỗ trợ cũng như dự kiến lắp điện mặt trời để giảm chi phí.