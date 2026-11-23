Ngày 22/11/2026, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới nhà giáo Nguyễn Xuân Khang cùng tập thể Trường Marie Curie, Hà Nội về những tình cảm, tâm huyết và đóng góp thiết thực đối với sự nghiệp giáo dục của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang bày tỏ sự trân trọng và xúc động trước những việc làm ý nghĩa của nhà giáo Nguyễn Xuân Khang trong suốt những năm qua. Bằng tình yêu thương học trò, tâm huyết của một nhà giáo và tấm lòng nhân ái, thầy Khang đã dành nhiều tình cảm, công sức để chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là giáo dục tại vùng cao Mèo Vạc, nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh vừa gửi thư cảm ơn nhà giáo Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường Marie Curie (Hà Nội), vì những đóng góp thiết thực cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh. Ảnh: Thầy Khang chụp ảnh cùng học sinh sáng 22/11. Ảnh: NVCC.

Đặc biệt, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang đã dành nguồn lực của mình đầu tư xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Marie Curie - Mèo Vạc khang trang, hiện đại.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, đây không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp mà còn là món quà vô cùng quý giá dành cho các thế hệ học sinh vùng cao, biên giới. Ngôi trường được kỳ vọng trở thành nơi nuôi dưỡng tri thức, bồi đắp nhân cách, khơi dậy ý chí và khát vọng vươn lên cho học sinh nơi vùng cao còn nhiều khó khăn.

Đặc biệt, công trình càng thêm ý nghĩa khi được khánh thành vào ngày 23/11/2026, đúng dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026).

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang gửi lời chúc nhà giáo Nguyễn Xuân Khang cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an; chúc tập thể cán bộ, giáo viên Trường Marie Curie, Hà Nội tiếp tục đạt nhiều thành tựu trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, ông Hầu A Lềnh một lần nữa bày tỏ lòng cảm ơn trước những tình cảm, sự quan tâm và đóng góp quý báu của nhà giáo Nguyễn Xuân Khang cùng tập thể Trường Marie Curie, Hà Nội đối với giáo dục vùng cao Tuyên Quang.