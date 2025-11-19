Đề thi tiếng Anh đại học Hàn Quốc gây sốc

Kỳ thi đại học Hàn Quốc (CSAT) năm nay diễn ra ngày 13/11. Sau khi kết thúc, đề thi tiếng Anh gây tranh cãi vì độ khó. Nhiều người bản ngữ, có trình độ học vấn cao, đã dùng từ "điên rồ" sau khi xem một số đoạn văn và câu hỏi mà học sinh phải trả lời.

"Các câu hỏi khó một cách lố bịch. Tôi cá là phần lớn người bản ngữ gặp khó khăn", theo Anjee DiSanto, Giáo sư người Mỹ tại Đại học Wonkwang. Cô và nhiều người nói tiếng Anh khác nhận xét các câu hỏi dùng thứ ngôn ngữ quá phức tạp, lỗi thời và ít gặp trong giao tiếp đời thực.

Tranh cãi nhất là câu số 39. Với nội dung về cách người chơi cảm nhận và hành động trong thế giới game, đề yêu cầu chọn vị trí hợp lý trong đoạn văn để điền câu cho sẵn, những người bản ngữ được hỏi và ChatGPT đều chọn đáp án 1. Nhưng câu trả lời chính xác lại là 3.

Câu số 39 trong đề thi đại học môn tiếng Anh ở Hàn Quốc năm 2025. Ảnh: The Korea Times

Phần tiếng Anh của bài thi CSAT vốn nổi tiếng khó, nhiều thí sinh ví như phải "giải mã một văn bản cổ xưa". Đề thi năm nay còn được đánh giá khó hơn năm ngoái, theo Học viện Daesung, một trong những trung tâm luyện thi đại học lớn nhất ở Hàn Quốc.

Việc này làm dấy lên tranh luận về việc liệu kỳ thi có thực sự hỗ trợ học sinh phát triển khả năng tiếng Anh hay không. Samuel Denny, nguyên Phó giáo sư ngành giảng dạy tiếng Anh tại Đại học Sangmyung, cho rằng bài thi có thể kiểm tra kỹ năng đọc nâng cao, nhưng thất bại trong việc đánh giá loại ngôn ngữ mà học sinh cần trong thế giới thực.

Kim Soo-yeon, Giáo sư khoa Văn học và Văn hóa Anh tại Đại học Ngoại ngữ Hankuk, không đồng tình. Bà nhìn nhận bài thi đã đáp ứng mục tiêu tuyển sinh, không chỉ đơn thuần đánh giá ngôn ngữ, mà còn đo lường khả năng đọc hiểu mà sinh viên cần có để xử lý những thông tin và bài giảng ở bậc đại học.

Nhiều chuyên gia tin rằng khoảng cách ngày càng lớn giữa kiến thức trên lớp và độ khó của bài thi là nguyên nhân khiến các thí sinh chật vật.

Theo Lee Hi-kyoung, Giáo sư Ngôn ngữ và Văn học Anh tại Đại học Hàn Quốc, khi bài thi dựa vào các câu hỏi mẹo hoặc ngữ pháp nâng cao, học sinh buộc phải học theo để đáp ứng. Thị trường dạy thêm tiếng Anh cũng vì vậy mà cạnh tranh gay gắt theo.

Thí sinh thi đại học năm 2025 ở Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap News

CSAT, hay Suneung trong tiếng Hàn, là một trong những kỳ thi đại học căng thẳng nhất thế giới, kéo dài 8 tiếng. Bài thi gồm 6 phần: tiếng Hàn, Toán, tiếng Anh, Lịch sử, phần thi tự chọn các môn khoa học tự nhiên/khoa học xã hội và ngoại ngữ phụ. Đề yêu cầu thí sinh chọn đáp án trắc nghiệm hoặc câu trả lời ngắn.

Năm nay, hơn 550.000 thí sinh tham dự kỳ thi, cao nhất trong vòng 7 năm qua. Tất cả chuyến bay tạm ngưng trong khung giờ thi nghe môn tiếng Anh. Hệ thống tàu điện ngầm tăng chuyến buổi sáng, còn cảnh sát giao thông có nhiệm vụ hỗ trợ thí sinh tới đúng giờ.