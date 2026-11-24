Chị N.T.H. - giáo viên Trường THPT Đặng Huy Trứ (phường Kim Trà, TP. Huế), vừa có đơn phản ánh về việc nhà trường lập danh sách, niêm yết tên chị tại bảng thông báo ở phòng Hội đồng sư phạm với lý do không tham gia tiệc liên hoan sau tọa đàm kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trường THPT Đặng Huy Trứ. Ảnh tư liệu

Theo chị H., ngày 17/11, nhà trường thông báo đến các tổ chuyên môn về việc tổ chức bữa cơm thân mật sau tọa đàm 20/11, đồng thời yêu cầu giáo viên không tham gia thì báo để tổng hợp danh sách. Do bận việc gia đình, chị chỉ dự tọa đàm và đã báo trước việc không tham gia tiệc liên hoan theo đúng yêu cầu.

Tuy nhiên, ngày 18/11, nhà trường lập danh sách "Giáo viên không tham gia gặp mặt sau tọa đàm 20/11", có đóng dấu và niêm yết tại bảng thông báo ở phòng Hội đồng sư phạm. Theo phản ánh, đến chiều 23/11, danh sách này vẫn chưa được tháo xuống.

Chị H. cho rằng, việc không tham gia tiệc liên hoan là lựa chọn cá nhân, không ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn hay nhiệm vụ giảng dạy. Giáo viên đã thông báo theo yêu cầu nhưng vẫn bị đưa tên lên bảng công khai, khiến chị cảm thấy bị áp lực, ảnh hưởng đến danh dự.

Trường THPT Đặng Huy Trứ niêm yết công khai danh sách giáo viên không dự gặp mặt sau tọa đàm 20/11 tại bảng thông báo ở phòng Hội đồng sư phạm.

Trao đổi với báo chí, ông Hoàng Phồn Hưng - Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Huy Trứ, xác nhận nhà trường có niêm yết tên hai nữ giáo viên không tham gia tiệc liên hoan. Theo ông Hưng, việc này nhằm bảo đảm minh bạch trong chi trả chế độ dịp 20/11.

Cụ thể, mỗi giáo viên được nhà trường chi 300.000 đồng. Người không dự tiệc được nhận đủ khoản tiền này, còn người tham gia liên hoan đóng góp 160.000 đồng để thanh toán chi phí bữa ăn. Ông Hưng giải thích, việc niêm yết danh sách nhằm phân biệt các trường hợp khi thực hiện chi trả.

Tuy nhiên, chị H. cho biết, ngày 19/11, nhà trường đã chuyển 300.000 đồng chế độ 20/11 cho mỗi giáo viên cùng khoản truy lĩnh tăng 10% phụ cấp đứng lớp. Sau buổi liên hoan, những người tham dự mới đóng 160.000 đồng cho tổ chuyên môn để chuyển về bộ phận tài vụ. Vì vậy, theo chị, việc công khai danh sách giáo viên không dự tiệc là không cần thiết.

Vấn đề đặt ra là liệu có cần thiết niêm yết công khai danh tính giáo viên không tham gia một bữa tiệc liên hoan mang tính tự nguyện, trong khi họ đã thực hiện đúng yêu cầu thông báo của nhà trường? Trong khi, đây không phải hoạt động sư phạm hay nhiệm vụ chuyên môn bắt buộc, mà là sinh hoạt giao lưu ngoài chương trình tọa đàm.

Việc minh bạch các khoản thu, chi là cần thiết, nhưng không đồng nghĩa với việc phải công khai danh tính những người không tham gia trước tập thể. Nếu cần đối chiếu, quản lý và bảo đảm rõ ràng trong thanh quyết toán, nhà trường có thể thông tin trong phạm vi nội bộ cán bộ, giáo viên hoặc Hội đồng sư phạm, thay vì niêm yết danh sách kéo dài nhiều ngày.

Cách xử lý này cũng đặt ra yêu cầu tôn trọng quyền riêng tư, lựa chọn cá nhân của giáo viên, tránh tạo áp lực không đáng có trong môi trường giáo dục.