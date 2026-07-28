Hà Nội sắp xếp 19 trường cao đẳng, trung cấp còn 10 cơ sở

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 292 về triển khai sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và đại học công lập trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, việc sắp xếp được thực hiện theo hướng tái cấu trúc mạng lưới, hình thành các cơ sở giáo dục có quy mô lớn hơn, nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý. Thành phố cũng hướng tới tinh gọn đầu mối quản lý, tăng nguồn lực trực tiếp cho hoạt động giảng dạy, từng bước triển khai mô hình một trường chính có các phân hiệu.

Việc sắp xếp bảo đảm phù hợp với quy hoạch mạng lưới giáo dục nghề nghiệp, quy hoạch Thủ đô và các quy định hiện hành; đồng thời thực hiện công khai, minh bạch, thận trọng, không làm ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo.

Đối với hệ thống các trường cao đẳng và trung cấp công lập, Hà Nội sẽ sắp xếp 19 cơ sở, gồm 10 trường cao đẳng và 9 trường trung cấp, còn 10 cơ sở, gồm 8 trường cao đẳng và 2 trường trung cấp.

Trong đó, giữ nguyên 5 trường để tiếp tục tái cấu trúc (Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội và Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội). Hai trường trung cấp trong nhóm này sẽ xây dựng đề án nâng cấp thành trường cao đẳng đa ngành.

Đối với 14 trường còn lại, thành phố thực hiện hợp nhất, sáp nhập để hình thành 5 cơ sở giáo dục mới.

Các trường sau sắp xếp phải đáp ứng các điều kiện thành lập theo quy định (trừ trường đặc thù là Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội); tiếp tục thực hiện tự chủ chi thường xuyên trở lên; đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực với nguồn lực mạnh và quy mô tuyển sinh lớn.

Trong giai đoạn đầu sau sắp xếp, các trường khi thực hiện sáp nhập giữ nguyên về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, tài sản, cơ chế tài chính, biên chế được giao, cán bộ hiện có… của các trường nhằm bảo đảm hoạt động đào tạo diễn ra ổn định, không bị gián đoạn.

Đối với hệ thống các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX), thành phố sẽ sắp xếp 29 trung tâm GDNN - GDTX thành 14 trung tâm.

Việc hợp nhất được thực hiện theo từng khu vực như nội đô, phía Bắc, phía Đông, phía Tây, Tây Nam, Tây Bắc, phía Nam và khu vực sông Hồng.

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn chi tiết về tiêu chí, điều kiện thành lập với loại hình trường trung học nghề, thành phố sẽ chuyển đổi 5 trung tâm GDNN-GDTX sang mô hình trường trung học nghề.

Đối với Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, thành phố giữ nguyên đầu mối tổ chức, hướng tới mục tiêu đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững của Thủ đô.

Thành phố đã chủ trương đầu tư, phát triển Trường Đại học Thủ đô Hà Nội với định hướng, chiến lược rõ ràng thông qua Đề án phát triển Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được UBND Thành phố ban hành, phù hợp tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, hướng tới xây dựng cơ sở đào tạo chất lượng cao.