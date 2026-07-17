TPHCM sắp xếp lại hệ thống trường học, thành lập thêm nhiều trường mới

Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, hiện TPHCM đang triển khai phương án sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, ngành giáo dục đã sắp xếp từ 278 đơn vị còn 256 đơn vị, giảm 22 đơn vị. Trong số này, thành phố giữ nguyên hiện trạng 198 đơn vị.

Học sinh TPHCM trong kỳ tuyển sinh lớp 10. Ảnh: Anh Nhàn

Đối với khối giáo dục nghề nghiệp và đại học, TPHCM đã tổ chức lại 39 trường đại học, cao đẳng, trung cấp còn 20 trường đại học, cao đẳng và 1 trường trung cấp, giảm 18 đầu mối. Cùng với đó, 41 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên được chuyển đổi thành 37 trường trung học nghề, giảm 4 đơn vị.

Song song với việc tinh gọn tổ chức, TPHCM vẫn tiếp tục mở rộng mạng lưới trường lớp. Thành phố đã thành lập 5 trường THPT mới gồm Võ Nguyên Giáp, Thoại Ngọc Hầu, Phan Văn Hớn, Hà Huy Tập và Trường tiểu học - THCS - THPT Lê Thị Riêng.

Đồng thời, Trường THPT Nam Sài Gòn được tổ chức lại thành trường phổ thông nhiều cấp học trực thuộc Sở GD&ĐT. Ngoài ra, TPHCM cũng đang hoàn thiện đề án tổ chức lại Trường THPT Trung Lập, Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Lê Thị Hồng Gấm và thành lập Trường Tiểu học, THCS, THPT nội trú Công an nhân dân V.

TPHCM cũng đang dự kiến chuyển đổi 4 trung tâm Giáo dục thường xuyên và Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tại những khu vực chưa có trường Cao đẳng thành trường Trung học nghề. Việc triển khai sẽ được thực hiện ngay sau khi các quy định về việc tổ chức giảng dạy chương trình giáo dục trung học nghề có hiệu lực.

Vẫn thiếu phòng học

Ở cấp xã, toàn TPHCM có 225 cán bộ phụ trách giáo dục, bình quân 1,5 người mỗi đơn vị hành chính. Tuy nhiên, Sở GD&ĐT đánh giá lực lượng này còn mỏng, một số cán bộ chưa đúng chuyên môn, trong khi sau sắp xếp đơn vị hành chính, quy mô quản lý giáo dục tăng lên đáng kể, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT TPHCM và UBND cấp xã vẫn chưa được phân cấp đầy đủ thẩm quyền trong quản lý nhân sự ngành giáo dục. Các quy định về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và tiêu chuẩn cán bộ phụ trách giáo dục cấp xã cũng chưa thống nhất. Việc kết nối dữ liệu, giải quyết thủ tục hành chính vẫn phụ thuộc hệ thống của cơ quan Trung ương, làm giảm tính chủ động của địa phương trong xử lý công việc.

Tốc độ tăng dân số và phân bố dân cư chưa đồng đều khiến một số khu vực vẫn thiếu phòng học

Cũng theo báo cáo từ Sở GD&ĐT TPHCM, tính đến hết tháng 5/2026, TPHCM có hơn 3.400 cơ sở giáo dục từ mầm non đến THPT, nhiều nhất cả nước.

Trong năm học 2025-2026, toàn thành phố có gần 2,58 triệu học sinh, tăng hơn 39.600 em so với năm trước, khoảng 24% học sinh không có hộ khẩu thường trú tại TPHCM.

Sở GD&ĐT TPHCM đánh giá, hệ thống trường ngoài công lập tại thành phố phát triển mạnh, đặc biệt ở bậc mầm non và THPT, góp phần giảm áp lực cho trường công. Tuy nhiên, tốc độ tăng dân số và phân bố dân cư chưa đồng đều khiến một số khu vực vẫn thiếu phòng học.

Về chất lượng giáo dục, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học THPT đạt 96,42%. TPHCM cũng nằm trong nhóm 7 địa phương có điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cao nhất cả nước, giành 288 giải học sinh giỏi quốc gia, có 13 học sinh vào vòng tuyển chọn đội tuyển quốc gia và 1 học sinh tham dự Olympic Tin học quốc tế.

Tuy vậy, đến tháng 5/2026, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia vẫn còn khiêm tốn, mầm non 28,37%, tiểu học 35,22%, THCS 43,17% và THPT 40,62%. Nguyên nhân chủ yếu là quỹ đất tại TPHCM còn hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn.