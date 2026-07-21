Nhà trường, chuyên gia nói gì về kế hoạch sắp xếp gần 3.000 trường học của Hà Nội trước ngày 30/8?

Hà Nội sắp xếp gần 3.000 trường học

Thủ tướng giao các tỉnh thành sắp xếp trường học mầm non, phổ thông công lập theo hai mô hình, hoàn thành trước 30/8, các địa phương cần chuẩn bị tốt điều kiện cho năm học 2026-2027 và sáp nhập trường dạy nghề trong quý III năm nay.

Ngay sau khi có chỉ đạo, Hà Nội đã đưa ra phương án sắp xếp trường học.

Trao đổi với PV Báo Dân Việt, ông Phạm Văn Hoan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Minh, phường Cửa Nam, Hà Nội, cho rằng việc sắp xếp là một chủ trương đúng và cần thiết. Khi bộ máy được tinh gọn sẽ giúp sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả hơn, hạn chế sự chồng chéo trong quản lý và phù hợp với xu hướng đổi mới hiện nay.

"Đương nhiên, bất kỳ sự thay đổi nào cũng sẽ có giai đoạn chuyển tiếp nên có thể sẽ có những khó khăn nhất định đối với một số đơn vị hoặc một số nhóm trường trong việc thích nghi với mô hình mới, từ công tác quản lý đến bố trí nhân sự. Tuy nhiên, nếu được triển khai bài bản, có lộ trình và tạo được sự đồng thuận thì những vướng mắc đó sẽ từng bước được tháo gỡ.

Học sinh Trường THCS Giảng Võ, Hà Nội. Ảnh: Tào Nga

Theo tôi, cần nhìn nhận việc sắp xếp trong bức tranh phát triển chung của ngành giáo dục và của xã hội. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là tinh gọn bộ máy mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động, sử dụng tốt hơn các nguồn lực để phục vụ người học. Vì vậy, dù có những khó khăn ban đầu, tôi vẫn cho rằng đây là một bước chuyển mình cần thiết và sẽ mang lại những giá trị tích cực trong dài hạn”, ông Hoan cho biết.

Ông Nguyễn Như Tùng, Phó Trưởng phòng Giáo dục phường Giảng Võ, Hà Nội, cho biết hiện nay, các địa phương vẫn đang trong quá trình triển khai chủ trương sắp xếp trường học nên còn nhiều nội dung phải thực hiện, đặc biệt là việc bố trí, sắp xếp đội ngũ ban giám hiệu và nhân sự văn phòng.

“Chúng tôi vẫn đang chờ hướng dẫn cụ thể từ Sở Nội vụ để có căn cứ thực hiện việc bố trí cán bộ theo đúng quy định. Về tinh thần chung, chủ trương đã được thống nhất nên các địa phương đều chủ động xây dựng phương án triển khai. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn còn nhiều phương án đang được cân nhắc vì phải bảo đảm các tiêu chí về quy mô trường học cũng như yêu cầu quản lý.

Đối với phường Giảng Võ, các cơ sở giáo dục đều có quy mô tương đối lớn nên việc sắp xếp cũng có những đặc thù riêng và phương án cụ thể vẫn đang được hoàn thiện”, ông Tùng cho hay.

Việc sắp xếp tạo điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục

Chuyên gia giáo dục, TS Vũ Thu Hương, nguyên giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cho biết chủ trương sắp xếp lại hệ thống trường học là cần thiết bởi hiện nay mạng lưới trường học ở nhiều nơi còn khá cồng kềnh.

“Có những trường quy mô rất nhỏ nhưng vẫn phải duy trì đầy đủ bộ máy quản lý, hành chính, dẫn đến việc sử dụng nguồn nhân lực chưa thực sự hiệu quả. Khi các trường được tổ chức lại theo mô hình đa cơ sở hoặc liên cấp, số lượng nhân sự hành chính sẽ được tinh gọn, trong khi các điều kiện phục vụ học sinh như thư viện, phòng y tế, phòng giáo dục thể chất... tại từng cơ sở vẫn phải được duy trì đầy đủ để bảo đảm quyền lợi của người học.

Một lợi ích rất lớn khác là giảm đáng kể các thủ tục hành chính cho phụ huynh và học sinh. Nếu trường tiểu học và THCS cùng nằm trong một hệ thống, học sinh có thể chuyển tiếp lên cấp học tiếp theo mà không phải thực hiện lại các thủ tục chuyển trường. Trong trường hợp gia đình thay đổi nơi ở, việc chuyển giữa các cơ sở của cùng một trường cũng đơn giản hơn nhiều so với chuyển sang một trường hoàn toàn mới.

Vì vậy, phụ huynh không nên quá lo lắng. Phần lớn học sinh vẫn học tại cơ sở hiện có, với thầy cô và môi trường quen thuộc. Sự thay đổi chủ yếu nằm ở mô hình quản lý và tổ chức, trong khi việc học tập của các em vẫn được bảo đảm ổn định, thậm chí còn thuận lợi hơn về lâu dài", bà Hương nói.

Về công tác quản lý, TS Hương cho biết: “Nhiều người lo ngại quy mô trường lớn hơn sẽ gây khó khăn nhưng theo tôi điều này không đáng lo. Thực tế nhiều trường ở miền núi đã quản lý hiệu quả nhiều điểm trường cách xa nhau trong điều kiện khó khăn hơn rất nhiều. Hiện nay, với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, hệ thống dữ liệu và camera, việc quản lý các cơ sở trường học càng thuận lợi hơn.

Việc sắp xếp cũng tạo điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục. Khi quy mô trường lớn hơn, số lượng lớp nhiều hơn, giáo viên có thêm cơ hội trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và tạo động lực cạnh tranh tích cực trong giảng dạy. Đây là yếu tố góp phần nâng cao chất lượng dạy học”.

TS Hương cũng khẳng định, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc không chỉ đòi hỏi những đột phá về kinh tế hay khoa học - công nghệ mà còn cần một nền giáo dục có khả năng đổi mới mạnh mẽ. Giáo dục không chỉ đổi mới chương trình hay phương pháp dạy học mà còn phải đổi mới cách tổ chức hệ thống trường học, cách sử dụng đội ngũ và ứng dụng công nghệ trong quản lý. Khi bộ máy vận hành hiệu quả hơn, nguồn lực sẽ được tập trung nhiều hơn cho người học và cho chất lượng giáo dục. Đó mới là nền tảng để đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.