6 kiểu người dễ bị muỗi đốt nhất: Không phải do nhóm máu O mà vì những đặc điểm này

Mỗi mùa hè, câu hỏi "vì sao mình luôn là người bị muỗi đốt nhiều nhất?" lại xuất hiện trên các diễn đàn sức khỏe. Không ít người cho rằng nhóm máu O là nguyên nhân, nhưng nhiều nghiên cứu về hành vi của muỗi đã bác bỏ giả thuyết này.

Thay vì nhận biết nhóm máu trước khi đốt, loài muỗi sở hữu một hệ thống cảm nhận vô cùng nhạy bén để phát hiện các tín hiệu sinh học từ cơ thể người. Chính những yếu tố này mới quyết định ai sẽ trở thành 'mục tiêu ưu tiên' của chúng trong mùa hè.

Vì sao bạn hay bị muỗi đốt?

Không phải nhóm máu O, muỗi tìm đến nhờ "đánh hơi" khí CO₂

Theo các nhà khoa học, muỗi không có khả năng nhận biết nhóm máu của con người trước khi đốt. Thay vào đó, chúng sử dụng hệ thống cảm nhận rất nhạy để phát hiện khí carbon dioxide (CO₂), nhiệt lượng từ cơ thể, các hợp chất trong mồ hôi và thậm chí cả màu sắc quần áo. Chính những yếu tố này mới quyết định ai trở thành "mục tiêu ưu tiên".

Muỗi cái – loài cần hút máu để phát triển trứng – có thể phát hiện khí CO₂ mà con người thở ra từ khoảng cách khá xa.

Điều này lý giải vì sao những người có lượng khí CO₂ thải ra nhiều thường dễ bị muỗi phát hiện hơn. Những nhóm đối tượng gồm:

Người có vóc dáng lớn.

Người vận động nhiều hoặc vừa tập thể dục.

Người có dung tích phổi lớn.

Phụ nữ mang thai.

Thanh thiếu niên đang trong giai đoạn chuyển hóa mạnh.

Khi cơ thể hoạt động mạnh, quá trình trao đổi chất tăng lên, lượng CO₂ thải ra cũng nhiều hơn, khiến muỗi dễ dàng xác định vị trí.

Những nhóm đối tượng dễ bị muỗi phát hiện do lượng khí CO2 thải ra lớn. Ảnh minh họa: iStock

Người đổ nhiều mồ hôi thường là "đích ngắm" của muỗi

Không chỉ CO₂, mồ hôi cũng là "tấm bản đồ" giúp muỗi tìm thấy con người.

Mồ hôi chứa nhiều hợp chất như axit lactic, axit béo, amoniac và urê. Sau khi mồ hôi bốc hơi, các chất này tạo thành mùi đặc trưng mà muỗi rất nhạy cảm.

Những người ra nhiều mồ hôi; không lau khô cơ thể sau khi vận động, mặc quần áo ẩm lâu, ít vệ sinh cơ thể trong thời tiết nóng... thường có nguy cơ bị muỗi đốt cao hơn.

Đó cũng là lý do nhiều người vừa tắm xong gần như không bị muỗi làm phiền, nhưng chỉ sau một buổi đi bộ hoặc làm việc ngoài trời lại nhanh chóng trở thành "nam châm hút muỗi".

Cơ thể càng nóng, muỗi càng dễ tìm đến

Muỗi rất nhạy với nhiệt.

Cơ thể có nhiệt độ bề mặt càng cao thì càng dễ thu hút chúng. Đây là lý do trẻ nhỏ và thanh niên thường bị muỗi đốt nhiều hơn người lớn tuổi.

Sau khi chạy bộ, tập gym hoặc lao động ngoài trời, nhiệt độ da tăng lên đáng kể. Nếu kết hợp với việc ra nhiều mồ hôi, nguy cơ bị muỗi đốt sẽ tăng lên rõ rệt.

Nhiều nghiên cứu cũng ghi nhận phụ nữ mang thai dễ bị muỗi đốt hơn do nhiệt độ cơ thể và tốc độ chuyển hóa đều tăng trong thai kỳ.

Màu quần áo cũng quyết định bạn có trở thành "mồi ngon" của muỗi hay không

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều nghiên cứu về côn trùng cho thấy muỗi bị thu hút bởi những vật thể có màu tối.

Các màu như đen, xanh đậm, tím sẫm hay nâu sẫm hấp thụ nhiệt tốt hơn, đồng thời tạo độ tương phản cao với môi trường xung quanh. Điều này giúp muỗi dễ nhận diện mục tiêu hơn, đặc biệt vào lúc chiều tối hoặc trong điều kiện ánh sáng yếu.

Ngược lại, quần áo màu trắng, be, kem hoặc xanh nhạt phản xạ ánh sáng tốt hơn, ít hấp thụ nhiệt nên có thể làm giảm khả năng bị muỗi chú ý.

Nếu thường xuyên phải hoạt động ngoài trời vào mùa hè, lựa chọn trang phục sáng màu không chỉ giúp cơ thể mát hơn mà còn góp phần hạn chế nguy cơ bị muỗi đốt.

Ảnh minh họa

Rượu bia và đồ ăn nhiều gia vị cũng có thể khiến bạn "hấp dẫn" hơn với muỗi

Thói quen ăn uống cũng ảnh hưởng đến khả năng thu hút muỗi, dù nhiều người ít để ý.

Sau khi uống rượu bia, mạch máu giãn nở, nhiệt độ cơ thể tăng lên, quá trình tuần hoàn và trao đổi chất diễn ra mạnh hơn. Những thay đổi này khiến cơ thể tỏa nhiều nhiệt và phát ra nhiều tín hiệu sinh học hơn, tạo điều kiện để muỗi phát hiện mục tiêu.

Bên cạnh đó, chế độ ăn quá cay, nhiều dầu mỡ hoặc nhiều gia vị cũng có thể làm tăng tiết mồ hôi và thay đổi mùi cơ thể. Đây là những yếu tố gián tiếp khiến một số người bị muỗi đốt nhiều hơn.

Dù vậy, các chuyên gia cho rằng chế độ ăn chỉ là một trong nhiều yếu tố tác động. Không có loại thực phẩm nào khiến bạn "miễn nhiễm" với muỗi hay biến bạn thành "nam châm hút muỗi" ngay lập tức.

Không phải nhóm máu O, muỗi tìm đến đốt nhờ "đánh hơi" khí CO2. Ảnh minh họa

Làm gì để giảm nguy cơ bị muỗi đốt?

Thay vì băn khoăn mình thuộc nhóm máu nào, các chuyên gia khuyến cáo nên tập trung vào những biện pháp phòng ngừa đã được chứng minh có hiệu quả:

- Tắm rửa sau khi vận động, giữ da sạch và khô để giảm lượng mồ hôi cùng các hợp chất bám trên da.

- Ưu tiên mặc quần áo sáng màu khi ra ngoài, nhất là vào sáng sớm và chiều tối.

- Sau khi tập luyện hoặc lao động nặng, nên nghỉ ngơi để cơ thể hạ nhiệt trước khi ngồi ngoài trời.

- Hạn chế uống nhiều rượu bia nếu phải tham gia các hoạt động ngoài trời vào buổi tối. Sử dụng kem hoặc xịt chống muỗi theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Ngủ màn, lắp lưới chống muỗi, loại bỏ các dụng cụ chứa nước đọng quanh nhà để hạn chế nơi sinh sản của muỗi. Đặc biệt trong mùa mưa hoặc thời điểm sốt xuất huyết gia tăng, cần chủ động phòng muỗi đốt cho trẻ nhỏ, người cao tuổi và phụ nữ mang thai.

Điều quan trọng nhất không phải nhóm máu mà là cách cơ thể "phát tín hiệu"

Nhiều năm qua, quan niệm "nhóm máu O hút muỗi" vẫn được truyền tai nhau như một sự thật. Tuy nhiên, các bằng chứng khoa học hiện có cho thấy muỗi không lựa chọn mục tiêu dựa trên nhóm máu.

Thứ khiến chúng tìm đến con người là lượng khí CO₂ được thở ra, nhiệt độ cơ thể, mùi mồ hôi, tốc độ trao đổi chất và một số yếu tố về màu sắc, môi trường xung quanh.

Hiểu đúng cơ chế này sẽ giúp mỗi người lựa chọn biện pháp phòng tránh phù hợp, thay vì lo lắng vì mình mang nhóm máu nào. Chỉ cần giữ cơ thể sạch sẽ, hạn chế để mồ hôi lưu lại trên da, mặc trang phục phù hợp và chủ động chống muỗi, bạn đã có thể giảm đáng kể nguy cơ trở thành "mục tiêu" của chúng trong mùa hè.