Vụ 2 nữ sinh phát ngôn thiếu chuẩn mực tại BV Đa khoa Đức Giang: Căn cứ nào để xử lý kỷ luật?

Sau khi đoạn clip ghi lại hình ảnh hai nữ sinh thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang có phát ngôn và thái độ gây tranh cãi lan truyền trên mạng xã hội, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã chấm dứt việc tiếp nhận thực tập đối với hai sinh viên và bàn giao về cơ sở đào tạo để xử lý theo quy định. Trong khi đó, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho biết đang hoàn thiện hồ sơ để Hội đồng kỷ luật xem xét vụ việc.

Từ góc độ pháp lý, nhiều bạn đọc đặt câu hỏi: sinh viên thực tập trong trường hợp này có thể bị xử lý đến mức nào và việc xử lý sẽ căn cứ vào những quy định nào?

Hình ảnh hai nữ sinh thực tập phát ngôn thiếu chuẩn mực tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với phóng viên Báo Sức khỏe & Đời sống, luật sư Nguyễn Văn Nam, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng cần nhìn nhận vụ việc dưới góc độ giáo dục và quy định của nhà trường, thay vì chỉ đánh giá từ phản ứng của dư luận.

"Theo quy định hiện hành, sinh viên vi phạm nội quy, quy chế đào tạo hoặc quy tắc ứng xử trong quá trình học tập, thực hành, thực tập có thể bị xem xét xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, việc áp dụng hình thức kỷ luật nào phải được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, trên cơ sở xác minh đầy đủ nội dung vụ việc, mức độ vi phạm, hậu quả cũng như thái độ tiếp thu, khắc phục của người vi phạm", luật sư Nguyễn Văn Nam phân tích.

Theo luật sư Nguyễn Văn Nam, đối với sinh viên các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe, yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp, tác phong và chuẩn mực ứng xử luôn được đặt ở mức cao bởi đây sẽ là nhân viên y tế giao tiếp thường xuyên với người bệnh trong tương lai.

"Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, sinh viên ngành Y đã phải tuân thủ nghiêm các quy định của cơ sở đào tạo cũng như quy định tại cơ sở thực hành. Việc giữ gìn hình ảnh, tác phong và ứng xử chuẩn mực không chỉ là yêu cầu về đạo đức mà còn góp phần bảo đảm niềm tin của người bệnh đối với đội ngũ y tế", luật sư Nguyễn Văn Nam nói.

Cũng theo luật sư Nguyễn Văn Nam, việc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang chấm dứt tiếp nhận thực tập đối với hai sinh viên là biện pháp thuộc phạm vi quản lý của cơ sở thực hành.

"Bệnh viện có trách nhiệm bảo đảm môi trường khám, chữa bệnh chuyên nghiệp, đồng thời giữ gìn hình ảnh của đơn vị. Khi phát hiện người thực tập có dấu hiệu vi phạm quy định hoặc ảnh hưởng đến môi trường bệnh viện, đơn vị tiếp nhận hoàn toàn có thể dừng việc thực tập và bàn giao sinh viên về cơ sở đào tạo để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền", luật sư Nguyễn Văn Nam nhận định.

Đáng chú ý, đại diện Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cũng cho biết hiện chưa có quyết định chính thức của Hội đồng kỷ luật. Do đó, mọi thông tin về hình thức xử lý cụ thể vẫn đang được xem xét theo quy trình của nhà trường.

Luật sư Nguyễn Văn Nam cho rằng đây là nguyên tắc cần được tôn trọng nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người học.

"Trong mọi vụ việc kỷ luật, dù dư luận quan tâm đến đâu, cơ sở đào tạo vẫn phải bảo đảm nguyên tắc khách quan, công bằng, đúng quy định. Không nên vì sức ép của mạng xã hội mà đưa ra quyết định vội vàng khi chưa có kết luận chính thức. Ngược lại, cũng không thể bỏ qua nếu xác định có hành vi vi phạm", luật sư Nguyễn Văn Nam nhấn mạnh.

Theo luật sư Nguyễn Văn Nam, việc Hội đồng kỷ luật xem xét vụ việc sẽ căn cứ vào nhiều yếu tố như nội dung hành vi, bối cảnh xảy ra vụ việc, mức độ ảnh hưởng đối với nhà trường, cơ sở thực tập, người bệnh và xã hội; đồng thời xem xét thái độ hợp tác, nhận thức, việc khắc phục hậu quả của sinh viên trước khi quyết định hình thức xử lý phù hợp.

Từ vụ việc này, luật sư Nguyễn Văn Nam cho rằng đây cũng là bài học đối với sinh viên nói chung, đặc biệt là sinh viên khối ngành sức khỏe, trong việc sử dụng mạng xã hội.

"Mạng xã hội là không gian mở nhưng không phải là nơi mỗi cá nhân có thể tùy tiện phát ngôn mà không phải chịu trách nhiệm. Đối với sinh viên ngành Y, mỗi lời nói, hành vi trong quá trình thực tập đều có thể tác động đến hình ảnh của cơ sở đào tạo, bệnh viện và niềm tin của người bệnh. Vì vậy, việc xây dựng văn hóa ứng xử, ý thức trách nhiệm và kỹ năng sử dụng mạng xã hội cần được coi là một phần quan trọng trong quá trình đào tạo", luật sư Nguyễn Văn Nam chia sẻ.