Nam điều dưỡng Mỹ tự đi bộ 16 km xuống núi với chiếc gậy đâm xuyên cơ thể

David Cifaldi, 32 tuổi, hiện là điều dưỡng chuyên về chăm sóc vết thương tại Bệnh viện Khu vực St. Vincent ở thành phố Billings, bang Montana, vừa trải qua hành trình sống sót hy hữu sau khi bị gậy leo núi đâm xuyên cơ thể trong lúc chinh phục đỉnh núi cao nhất bang Montana, theo The New York Times. Anh đã tự đánh giá vết thương, quyết định không rút gậy ra và cùng bạn kiên trì đi bộ khoảng 16 km xuống núi để đến bệnh viện cấp cứu an toàn.

Hôm 20/7, sau 7 giờ leo núi từ 2h sáng trong điều kiện thời tiết thuận lợi, Cifaldi trượt chân ngã xuống bãi đá khi nhóm chỉ còn cách đỉnh 3 đến 5 km.

Anh Sifardie bị gậy leo núi đâm xuyên cơ thể trong lúc chinh phục đỉnh núi cao nhất bang Montana, Mỹ. Ảnh: GoFundMe/youtube@KCENNews

Phản xạ nghề nghiệp giúp anh phát hiện chiếc gậy leo núi đâm vào cơ thể từ dưới phần cơ bên trái và xuyên ra sau lưng. Nhờ người bạn chụp ảnh vết thương và kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn, anh xác định dị vật chưa chạm tới lồng ngực hay phổi, bản thân không chóng mặt, không choáng váng, hít thở sâu bình thường và vết thương chảy ít máu. Một người bạn gửi tín hiệu cầu cứu qua điện thoại vệ tinh GPS trong khi anh Cifaldi quyết định không rút gậy ra mà tự di chuyển xuống núi.

Cả ba chậm rãi vượt qua các đoạn đá dăm sạt lở và vùng tuyết phủ, dừng chân nghỉ ngơi liên tục trong suốt 6 tiếng để đến điểm tập kết lúc 15h30. Suốt dọc đường, họ trò chuyện để giảm căng thẳng. Lực lượng cứu hộ đưa anh Cifaldi đến bệnh viện địa phương sau 7 tiếng từ lúc gặp nạn với chiếc gậy vẫn găm trong người. Bệnh viện này từ chối rút gậy vì sợ xuất huyết nặng và chuyển anh lên tuyến trên.

Tại bệnh viện lớn, đội ngũ y tế chụp X-quang, xét nghiệm máu và dùng phương pháp gây mê tỉnh để lấy dị vật ra ngoài cùng việc đặt ống dẫn lưu vết thương mà không làm bệnh nhân đau đớn.

Anh chia sẻ những cơn đau thực sự chỉ bắt đầu xuất hiện sau khi dị vật được lấy ra khỏi cơ thể. Mặc dù mong muốn trở lại làm việc ngay vào ngày hôm sau, anh Cifaldi đã nghe theo lời khuyên của bác sĩ để nghỉ ngơi hồi phục trong một tuần. Hiện tại, nam điều dưỡng đã quay trở lại với công việc bình thường. Dù vẫn còn cảm giác đau và mệt mỏi thể chất, anh cảm thấy may mắn và biết ơn sau trải nghiệm sinh tử này.