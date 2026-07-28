Rà soát quá trình học tập của 2 nữ sinh phát ngôn thiếu chuẩn mực tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang

Liên quan đến việc 2 nữ sinh viên thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang có phát ngôn và thái độ gây tranh cãi trên mạng xã hội, ngày 28/6, trao đổi với phóng viên Báo Sức khỏe & Đời sống, ông Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Truyền thông, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho biết, 2 sinh viên xuất hiện trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội là sinh viên Khoa Y của trường, tham gia trực theo lịch phân công tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang trong thời gian nghỉ hè.

Hình ảnh hai nữ sinh thực tập phát ngôn thiếu chuẩn mực tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Ảnh cắt từ clip

Theo ông Long, hiện sinh viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đang trong kỳ nghỉ hè. Một số sinh viên Khoa Y và khối ngành Sức khỏe vẫn tham gia trực, thực tập tại các bệnh viện theo kế hoạch đào tạo.

"Trong ca trực đêm 25/7 tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, 2 sinh viên đã có lời nói và hành vi thiếu chuẩn mực trong đoạn video được phát tán trên mạng xã hội", ông Long thông tin.

Theo ông Long, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo Phòng Công tác sinh viên, Khoa Y, Đoàn Thanh niên, Trung tâm Truyền thông và các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh vụ việc, đồng thời phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để xử lý theo đúng quy định.

Theo ông Nguyễn Văn Long, những phát ngôn trong đoạn video là hành vi mang tính cá nhân, không đại diện cho quan điểm của nhà trường, đồng thời trái với chuẩn mực đạo đức và văn hóa của sinh viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

"Nhà trường đã giao Khoa Y, Phòng Công tác sinh viên và Đoàn Thanh niên rà soát toàn bộ quá trình học tập, rèn luyện của 2 sinh viên. Hội đồng kỷ luật của trường sẽ họp để xem xét và quyết định hình thức xử lý nghiêm theo đúng quy định", ông Long cho biết.

Theo Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Truyền thông, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội luôn cầu thị, tiếp thu các ý kiến đóng góp từ xã hội, đồng thời kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm theo quy định nhằm giữ gìn môi trường giáo dục lành mạnh, bảo vệ uy tín của nhà trường và góp phần xây dựng hình ảnh người thầy thuốc "vừa hồng, vừa chuyên".