Thái Lan cảnh báo phụ huynh, học sinh về ma túy LSD “đội lốt” tem hoạt hình

Cục Hải quan và Văn phòng Ủy ban Kiểm soát Ma túy Thái Lan (ONCB) mới đây cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ hơn 500 tem giấy tẩm ma túy LSD có nguồn gốc từ Đức, giá trị ước tính hơn 200.000 baht (khoảng 6.000 USD).

Ma túy LSD "đội lốt" trong tem in nhân vật hoạt hình bắt mắt. Nguồn: Cục Hải quan Thái Lan

Đáng chú ý, giới chức Thái Lan nhận định các đường dây buôn lậu ma túy có xu hướng gia tăng sử dụng hình ảnh, họa tiết bắt mắt để ngụy trang các chất cấm, tạo cảm giác vô hại, thậm chí hấp dẫn đối với trẻ em và thanh thiếu niên. Trước đó, lực lượng chức năng nước này cũng từng phát hiện các viên thuốc lắc được tạo hình những nhân vật nổi tiếng như Doraemon và Labubu.

LSD thuộc danh mục ma túy loại 1 tại Thái Lan. LSD thường được tẩm vào những miếng giấy nhỏ để đặt vào lưỡi người dùng. Giới chức cảnh báo đây là chất gây ảo giác mạnh, có thể làm sai lệch nhận thức, suy giảm khả năng phán đoán, thậm chí dẫn tới hoang tưởng, làm gia tăng nguy cơ gây tổn hại cho bản thân hoặc người khác.

Cơ quan chức năng Thái Lan khuyến cáo phụ huynh và nhà trường thường xuyên trao đổi cởi mở với trẻ em, thanh thiếu niên về nguy cơ, tác hại của ma túy; nhắc nhở các em không nhận và không sử dụng vật phẩm không rõ nguồn gốc từ người lạ. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng để kịp thời kiểm tra, xử lý.