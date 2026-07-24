Sắp xếp trường học 2026: Một phường ở Hà Nội dự kiến giảm từ 17 trường xuống 8 trường

Chiều 23/7, UBND phường Giảng Võ (Hà Nội) tổ chức hội nghị công bố phương án triển khai sắp xếp các trường công lập trên địa bàn phường.

Ông Phạm Thanh Hà, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Giảng Võ, thông tin, hiện nay, trên địa bàn phường có 17 trường công lập, gồm 6 trường mầm non, 5 trường tiểu học và 6 trường THCS. Trong đó, phường Giảng Võ sẽ giữ nguyên Trường Tiểu học Kim Đồng (với 45 lớp và hơn 1.600 học sinh) và Trường THCS Giảng Võ 2 (với 34 lớp và hơn 1.400 học sinh).

Đối với các trường còn lại, thành phố yêu cầu giảm tối thiểu 50% đầu mối quản lý.

Ông Phạm Thanh Hà, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Giảng Võ. Ảnh: Tào Nga

Theo phương án sắp xếp, số lượng trường của phường sẽ giảm còn 8, gồm: 2 trường mầm non, 3 trường tiểu học và 3 trường THCS (bao gồm Trường THCS Giảng Võ 2). Các trường từ mầm non đến THCS sẽ sắp xếp, tinh gọn và đặt theo 2 tên là Thành Công và Giảng Võ với quy mô từ 1.200 đến khoảng 5.600 học sinh.

Chủ tịch UBND phường Giảng Võ Cồ Như Dũng cho biết, nguyên tắc sắp xếp được thực hiện theo hướng tinh gọn đầu mối quản lý hành chính như ban giám hiệu, kế toán, văn thư, thủ quỹ..., nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nhà trường và tăng số lượng giáo viên trực tiếp giảng dạy.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Tào Nga

"Việc sắp xếp không làm giảm quy mô lớp học, không ảnh hưởng đến cơ hội tiếp cận giáo dục của học sinh. Thành phố xác định lấy người học làm trung tâm, hạn chế tối đa việc thay đổi địa điểm học tập để bảo đảm an toàn, thuận lợi cho học sinh và phụ huynh. Do vậy, hoạt động dạy học vẫn diễn ra bình thường, không gây xáo trộn trong năm học", ông Dũng nhấn mạnh.

Sau sắp xếp, các trường sẽ tổ chức theo mô hình đa cơ sở nhưng không quá 3 cơ sở đối với mỗi trường. Quy mô tối thiểu được quy định gồm: trường mầm non từ 30 lớp; trường tiểu học từ 40 lớp; trường THCS từ 45 lớp; trường liên cấp tiểu học - THCS từ 50 lớp. Sĩ số học sinh tối đa là 35 trẻ/lớp mầm non, 35 học sinh/lớp tiểu học và 45 học sinh/lớp THCS.

"Việc sắp xếp phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị, quy mô dân số; bảo đảm khoảng cách đến trường hợp lý, an toàn giao thông và khả năng tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Đồng thời, tăng hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, phòng chức năng, thư viện, hạ tầng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý trực tuyến.

Phương án này đã được báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy phường và sẽ tiếp tục trình HĐND phường xem xét, thông qua theo thẩm quyền. Thành phố yêu cầu hoàn thành việc sắp xếp trong tháng 8/2026 để kịp chuẩn bị cho năm học mới", ông Dũng cho hay.

Chủ tịch UBND phường Giảng Võ Cồ Như Dũng phát biểu. Ảnh: Tào Nga

Chủ tịch UBND phường Giảng Võ khẳng định việc giảm từ 17 trường xuống còn 8 trường là chủ trương đã được xác định và sẽ không thay đổi, bởi nếu giảm ít hơn 50% sẽ không đáp ứng yêu cầu của thành phố. Các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện sẽ được các phòng chuyên môn tiếp tục hướng dẫn, tháo gỡ để bảo đảm việc sắp xếp diễn ra đúng tiến độ và không ảnh hưởng đến hoạt động dạy học.

“Công tác sắp xếp các cơ sở giáo dục tại phường Giảng Võ phải đảm bảo chất lượng dạy và học ngày càng tốt hơn, phát triển giáo dục toàn diện cho học sinh, thúc đẩy công tác giáo dục mũi nhọn trên địa bàn phường”, Chủ tịch UBND phường Giảng Võ cho hay.

Đại diện Ban Giám hiệu nhà trường tham dự hội nghị. Ảnh: Tào Nga

Tại hội nghị, Ban Giám hiệu các trường công lập trên địa bàn phường đã trao đổi, làm rõ những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện sắp xếp. Các phòng ban và Ban Xây dựng Đảng của phường đã trao đổi làm rõ các vấn đề liên quan đến công tác sắp xếp các trường công lập trên địa bàn phường Giảng Võ.