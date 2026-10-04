Diễn biến mới vụ cơm bán trú "toàn tóp mỡ": Bếp ăn mở cửa trở lại sau 1 tuần tạm dừng

Chiều 4/10, Trường tiểu học Quảng Bị 1 và 2 (xã Quảng Bị, Hà Nội) đã gửi thông báo đến cha mẹ học sinh thông tin trường sẽ tổ chức ăn bán trú trở lại từ ngày mai (5/10) sau một tuần tạm dừng.

Trước đó, từ ngày 28/9, nhà trường tạm dừng tổ chức bữa ăn bán trú với học sinh để rà soát, kiện toàn các điều kiện tổ chức bữa ăn bán trú. Lần này, nhà trường đã chuyển đơn vị cung cấp suất ăn sang Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm DAEWOO, thời gian cung ứng từ ngày 5/10 đến hết 31/5/2027.

Thực đơn bữa ăn bán trú trưa ngày 24/9 tại hai cơ sở Trường tiểu học Quảng Bị gồm cơm, thịt kho trứng cút, rau cải thảo xào, gà rán, canh và chuối tráng miệng. Ảnh: Gia Khiêm

Nhà trường cho biết, để đảm bảo an toàn và chất lượng bữa ăn, nhà trường đã rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận thực phẩm, kiểm thực, chế biến, chia suất, lưu mẫu, giao nhận suất ăn và tổ chức cho học sinh ăn, nghỉ bán trú nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn và quyền lợi của học sinh.

Phụ huynh có nhu cầu cho con ăn bán trú thực hiện đăng ký với giáo viên chủ nhiệm theo thời gian và hướng dẫn của nhà trường để tổng hợp số lượng, bảo đảm việc tổ chức phục vụ chu đáo, an toàn.

Trước đó, sáng 23/9, một số phụ huynh phản ánh khi kiểm tra đột xuất bếp ăn bán trú của Trường tiểu học Quảng Bị 1, phát hiện thịt suất ăn bán trú "như tóp mỡ", đồng thời cho rằng định lượng suất ăn chưa tương xứng mức 40.000 đồng.

Khay thịt được phụ huynh phản ánh "toàn tóp mỡ" lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: MXH

Theo nhà trường và đơn vị cung cấp suất ăn, thực đơn ngày 23/9 không có món tóp mỡ mà sử dụng thịt ba chỉ tươi, có nguồn gốc và được kiểm tra khi tiếp nhận. Nhà trường cho rằng khi chiên ở nhiệt độ cao, thịt săn lại, vừng không bám nên dễ nhìn nhầm thành tóp mỡ; khẳng định không có chuyện suất ăn toàn tóp mỡ như thông tin lan truyền.

Sáng 24/9, Đoàn kiểm tra liên ngành số 04 của UBND thành phố Hà Nội đã kiểm tra đột xuất công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1 và một số trường trên địa bàn xã Quảng Bị nhằm tăng cường quản lý, bảo đảm chất lượng dinh dưỡng và an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục năm học 2026–2027.

Sự khác biệt có thể nhìn thấy rõ tại hai suất cơm ngày 23/9 (ảnh trái) và ngày 24/9 (ảnh phải). Ảnh: NDCC và Gia Khiêm

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra liên ngành đã chỉ ra hàng loạt lỗi vi phạm liên quan đến việc cung cấp suất ăn như đơn vị cung cấp là Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và dịch vụ thương mại Thăng Long xây dựng phương án chia suất ăn tại phân hiệu Tốt Động nhưng kiểm tra thực tế lại dồn về chia tại điểm chính.

Hồ sơ bán trú thiếu giấy khám sức khỏe của giáo viên phụ trách; bếp ăn vẫn sử dụng 3 lao động quá tuổi quy định (sinh năm 1962 và 1964) dù chính quyền xã từng nhắc nhở. Việc giám sát của phụ huynh chỉ trao đổi qua Zalo, không lưu bản cứng; phần mềm HanoiCheck chưa khớp dữ liệu và chậm báo cáo lên Sở GDĐT Hà Nội khi xuất hiện phản ánh dư luận.

Bên cạnh đó, khu vực chế biến bếp ăn quá chật hẹp, nền bếp ẩm ướt, đọng mỡ trơn trượt; nhân viên mặc trang phục lộn xộn, đeo găng tay tùy tiện. Quy trình bếp một chiều bị vi phạm khi thịt gà thái xong lại mang ngược vào khu nấu để tẩm ướp bột, gia vị. Kho gạo, gia vị thiếu nội quy, không có sổ xuất - nhập kho; thiếu bảng công khai thực đơn, nhà cung ứng và sổ kiểm thực 3 bước chưa được Ban giám hiệu cùng y tế ký duyệt hàng ngày...

Ngày 26/9, UBND xã Quảng Bị ra văn bản thông báo, yêu cầu các trường tiểu học ở xã dừng hợp đồng cung cấp dịch vụ suất ăn bán trú với Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và dịch vụ thương mại Thăng Long để tìm đơn vị mới.