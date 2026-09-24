Vụ bữa ăn bán trú ‘toàn tóp mỡ’, trường lí giải thế nào?

Năm học này, Trường Tiểu học Quảng Bị 1 ký hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn là Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và dịch vụ thương mại Thăng Long. Công ty này có địa chỉ tại thôn 2, xã Nam Phù, TP Hà Nội.

Ngày 23/9, hình ảnh chụp lại các khay thức ăn được cho là "toàn là tóp mỡ" đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm từ cộng đồng, phụ huynh cũng như dư luận.

Ngay khi có thông tin trên mạng xã hội, nhà trường đã báo cáo Lãnh đạo UBND xã Quảng Bị. UBND xã đã tổ chức cuộc họp với đơn vị cung cấp và cha mẹ học sinh ngay tại trường.

Thịt lợn được cho là cung cấp vào bếp ăn bán trú của Trường tiểu học Quảng Bị 1. (Ảnh: Trang thông tin của ﻿UBND xã Quảng Bị)

Thực đơn trong ngày là thịt chiên vừng và các món cơm, canh khác. “Do đặc thù của chế biến món ăn này trong quá trình chiên, phần thịt kèm vừng khi gặp nhiệt độ cao có màu vàng nhạt và kết cấu săn lại nên vừng không bám trên thịt, tạo ra thị giác nhìn rất dễ bị nhầm lẫn với tóp mỡ”, theo báo cáo của trường.

Định lượng suất ăn chưa đảm bảo mức 40.000 đồng

Tối 23/9, UBND xã Quảng Bị thông tin, trong ngày đã nhận được phản ánh của phụ huynh liên quan đến chất lượng thịt lợn sử dụng tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1 có thịt lợn bị ôi và định lượng suất ăn chưa bảo đảm.

Qua kiểm tra, xác minh cho thấy, thịt lợn không bị ôi nhưng nội dung về định lượng suất ăn chưa bảo đảm theo mức 40.000 đồng/suất là có cơ sở.

Một phần thịt khác được nhà trường tiếp nhận sáng 23/9

Đối với nguồn gốc và chất lượng thịt lợn đầu vào, UBND xã cho biết, theo báo cáo của Ban Giám hiệu nhà trường, đại diện ban phụ huynh giám sát và đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm được kiểm tra, giám sát và có hồ sơ, biên bản giao nhận. Tại thời điểm kiểm tra, thịt không phát hiện mùi lạ hoặc dấu hiệu bất thường như nội dung phản ánh trên mạng xã hội.

Nguyên liệu chế biến thịt bữa ăn ngày 23/9 gồm: thịt ba chỉ, thịt chân giò và thịt mông, được chế biến thành món thịt chiên vừng theo thực đơn của nhà trường.

Tuy nhiên, đối với định lượng và cách chế biến suất ăn, đoàn kiểm tra nhận thấy thực tế chưa bảo đảm như yêu cầu, phù hợp với nội dung phản ánh của phụ huynh.

Tại buổi làm việc, nhà trường, đơn vị cung cấp suất ăn, đại diện hội phụ huynh và UBND xã yêu cầu, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Dịch vụ thương mại Thăng Long phải cam kết triển khai các giải pháp khắc phục.

Trong đó, có việc tăng định lượng suất ăn ở mức tối đa, đồng thời phối hợp với nhà trường điều chỉnh, cân đối lại thực đơn. Công ty cũng cam kết thay đổi nhân sự đầu bếp từ ngày 24/9.

Đối với nguyên liệu thịt lợn, công ty cam kết từ ngày 24/9 chuyển từ sử dụng thịt lợn Meadeli sang thịt của Công ty CP theo đề nghị của Ban đại diện phụ huynh.

Để có cơ sở đánh giá khách quan về chất lượng và an toàn thực phẩm, UBND xã Quảng Bị đã chỉ đạo lấy mẫu thịt theo nội dung phản ánh, thực hiện niêm phong và gửi đến đơn vị có chức năng để kiểm nghiệm các chỉ tiêu chất lượng, an toàn thực phẩm.

Kết quả kiểm nghiệm sẽ là căn cứ để tiếp tục xem xét, đánh giá và xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm.

UBND xã Quảng Bị cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Dịch vụ thương mại Thăng Long rà soát toàn bộ quy trình tiếp nhận, kiểm tra, bảo quản nguyên liệu trước khi chế biến; bảo đảm thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Đơn vị cung cấp suất ăn cũng được yêu cầu rà soát định lượng, giá trị dinh dưỡng và cơ cấu giá 40.000 đồng/suất, bảo đảm suất ăn thực tế phù hợp với thực đơn, định lượng và các nội dung đã thống nhất trong hợp đồng. Bên cạnh đó, công ty phải rà soát năng lực, chuyên môn và việc bố trí nhân sự trực tiếp chế biến suất ăn; có phương án điều chỉnh, thay thế nhân sự khi không đáp ứng yêu cầu về chất lượng chế biến và phục vụ học sinh.

UBND xã Quảng Bị sẽ tiếp tục theo dõi việc thực hiện các nội dung cam kết khắc phục của đơn vị cung cấp suất ăn và kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm để kịp thời chỉ đạo, xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, Trường Tiểu học Quảng Bị 1 hiện có hơn 2.600 học sinh. Giá suất ăn bán trú là 40.000 đồng/ học sinh/bữa.