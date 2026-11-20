Các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI) là vấn đề đáng lo ngại đối với sức khỏe sinh sản nhưng thường chưa được quan tâm đúng mức. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, nhiều bệnh có thể gây ra những biến chứng lâu dài như vô sinh và làm tăng nguy cơ gặp biến chứng trong thai kỳ.

Nhiều bệnh STI không có triệu chứng rõ ràng nên người mắc có thể không biết mình đang nhiễm bệnh. Tuy nhiên, ngay cả khi không có biểu hiện bất thường, bệnh vẫn có khả năng lây truyền cho bạn tình. Vì vậy, cần sử dụng các biện pháp bảo vệ khi quan hệ tình dục và chủ động khám, xét nghiệm định kỳ để phát hiện, điều trị bệnh sớm, hạn chế nguy cơ lây nhiễm.

1. Chlamydia

Chlamydia là một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn ảnh hưởng đến đường sinh dục. Vì nhiễm trùng giai đoạn đầu thường tạo ra ít hoặc không có dấu hiệu và triệu chứng, nên chlamydia có thể khó nhận biết. Các triệu chứng thường xuất hiện từ 1 - 3 tuần sau khi bị nhiễm chlamydia và có thể nhẹ, ngắn ngủi.

Một số dấu hiệu và triệu chứng bao gồm:

- Đi tiểu gây đauKhó chịu vùng bụng dưới

- Dịch tiết âm đạo của phụ nữ

- Ở nam giới, dịch tiết từ dương vật

- Phụ nữ thường cảm thấy đau khi quan hệ tình dục

- Chảy máu giữa các chu kỳ kinh nguyệt ở phụ nữ

- Đau tinh hoàn ở nam giới

2. Bệnh lậu

Bệnh lậu là do nhiễm trùng vi khuẩn ở đường sinh dục. Vi khuẩn có thể phát triển mạnh trong miệng, họng, mắt và mũi. Các dấu hiệu sớm nhất của bệnh lậu thường xuất hiện trong vòng 10 ngày sau khi tiếp xúc. Tuy nhiên, một số người có thể bị bệnh trong nhiều tháng trước khi xuất hiện bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào.

Phần lớn các bệnh lây qua đường tình dục đều có thể phòng ngừa bằng các biện pháp thực hành tình dục an toàn và tầm soát thường xuyên. Ảnh minh họa.

Một số dấu hiệu và triệu chứng của bệnh lậu bao gồm:

- Dịch tiết từ dương vật hoặc âm đạo đặc, đục hoặc có lẫn máu

- Trong khi đi tiểu có cảm giác đau hoặc nóng rát

- Chảy máu kinh nguyệt nhiều hoặc các đợt chảy máu

- Tinh hoàn bị đau và sưng

- Đi ngoài gây đau

- Ngứa vùng hậu môn

Theo TS.BS. Phan Chí Thành - Bệnh viện Phụ sản Trung ương, các nhiễm trùng bao gồm cả các bệnh lây truyền qua đường tình dục như bệnh lậu hoặc HIV, có thể làm cản trở khả năng sản xuất tinh trùng, sức khỏe tinh trùng hoặc có thể gây ra sẹo làm cản trở sự di chuyển của tinh trùng trong các ống tinh hoàn.

3. Bệnh trùng roi (Trichomoniasis)

Bệnh trùng roi là một bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến do vi khuẩn Trichomonas vaginalis gây ra. Vi khuẩn này lây lan qua tiếp xúc tình dục với người đã bị nhiễm bệnh. Ở nam giới, vi khuẩn thường lây nhiễm vào hệ tiết niệu nhưng hiếm khi gây ra triệu chứng. Bệnh trùng roi thường ảnh hưởng đến âm đạo của phụ nữ. Các triệu chứng của bệnh trùng roi có thể xuất hiện từ 5 - 28 ngày sau khi tiếp xúc và có thể từ kích ứng nhẹ đến viêm nặng.

Một số dấu hiệu và triệu chứng bao gồm:

- Dịch tiết âm đạo có thể trong suốt, màu trắng, màu xanh lục hoặc màu vàng

- Dịch tiết bất thường ở dương vật

- Mùi hôi âm đạo nồng nặc

- Ngứa hoặc khó chịu ở vùng âm đạo

- Ngứa hoặc kích ứng bên trong dương vật

- Đau khi quan hệ tình dục

- Đi tiểu gây đau

4. Herpes sinh dục

Herpes sinh dục là một bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI) có tính lây nhiễm cao, do một chủng virus herpes simplex (HSV) gây ra, xâm nhập vào cơ thể qua các vết xước nhỏ trên da hoặc niêm mạc. Hầu hết những người nhiễm HSV không biết mình mắc bệnh vì họ không có triệu chứng hoặc triệu chứng rất nhẹ nên không được nhận biết.

Khi có các dấu hiệu và triệu chứng, đợt bệnh đầu tiên thường là nghiêm trọng nhất. Một số người không bao giờ bị tái phát, trong khi một số người có thể bị tái phát trong nhiều năm sau đó.

Khi bị herpes sinh dục, các dấu hiệu và triệu chứng sau đây có thể xảy ra:

- Các nốt sần nhỏ màu đỏ, mụn nước (mụn rộp) hoặc vết loét hở ở vùng sinh dục và hậu môn, cũng như các khu vực xung quanh

- Ngứa hoặc đau ở vùng sinh dục, mông hoặc đùi trong

- Nếu bị loét, việc đi tiểu có thể khó chịu

Cho đến khi nhiễm trùng khỏi hẳn, vẫn có thể cảm thấy khó chịu và nhạy cảm ở vùng âm đạo. Trong đợt đầu tiên, có thể có các triệu chứng giống cúm như đau đầu, đau cơ, sốt và sưng hạch bạch huyết ở háng. Trong một số trường hợp, bệnh có thể vẫn hoạt động và lây nhiễm ngay cả khi không có vết loét rõ ràng.