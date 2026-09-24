Thịt trong suất ăn bán trú ở Hà Nội như tóp mỡ: Phát hiện hàng loạt sai phạm, bất cập

Nhiều "lỗ hổng" trong vận hành và quản lý hồ sơ bếp ăn bán trú

Trưa ngày 24/9, Đoàn kiểm tra liên ngành số 4 TP Hà Nội do bà Trần Lưu Hoa – Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội làm Trưởng đoàn, cùng sự tham gia của đại diện Sở Y tế, Sở Công Thương, Công an TP Hà Nội... đã tiến hành rà soát đột xuất công tác tổ chức bữa ăn bán trú năm học 2026 - 2027 trên địa bàn xã Quảng Bị, đặc biệt sau vụ việc phản ánh suất ăn bán trú ở Trường tiểu học Quảng Bị 1 như tóp mỡ. Cuộc họp kéo dài hơn 2 tiếng và kết thúc lúc hơn 13h cùng ngày.

Buổi làm việc của đoàn kiểm tra liên ngành với các trường trên địa bàn xã Quảng Bị trưa 24/9. Ảnh: Gia Khiêm

Báo cáo kết quả kiểm tra nhóm hồ sơ pháp lý, bà Trần Thị Thu Hà – Trưởng phòng Chính trị tư tưởng - CTHSSV (Sở GDĐT), Phó Trưởng đoàn kiểm tra nhấn mạnh, tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1, tổ giám sát chưa phân công cụ thể cán bộ quản lý phụ trách. Hợp đồng ký kết còn "lỏng lẻo" khi không quy định cụ thể định lượng nhân sự bếp phục vụ 2.160 học sinh tại 2 điểm trường (thực tế chỉ bố trí 24 người).

Thực đơn bữa ăn bán trú trưa ngày 24/9 tại hai cơ sở Trường tiểu học Quảng Bị gồm cơm, thịt kho trứng cút, rau cải thảo xào, gà rán, canh và chuối tráng miệng. Ảnh: Gia Khiêm

Đơn vị cung cấp là Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và dịch vụ thương mại Thăng Long xây dựng phương án chia suất ăn tại phân hiệu Tốt Động nhưng kiểm tra thực tế lại dồn về chia tại điểm chính.

Hồ sơ bán trú thiếu giấy khám sức khỏe của giáo viên phụ trách; bếp ăn vẫn sử dụng 3 lao động quá tuổi quy định (sinh năm 1962 và 1964) dù chính quyền xã từng nhắc nhở. Việc giám sát của phụ huynh chỉ trao đổi qua Zalo, không lưu bản cứng; phần mềm HanoiCheck chưa khớp dữ liệu và chậm báo cáo lên Sở GDĐT khi xuất hiện phản ánh dư luận.

Trực tiếp kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, bà Ngô Thị Diệp Lan (Sở GDĐT) ghi nhận tình trạng quá tải nghiêm trọng. Cụ thể, bếp ăn rộng hơn 200 m2 nhưng khu nấu chỉ khoảng 20 m2, khu chia suất ăn chín từ 30 - 60 m2, phải gánh hơn 2.000 suất ăn mỗi ngày.

Trong sáng nay, Đoàn kiểm tra liên ngành số 4 TP Hà Nội đã kiểm tra và phát hiện hàng loạt sai phạm, bất cập. Ảnh: Gia Khiêm

Phân hiệu Tốt Động cách 5 km không có bếp, phải nấu từ 8h sáng rồi vận chuyển đi xa. Nền bếp ẩm ướt, đọng mỡ trơn trượt; nhân viên mặc trang phục lộn xộn, đeo găng tay tùy tiện. Quy trình bếp một chiều bị vi phạm khi thịt gà thái xong lại mang ngược vào khu nấu để tẩm ướp bột, gia vị. Kho gạo, gia vị thiếu nội quy, không có sổ xuất - nhập kho; thiếu bảng công khai thực đơn, nhà cung ứng và sổ kiểm thực 3 bước chưa được Ban giám hiệu cùng y tế ký duyệt hàng ngày.

Cũng trong sáng nay, đoàn kiểm tra liên ngành đã mở rộng kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm nhanh và đánh giá chuyên môn y tế tại các điểm trường: Tiểu học Quảng Bị 1, Mầm non Quảng Bị 1, Mầm non Quảng Bị 2 và nhóm trẻ tư thục Quỳnh Nhi. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy rau cải thảo đạt tiêu chuẩn, không phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật; kiểm tra dụng cụ ăn uống có 6/8 khay ăn đạt chuẩn (2 khay còn dính vết tinh bột); 4 thìa ăn và mẫu dầu mỡ đã qua sử dụng tại khối mầm non đều đạt yêu cầu.

Nhân viên bếp ăn đang phân chia suất ăn bán trú. Ảnh: Gia Khiêm

Về cơ cấu dinh dưỡng, bữa trưa đáp ứng 30 - 40% nhu cầu năng lượng hàng ngày với 3 nguồn đạm (thịt lợn, thịt gà, trứng cút). Tuy nhiên đoàn lưu ý nhà bếp cần giảm lượng muối nêm nếm dưới 4g/ngày đối với lứa tuổi tiểu học. Dù vậy, khâu phân chia suất ăn tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1 bộc lộ tồn tại là lượng thức ăn chia không đồng đều giữa các suất, không gian chia ăn chật chội, người đứng chen chúc ảnh hưởng đến vệ sinh.

Tại khối mầm non công lập, các trường duy trì tốt hồ sơ, thực hiện nghiêm quy trình bếp một chiều và bảo hộ lao động, song cần nâng cao kỹ năng truy xuất mã QR và sắp xếp phân loại kho. Ngược lại, nhóm trẻ tư thục Quỳnh Nhi vi phạm nghiêm trọng, như bếp ăn bố trí ở khu vực hầm gần mương tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, không cung cấp được hồ sơ pháp lý, không lưu mẫu thực phẩm bữa phụ và phát hiện tình trạng cho trẻ học trước chương trình lớp 1.

Trên ứng dụng HanoiCheck, khối mầm non đã cập nhật dữ liệu tương đối chuẩn chỉ, trong khi khối tiểu học và nhóm trẻ tư thục vẫn chậm trễ, thiếu thông tin nguồn gốc lô hàng.

Nhà trường lên tiếng sau vụ "thịt chiên vừng" như "tóp mỡ"

Buổi làm việc đã thẳng thắn làm rõ thông tin lan truyền trên mạng xã hội phản ánh bếp ăn học sinh xuất hiện món ăn nhìn giống "tóp mỡ” và “thịt ôi thiu".

Bà Lê Thị Tuyết – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Bị 1 khẳng định nguồn thịt lợn nhập vào (ba chỉ, thịt mông, chân giò) là thực phẩm tươi sống, có mã QR truy xuất nguồn gốc từ thương hiệu uy tín.

Theo nhà trường, hình ảnh chụp món ăn bị dư luận hiểu lầm là "tóp mỡ" thực chất là món thịt chiên vừng, do nhân viên nhà bếp chiên quá lửa khiến miếng thịt bị quắt lại, hoàn toàn không phải mỡ lợn phế phẩm hay ôi thiu. Ảnh: NDCC

Hình ảnh chụp món ăn bị dư luận hiểu lầm là "tóp mỡ" thực chất là món thịt chiên vừng, do nhân viên nhà bếp chiên quá lửa khiến miếng thịt bị quắt lại, hoàn toàn không phải mỡ lợn phế phẩm hay ôi thiu.

Theo bà Tuyết, để bảo đảm chất lượng bữa ăn, nhà trường đã yêu cầu đơn vị cung ứng thay đổi đầu bếp. Về việc chậm cập nhật phần mềm HanoiCheck, trường giải trình do những tuần đầu nhà thầu chưa tải thực đơn lên hệ thống và nhân sự bếp có biến động liên tục (15 - 16 người).

Cũng tại buổi làm việc, đại diện tổ chức bếp ăn - Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và dịch vụ thương mại Thăng Long tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ ra từ đoàn kiểm tra, lập tức thay thế bếp trưởng và hoàn thiện hồ sơ nhân sự.

Yêu cầu khắc phục hoàn toàn các tồn tại trước 1/10

Kết luận buổi làm việc, bà Trần Lưu Hoa nhấn mạnh, công tác bán trú học đường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được Thành ủy và UBND Thành phố chỉ đạo tuyệt đối không được phép lơ là. Đoàn kiểm tra liên ngành yêu cầu các đơn vị triển khai ngay nhiệm vụ chấn chỉnh.

Đối với UBND xã Quảng Bị: Khẩn trương xây dựng phương án dự phòng nhà cung cấp thay thế; rà soát lại cơ sở vật chất, đẩy mạnh mô hình nấu ăn tại chỗ theo nguyên tắc bếp một chiều; sớm phân bổ dự toán kinh phí bán trú và phối hợp ngành y tế chăm sóc sức khỏe học sinh.

Bà Hoa yêu cầu, toàn bộ công tác khắc phục tại các cơ sở phải hoàn tất muộn nhất vào ngày 1/10, báo cáo kết quả gửi về Ban Chỉ đạo và Sở GDĐT Hà Nội trước ngày 30/09. Ảnh: Gia Khiêm

Đối với các cơ sở giáo dục: Ban Giám hiệu phân định rõ trách nhiệm, vận hành nghiêm 9 bước quản lý bán trú. Tổ chức tập huấn kỹ lưỡng cho Tổ giám sát (bao gồm đại diện phụ huynh) về quy trình kiểm tra, kỷ luật phát ngôn và kỹ năng quét mã nguồn gốc. Nhà trường phải chủ trì duyệt thực đơn với nhà thầu trước 2 tuần, hàng ngày chụp ảnh suất ăn mẫu niêm yết công khai; đồng thời xây dựng kịch bản ứng phó sự cố truyền thông.

Đối với Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và dịch vụ thương mại Thăng Long: Khắc phục triệt để các hạn chế về điều kiện nhân sự (khám sức khỏe, tập huấn nghiệp vụ), bổ sung tủ sấy bát đĩa, trang bị đầy đủ đồng phục bảo hộ và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống HanoiCheck.

Bà Hoa yêu cầu, toàn bộ công tác khắc phục tại các cơ sở phải hoàn tất muộn nhất vào ngày 1/10, báo cáo kết quả gửi về Ban Chỉ đạo và Sở GDĐT Hà Nội trước ngày 30/09.