Nhà cung cấp nói gì về việc thịt trong suất ăn bán trú "như tóp mỡ" gây xôn xao?

Nhà cung cấp nói gì sau vụ thịt bán trú "như tóp mỡ"

Sáng 24/9, Đoàn kiểm tra liên ngành số 04 của UBND thành phố Hà Nội đã kiểm tra đột xuất công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1 và một số trường trên địa bàn xã Quảng Bị nhằm tăng cường quản lý, bảo đảm chất lượng dinh dưỡng và an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục năm học 2026–2027.

Đoàn kiểm tra liên ngành số 04 của UBND thành phố Hà Nội đã kiểm tra đột xuất công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1 và một số trường trên địa bàn xã Quảng Bị. Ảnh: Gia Khiêm

Đoàn kiểm tra do bà Trần Lưu Hoa, Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội làm Trưởng đoàn; bà Trần Thị Thu Hà, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng - Công tác học sinh, sinh viên, Sở GDĐT làm Phó Trưởng đoàn, cùng đại diện các sở, ngành và đơn vị chuyên môn của thành phố.

Đoàn kiểm tra chia thành 2 tổ, tập trung rà soát hồ sơ pháp lý và kiểm tra thực tế điều kiện tổ chức bữa ăn bán trú. Đối với hồ sơ, đoàn kiểm tra căn cứ pháp lý, hợp đồng cung ứng thực phẩm; việc thành lập và phân công nhiệm vụ của tổ giám sát; hồ sơ sức khỏe, năng lực của nhân sự bếp ăn; cơ chế phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh; việc cập nhật dữ liệu trên hệ thống HanoiCheck và phương án xử lý khi phát sinh sự cố về an toàn thực phẩm.

Học sinh Trường tiểu học Quảng Bị 1 ăn bữa trưa bán trú tại trường trưa ngày 24/9. Ảnh: Gia Khiêm

Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra liên ngành về phản ánh thịt bán trú "như tóp mỡ" tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1, ông Huy Hoàng, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và dịch vụ thương mại Thăng Long, bày tỏ rất buồn và cho rằng sự việc bị đẩy đi quá xa sau khi phụ huynh và báo chí vào cuộc vào sáng 23/9.

Ông Hoàng khẳng định đơn vị sử dụng nguồn thịt tươi, có thương hiệu rõ ràng, được ban giám hiệu nhà trường và phụ huynh kiểm tra, xác nhận khi nhập. Biên bản làm việc cũng chứng minh thịt đạt chuẩn chứ không phải thịt ôi thiu.

Tại buổi làm việc với đoàn liên ngành thành phố Hà Nội, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và dịch vụ thương mại Thăng Long – đơn vị cung cấp suất ăn cho Trường tiểu học Quảng Bị gây xôn xao hai ngày qua lần đầu đã chính thức lên tiếng. Ảnh: Gia Khiêm

“Chúng tôi là đơn vị cung cấp suất ăn cho các con, chúng tôi sử dụng nguồn thịt có thương hiệu, trong đó có sự kiểm tra của cơ quan chính quyền cũng như ban giám hiệu nhà trường, đồng thời có phụ huynh xác nhận nhập vào là thịt tươi và thịt ba chỉ nhưng khi cho vào chế biến đã bị đưa lên mạng nói chúng tôi sử dụng tóp mỡ.

Việc này đã được lập biên bản và xác nhận chúng tôi nhập thịt chuẩn chứ không phải ôi thiu, ảnh hưởng đến danh dự của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn các đồng chí trong đoàn cũng như công an sẽ vào cuộc lấy lại danh dự cho chúng tôi. Chúng tôi rất đau đầu, việc cung cấp thực phẩm là điểm nghẽn, chúng tôi làm rất có tâm nhưng... vẫn bị như vậy! Tôi mong muốn các cơ quan chính quyền, cơ quan chuyên môn làm rõ”, ông Hoàng nói.

Sự khác biệt có thể nhìn thấy rõ tại hai suất cơm ngày 23/9 (ảnh trái) và ngày 24/9 (ảnh phải). Ảnh: NDCC và Gia Khiêm

Nói về những tồn tại đã được chỉ rõ trong cuộc họp, đặc biệt, thịt do đầu bếp làm kém, thái mỏng không khéo nên “miếng thịt nạc có màu trắng, cong lên như tóp mỡ”, ông Hoàng cho hay, ngay khi có sự yêu cầu của nhà trường, chính quyền xã, đơn vị đã thay ngay bếp trưởng đồng thời cam kết đảm bảo dinh dưỡng cũng như đảm bảo an toàn thực phẩm. Những gì chưa được đơn vị cung cấp suất ăn này xin tiếp thu, khắc phục.

Xã ra "tối hậu thư", đơn vị cung cấp suất ăn vẫn chưa khắc phục triệt để

Tại buổi làm việc, bà Tô Thị Đào, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Bị, khẳng định UBND xã xác định công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và tổ chức bữa ăn bán trú là nhiệm vụ quan trọng, liên quan trực tiếp đến sức khỏe và quyền lợi của học sinh.

Theo bà Đào, UBND xã Quảng Bị sẽ tiếp tục rà soát toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn bán trú, xác định rõ trách nhiệm của hiệu trưởng, cán bộ, giáo viên, nhân viên và các bộ phận liên quan, tăng cường kiểm tra từ khâu tiếp nhận thực phẩm, chế biến, chia suất ăn, lưu mẫu, kiểm thực đến vệ sinh và công khai thông tin.

Công nhân phân chia suất ăn cho học sinh trưa ngày 24/9. Ảnh: Gia Khiêm

Đồng thời, xã yêu cầu các nhà trường phối hợp chặt chẽ với đơn vị cung cấp suất ăn, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh; rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị bếp ăn và từng bước khắc phục những nội dung chưa phù hợp, bảo đảm bếp ăn vận hành theo quy trình một chiều và đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm.

Liên quan đến vụ việc thịt bán trú "như tóp mỡ" gây xôn xao, bà Đào cho biết, ngay từ ngày 7/9 khi bếp ăn đi vào hoạt động, cơ quan chức năng đã kiểm tra và phát hiện nhiều bất cập về nhân sự, định lượng suất ăn lẫn quy trình chế biến tại đơn vị cung cấp.

Phía UBND xã đã lập biên bản, ra thông báo kết luận và tối hậu thư yêu cầu công ty khắc phục trong vòng một tuần, trong đó có việc từng thay đổi đầu bếp 1 lần, cam kết không để tình trạng trên tái diễn, nếu không sẽ đề xuất thành phố hủy hợp đồng. Tuy nhiên, sau thời hạn trên, doanh nghiệp vẫn chưa xử lý triệt để vi phạm như cam kết.

Theo nhà trường, hình ảnh chụp món ăn bị dư luận hiểu lầm là "tóp mỡ" thực chất là món thịt chiên vừng, do nhân viên nhà bếp chiên quá lửa khiến miếng thịt bị quắt lại, hoàn toàn không phải mỡ lợn phế phẩm hay ôi thiu. Ảnh: NDCC

Cơ quan chức năng đã có buổi làm việc lần hai với sự tham gia của UBND xã Quảng Bị và Ban giám hiệu nhà trường. Dù phía công ty tiếp tục hứa hẹn sửa đổi, song bà Đào khẳng định đến thời điểm hiện tại, tình hình tại điểm Trường Tiểu học Quảng Bị 1 dù có cải thiện nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu đảm bảo.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra liên ngành đã chỉ ra hàng loạt lỗi vi phạm liên quan đến việc cung cấp suất ăn như đơn vị cung cấp là Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và dịch vụ thương mại Thăng Long xây dựng phương án chia suất ăn tại phân hiệu Tốt Động nhưng kiểm tra thực tế lại dồn về chia tại điểm chính.

Hồ sơ bán trú thiếu giấy khám sức khỏe của giáo viên phụ trách; bếp ăn vẫn sử dụng 3 lao động quá tuổi quy định (sinh năm 1962 và 1964) dù chính quyền xã từng nhắc nhở. Việc giám sát của phụ huynh chỉ trao đổi qua Zalo, không lưu bản cứng; phần mềm HanoiCheck chưa khớp dữ liệu và chậm báo cáo lên Sở GDĐT khi xuất hiện phản ánh dư luận.

Bên cạnh đó, khu vực chế biến bếp ăn quá chật hẹp, nền bếp ẩm ướt, đọng mỡ trơn trượt; nhân viên mặc trang phục lộn xộn, đeo găng tay tùy tiện. Quy trình bếp một chiều bị vi phạm khi thịt gà thái xong lại mang ngược vào khu nấu để tẩm ướp bột, gia vị. Kho gạo, gia vị thiếu nội quy, không có sổ xuất - nhập kho; thiếu bảng công khai thực đơn, nhà cung ứng và sổ kiểm thực 3 bước chưa được Ban giám hiệu cùng y tế ký duyệt hàng ngày...