Trường nằm trên khu đất rộng 3 ha tại xã Mèo Vạc, khởi công tháng 3/2025 và dự kiến khánh thành vào ngày 23/11. Đây là món quà của thầy Nguyễn Xuân Khang, 77 tuổi, người sáng lập trường Marie Curie Hà Nội, tặng thầy trò ở xã biên giới này.

Sắp tới, 400 cây sa mộc sẽ được trồng quanh khuôn viên, tạo điểm nhấn về cảnh quan.

Khu giảng đường mang tên Bạch Mã gồm hai tòa nhà hai tầng, nằm ngay phía sau cổng chính.

Theo thầy Khang, toàn trường hiện có 12 phòng làm việc, một hội trường sức chứa 100 người cùng 40 phòng học và 2 phòng thực hành rộng khoảng 50 m2.

Phòng học và phòng hội nghị được trang bị màn hình lớn, quạt trần cùng hệ thống âm thanh. Bàn ghế đang được chuyển đến để chuẩn bị cho lễ khánh thành và bàn giao.

Ngoài giảng đường Bạch Mã, trường Marie Curie Mèo Vạc còn có ký túc xá Kim Liên, cổng Quán Thánh và sân thể thao Voi Phục.

Đây là tên gọi của bốn ngôi đền thuộc Thăng Long tứ trấn, thờ các vị thần trấn giữ bốn cửa ngõ Đông, Tây, Nam, Bắc của kinh thành Thăng Long xưa.

"Tứ trấn Thăng Long - Hà Nội lên Mèo Vạc trấn giữ biên cương Tổ quốc", thầy Khang lý giải.

Cổng ký túc xá làm bằng gỗ, lợp ngói máng (còn gọi là ngói âm dương), mang đậm nét kiến trúc nhà truyền thống của người Mông.

Hành lang ký túc xá được lát gạch đỏ. Khu nhà gồm hai tòa riêng biệt dành cho nam và nữ sinh, mỗi tòa cao ba tầng, mỗi tầng có 12 phòng. Các phòng ký túc xá tại trường Marie Curie Mèo Vạc được bố trí giường tầng, mỗi phòng có sức chứa tối đa 10 học sinh. Toàn khu có thể đáp ứng chỗ ở cho khoảng 700 em. Ngoài ra, trường còn có khu nhà công vụ gồm 12 phòng đôi. Hệ thống phòng cháy chữa cháy được trang bị đầy đủ.

Nhà ăn rộng khoảng 800 m2, thiết kế với nhiều cửa sổ để tận dụng ánh sáng tự nhiên, có thể phục vụ cùng lúc khoảng 200-300 người.

Ông Hoàng Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Mèo Vạc, cho biết trường Marie Curie Mèo Vạc có trang thiết bị tương đối hiện đại, đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kinh phí xây dựng hoàn toàn do thầy Nguyễn Xuân Khang tài trợ.

Trong khuôn viên trường còn có nhà truyền thống và thư viện được thiết kế hình chiếc nấm, với các mặt sử dụng cửa kính để tận dụng ánh sáng tự nhiên. Dự kiến, gần 500 học sinh thuộc 6 xã mới trên địa bàn huyện Mèo Vạc cũ (chưa gồm học sinh lớp 5 và 9) sẽ chuyển về học tại trường ngay trước ngày khánh thành. Theo thiết kế, trường có thể nhận khoảng 1.000 học sinh.

Trường còn có nhà thể chất rộng rãi, dành cho các hoạt động thể dục, thể thao như bóng đá, cầu lông.

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Sân bóng ngoài trời được bố trí ở trung tâm trường, trước ký túc xá.

Đầu năm 2024, thầy Khang cho biết dự chi 100 tỷ đồng xây dựng một ngôi trường tại Mèo Vạc. Trước đó, năm 2021, trường Marie Curie Hà Nội đã trồng hai vạn cây sa mộc tại đây, năm 2022 tổ chức dạy tiếng Anh trực tuyến cho 2.600 học sinh.

Khi được hỏi về tổng chi phí thực tế, thầy Khang không tiết lộ, song cho biết 100 tỷ đồng chỉ là con số dự kiến từ hơn hai năm trước.

"Với tôi, ngôi trường này vô giá", thầy nói.