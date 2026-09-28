Trường tạm dừng tổ chức ăn bán trú sau vụ thịt như tóp mỡ ở Hà Nội

Tối ngày 27/9, trao đổi với PV Dân Việt, chị T.N., có con theo học tại Trường tiểu học Quảng Bị 2 cho biết, vừa nhận được thông báo của nhà trường về việc tạm dừng tổ chức bữa ăn bán trú kể từ ngày 28/9.

Theo đó, thông báo nêu rõ, thực hiện văn bản của UBND xã Quảng Bị (Hà Nội) về việc dừng hợp đồng cung cấp dịch vụ suất ăn bán trú tại các trường học trên địa bàn xã do chưa đảm bảo đầy đủ điều kiện theo quy định.

Thực đơn bữa ăn bán trú trưa ngày 24/9 tại hai cơ sở Trường tiểu học Quảng Bị gồm cơm, thịt kho trứng cút, rau cải thảo xào, gà rán, canh và chuối tráng miệng. Ảnh: Gia Khiêm

Theo bà Đào Thị Mến, Hiệu trưởng Trường tiểu học Quảng Bị 2, hiện nay, UBND xã đang khẩn trương thực hiện việc lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn để đảm bảo đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hướng dẫn của thành phố. Sau khi UBND xã hoàn thành việc lựa chọn đơn vị đủ điều kiện, nhà trường sẽ thực hiện các nhiệm vụ được uỷ quyền theo quy định.

Trong thời gian tạm dừng, nhà trường đề nghị cha mẹ học sinh chủ động bố trí đưa đón học sinh đúng giờ giáo viên chủ nhiệm thông báo, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh trong quá trình đưa đón.

Thông báo về việc tạm dừng tổ chức ăn bán trú kể từ ngày 28/9 của Trường tiểu học Quảng Bị 2. Ảnh: PHCC

Thông báo cũng nêu rõ, nhà trường mong nhận được sự chia sẻ, thông cảm và phối hợp của phụ huynh trong thời gian trường và UBND xã thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm đảm bảo bữa ăn bán trú cho học sinh được tổ chức an toàn, chất lượng và đúng quy định. Nhà trường sẽ thông báo kịp thời đến phụ huynh ngay khi đủ điều kiện tổ chức ăn bán trú trở lại đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất cho học sinh.

Trước đó, trao đổi với PV Dân Việt, bà Mến chia sẻ, trước ngày 23/9, tại điểm trường Hoàng Diệu có hơn 800 học sinh đăng ký ăn bán trú. Tuy nhiên, sau vụ việc thịt bán trú như tóp mỡ ở Trường tiểu học Quảng Bị 1 gây xôn xao, kể từ ngày 24/9 chỉ còn hơn 300 học sinh đăng ký ăn tại điểm trường, còn lại phụ huynh đón con về ăn tại nhà.

Nhân viên bếp ăn đang phân chia suất ăn bán trú trưa 4/9. Ảnh: Gia Khiêm

Tại điểm trường Tiểu học Quảng Bị 1 cũng thông báo tạm dừng ăn bán trú kể từ ngày 28/9 cho đến khi lựa chọn đơn vị đủ điều kiện.

Ngày 26/9, Phó chủ tịch UBND xã Quảng Bị Tô Thị Đào có văn bản gửi Sở GDĐT Hà Nội; Sở Y tế thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan về việc dừng hợp đồng cung cấp dịch vụ suất ăn bán trú tại các trường học trên địa bàn xã đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Thương mại Thăng Long.

Động thái này được đưa ra sau vụ việc, đơn vị cung cấp suất ăn đã cập nhật một số thông tin cơ bản từ ngày 23/9 nhưng chưa cập nhật thông tin lô hàng, chưa xác nhận đơn hàng và chưa khai báo đầy đủ dữ liệu trên hệ thống, dẫn đến chưa thực hiện được việc truy xuất nguồn gốc. Đây là vấn đề ảnh hưởng đến tính liên tục của dữ liệu từ đơn hàng - lô hàng - nhà cung cấp - thực phẩm sử dụng tại trường.

Học sinh ăn bữa trưa bán trú tại Trường tiểu học Quảng Bị 1 ngày 24/9. Ảnh: Gia Khiêm

UBND xã Quảng Bị có kế hoạch thay thế trong thời gian sớm nhất để các trường có lựa chọn nhà cung cấp đảm bảo việc tổ chức bữa ăn bán trú không bị gián đoạn. UBND xã yêu cầu các phòng, đơn vị; các trường tiểu học trên địa bàn xã; Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển thương mại Thăng Long và các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

Sáng 24/9, Đoàn kiểm tra liên ngành số 04 của UBND thành phố Hà Nội đã kiểm tra đột xuất công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1 và một số trường trên địa bàn xã Quảng Bị nhằm tăng cường quản lý, bảo đảm chất lượng dinh dưỡng và an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục năm học 2026–2027.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra liên ngành đã chỉ ra hàng loạt lỗi vi phạm liên quan đến việc cung cấp suất ăn như đơn vị cung cấp là Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và dịch vụ thương mại Thăng Long xây dựng phương án chia suất ăn tại phân hiệu Tốt Động nhưng kiểm tra thực tế lại dồn về chia tại điểm chính.

Hồ sơ bán trú thiếu giấy khám sức khỏe của giáo viên phụ trách; bếp ăn vẫn sử dụng 3 lao động quá tuổi quy định (sinh năm 1962 và 1964) dù chính quyền xã từng nhắc nhở. Việc giám sát của phụ huynh chỉ trao đổi qua Zalo, không lưu bản cứng; phần mềm HanoiCheck chưa khớp dữ liệu và chậm báo cáo lên Sở GDĐT Hà Nội khi xuất hiện phản ánh dư luận.

Bên cạnh đó, khu vực chế biến bếp ăn quá chật hẹp, nền bếp ẩm ướt, đọng mỡ trơn trượt; nhân viên mặc trang phục lộn xộn, đeo găng tay tùy tiện. Quy trình bếp một chiều bị vi phạm khi thịt gà thái xong lại mang ngược vào khu nấu để tẩm ướp bột, gia vị. Kho gạo, gia vị thiếu nội quy, không có sổ xuất - nhập kho; thiếu bảng công khai thực đơn, nhà cung ứng và sổ kiểm thực 3 bước chưa được Ban giám hiệu cùng y tế ký duyệt hàng ngày...