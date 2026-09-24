Thịt trong suất ăn bán trú như tóp mỡ: Công an vào cuộc, đoàn liên ngành kiểm tra tất cả các trường trên địa bàn

Sáng ngày 24/9, trao đổi với PV Dân Việt, ông Trịnh Văn Cường, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Quảng Bị cho biết, 4h sáng nay, đoàn liên ngành của xã đã trực tiếp có mặt tại Trường tiểu học Quảng Bị 1 để trực tiếp kiểm tra thực phẩm cung cấp suất ăn sau vụ việc phản ánh suất ăn bán trú như tóp mỡ gây xôn xao dư luận.

Theo ông Cường, sáng nay, đoàn liên ngành của thành phố Hà Nội cũng đang có mặt kiểm tra toàn bộ các trường trên địa bàn. Hiện tại đoàn đang làm việc với Trường tiểu học Quảng Bị 1.

Trước phản ánh của phụ huynh về việc khay thịt phục vụ bữa trưa học sinh Trường Tiểu học Quảng Bị 1 nhìn như tóp mỡ, cơ quan chức năng địa phương đã khẩn trương vào cuộc kiểm tra, đồng thời tiến hành lấy mẫu thực phẩm để kiểm định chất lượng. Ảnh chụp màn hình

Trước ý kiến thắc mắc của phụ huynh về việc nhà trường cùng các cơ quan chức năng không thành lập đoàn với đầy đủ các thành phần liên quan để đưa mẫu đi kiểm nghiệm mà để phụ huynh phải tự tìm đơn vị kiểm nghiệm và thanh toán các chi phí liên quan, ông Cường cho hay, để đánh giá chất lượng và an toàn thực phẩm, UBND xã Quảng Bị đã chỉ đạo lấy mẫu thịt, niêm phong và gửi đơn vị có chức năng kiểm nghiệm các chỉ tiêu theo quy định. Kết quả kiểm nghiệm sẽ là căn cứ để tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm.

“Nếu thực phẩm không đảm bảo phía công ty cung cấp thực phẩm suất ăn sẽ phải chịu trách nhiệm chi phí và trước pháp luật. Còn người cung cấp thông tin mà sai phải chịu trách nhiệm về kinh phí cũng như trách nhiệm trước pháp luật. Ngay trong hôm qua (23/9) Công an xã Quảng Bị cũng đã vào cuộc, mời đơn vị cung cấp cũng như một số người liên quan. Công an làm rất nghiêm túc, trách nhiệm, còn không có chuyện thịt cho học sinh ăn là tóp mỡ”, ông Cường nhấn mạnh.

Theo UBND xã Quảng Bị, qua kiểm tra, xác minh bước đầu, có hai nội dung phản ánh chưa chính xác. Riêng nội dung về định lượng suất ăn chưa bảo đảm theo mức 40.000 đồng/suất là có cơ sở. Ảnh: UBND xã Quảng Bị

Trước đó, sáng ngày 23/9, UBND xã Quảng Bị nhận được phản ánh trên mạng xã hội về chất lượng thịt lợn sử dụng tại Trường tiểu học Quảng Bị 1. Nội dung phản ánh cho rằng thịt bị ôi, chuyển màu, học sinh phải ăn cơm với tóp mỡ và định lượng suất ăn chưa bảo đảm.

Theo UBND xã Quảng Bị, qua kiểm tra, xác minh bước đầu, có hai nội dung phản ánh chưa chính xác. Riêng nội dung về định lượng suất ăn chưa bảo đảm theo mức 40.000 đồng/suất là có cơ sở.

Về nguồn gốc, chất lượng thịt lợn đầu vào, ban giám hiệu nhà trường, ban đại diện phụ huynh giám sát và đơn vị cung cấp suất ăn cho biết thực phẩm đã được kiểm tra, giám sát, có hồ sơ và biên bản giao nhận. Tại thời điểm kiểm tra, thịt không có mùi lạ hoặc dấu hiệu bất thường như nội dung phản ánh trên mạng xã hội.

Về thông tin học sinh được ăn tóp mỡ, qua kiểm tra, thịt được đóng nguyên túi, niêm phong, không rách. Nguyên liệu gồm thịt ba chỉ, thịt chân giò và thịt mông, được chế biến thành món thịt chiên vừng theo thực đơn của nhà trường.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra xác định định lượng và cách chế biến suất ăn thực tế chưa bảo đảm yêu cầu, phù hợp với nội dung phụ huynh phản ánh.

Theo yêu cầu của phụ huynh và UBND xã Quảng Bị, Công ty cổ phần đầu tư phát triển và dịch vụ thương mại Thăng Long sẽ khắc phục từ ngày 24/9. Công ty sẽ tăng định lượng suất ăn, phối hợp với nhà trường điều chỉnh, cân đối lại thực đơn và thay đổi nhân sự đầu bếp.

Đối với nguyên liệu thịt lợn, từ ngày hôm nay, công ty sẽ chuyển sang sử dụng thịt của Công ty CP thay cho thịt MeatDeli theo đề nghị của ban đại diện phụ huynh và các phụ huynh phản ánh.

UBND xã Quảng Bị cho biết, sẽ tiếp tục theo dõi việc thực hiện các nội dung cam kết khắc phục của đơn vị cung cấp suất ăn và kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm để kịp thời chỉ đạo, xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời báo cáo UBND thành phố và các sở, ngành chuyên môn theo quy định.