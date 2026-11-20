Truyền thống gia đình đến tình yêu với nghề giáo

Sinh năm 1976 tại Thanh Hóa, nhà giáo Vũ Thị Thìn - Hiệu trưởng Trường THCS Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, Hà Nội sớm được nuôi dưỡng trong môi trường giàu tình yêu tri thức. Mẹ là giáo viên Ngữ văn, chị gái là giảng viên Ngôn ngữ. Từ những trang giáo án, cuốn sách đến những câu chuyện về học trò trong mỗi bữa cơm gia đình, tình yêu với nghề giáo và ngôn từ đã thấm sâu vào tâm hồn cô từ thuở nhỏ. Mẹ và chị gái không chỉ là người truyền cảm hứng tri thức mà còn là tấm gương cho cô về sự tận tụy, kiên nhẫn.

Với cô Thìn, ngữ văn và Ngôn ngữ học có sự gắn kết sâu sắc. Nếu như người mẹ gắn bó với văn chương, con cái bước tiếp trên con đường nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ như một sự nối dài tự nhiên của niềm đam mê câu chữ, cách diễn đạt và vẻ đẹp của tiếng Việt.

Nhà giáo Vũ Thị Thìn - Hiệu trưởng Trường THCS Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, Hà Nội. Ảnh: NVCC

Ngày đầu tiên đứng lớp là một dấu mốc đặc biệt đối với cô. “Lần đầu tiên cầm phấn, đối diện với hàng chục ánh mắt học sinh đang chờ đợi, tôi vẫn cảm thấy tim đập nhanh, giọng nói có chút run. Nhưng trên tất cả là sự háo hức và nhiệt huyết của một giáo viên trẻ được thực hiện ước mơ đứng trên bục giảng” - cô Thìn chia sẻ.

Tháng 8/1998, cô bắt đầu công việc giảng dạy tại Trường THCS Trung Văn, Hà Nội. Gắn bó nhiều năm với ngôi trường này và đảm nhiệm nhiều vị trí trong tổ chức Công đoàn, từ Ủy viên Ban Chấp hành đến Chủ tịch Công đoàn trường đã giúp cô trưởng thành hơn trong chuyên môn, kỹ năng tổ chức, điều hành và đặc biệt là khả năng kết nối, đồng hành cùng đồng nghiệp.

Tháng 8/2018, cô được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lý Nam Đế, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đây là bước chuyển quan trọng, đưa cô đến gần hơn với công việc quản lý, điều hành và hoạch định chiến lược phát triển nhà trường.

Tháng 8/2024, cô đảm nhiệm cương vị Hiệu trưởng Trường THCS Tây Mỗ 3, phường Tây Mỗ. Đến tháng 8/2026, cô tiếp tục được giao trọng trách Hiệu trưởng Trường THCS Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Trên hành trình ấy, điều cô luôn gìn giữ là tình yêu nghề và quan niệm người giáo viên không chỉ đứng trên bục giảng để truyền đạt kiến thức mà còn phải biết lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành với học trò.

Người cô không quên cô học trò nhỏ sau vụ cháy kinh hoàng

Trong nhiều năm làm nghề, cô Vũ Thị Thìn có không ít kỷ niệm với học sinh. Có những niềm vui đến từ thành tích học tập, sự trưởng thành của các em sau mỗi năm học. Nhưng cũng có những ký ức khiến người giáo viên không thể nào quên, bởi đó là lúc tình thương và trách nhiệm của người thầy được thể hiện sâu sắc nhất.

Với cô, câu chuyện về cô học trò nhỏ Linh Giang sau vụ cháy nhà trọ ở Phùng Khoang, Trung Văn, Hà Nội là một ký ức như thế.

Cô Thìn và hành trình xây dựng trường học hạnh phúc. Ảnh: NVCC

Vụ hỏa hoạn bất ngờ đã để lại những tổn thương nghiêm trọng trên cơ thể non nớt của em. Lần đầu tiên nhìn thấy học trò nằm trên giường bệnh, toàn thân băng bó trắng xóa, cô Thìn gần như chết lặng.

Những ngày điều trị tiếp theo là quãng thời gian đầy nước mắt. Cô không thể quên hình ảnh học sinh phải ngâm mình trong bồn thuốc sát trùng. Những cơn đau thể xác khiến cô bé vốn kiên cường cũng phải bật khóc, gào lên trong tuyệt vọng.

“Đứng bên ngoài nhìn vào, chứng kiến học trò quằn quại trong đau đớn mà bản thân không thể gánh thay, nước mắt tôi cứ thế tuôn trào. Khoảnh khắc ấy, tôi không chỉ thấy xót xa với tư cách một người cô mà còn là nỗi đau của một người mẹ nhìn con mình chịu đựng giày vò” - cô Thìn xúc động nhớ lại.

Tự nhủ phải mạnh mẽ để trở thành điểm tựa cho học trò, cô cố gắng thu xếp công việc ở trường để ngày nào cũng vào viện thăm. Cô nắm tay, trò chuyện, kể cho em nghe những câu chuyện vui ở trường, ở lớp với mong muốn giúp em tạm quên đi những cơn đau và cảm nhận được rằng mình không đơn độc.

Sự hiện diện của cô giáo có thể không làm những vết thương trên cơ thể em lành nhanh hơn nhưng lại là nguồn động viên tinh thần quý giá trong những ngày tháng khó khăn nhất. Bằng nghị lực phi thường của bản thân cùng sự chung tay, yêu thương của gia đình, thầy cô, bạn bè và mọi người, Linh Giang từng bước vượt qua cửa tử, hồi phục sau biến cố.

Đối với cô Thìn, đó là một kỷ niệm buồn đã qua và còn là bài học sâu sắc về giá trị của nghề giáo.

“Dạy học không chỉ là truyền đạt tri thức mà còn là dùng trái tim để sưởi ấm, nâng đỡ và tiếp thêm sức mạnh cho học trò trong những giây phút tăm tối nhất của cuộc đời” - cô Thìn chia sẻ.

Câu chuyện ấy cũng góp phần định hình rõ hơn quan niệm giáo dục mà cô theo đuổi: Mỗi học sinh đều cần được quan tâm, yêu thương và tôn trọng, không chỉ trong những giờ học mà cả trong những biến cố của cuộc sống.

“Thầy cô có hạnh phúc mới lan tỏa hạnh phúc cho học trò”

Trên cương vị người đứng đầu Trường THCS Tây Mỗ, nhà giáo Vũ Thị Thìn xác định xây dựng trường học hạnh phúc là một trong những định hướng quan trọng. Với cô, đây không phải khẩu hiệu được treo trên tường hay những chỉ tiêu thi đua khô khan mà phải hiện hữu trong từng ánh mắt, nụ cười của thầy và trò mỗi ngày đến trường.

Theo cô Thìn, một ngôi trường hạnh phúc trước hết phải là nơi học sinh cảm thấy an toàn và được là chính mình. Các em không đến trường với nỗi sợ hãi về điểm số hay sự phán xét mà được tôn trọng sự khác biệt, khuyến khích đặt câu hỏi, được phép mắc lỗi và được lắng nghe.

Với cô Thìn, các em học sinh không đến trường với nỗi sợ hãi về điểm số hay sự phán xét mà được tôn trọng sự khác biệt, khuyến khích đặt câu hỏi, được phép mắc lỗi và được lắng nghe. Ảnh: NVCC

Khi học sinh cảm nhận trường học thực sự là ngôi nhà thứ hai, niềm vui học tập sẽ được khơi dậy một cách tự nhiên. Các em có thêm động lực khám phá tri thức, tự tin thể hiện bản thân và phát triển những năng lực riêng. Tuy nhiên, nữ hiệu trưởng cho rằng xây dựng trường học hạnh phúc không thể chỉ tập trung vào học sinh mà phải bắt đầu từ chính đội ngũ giáo viên.

“Tôi luôn tâm niệm thầy cô có hạnh phúc thì mới có thể lan tỏa hạnh phúc cho học trò” - cô Thìn nhấn mạnh.

Theo đó, hạnh phúc của giáo viên được tạo nên từ sự thấu hiểu, niềm tự hào nghề nghiệp và môi trường làm việc tích cực. Giáo viên cần được giảm tải những áp lực hành chính không cần thiết, được trao quyền sáng tạo trong chuyên môn, được ghi nhận những nỗ lực và có sự đồng hành, chia sẻ từ ban giám hiệu cũng như đồng nghiệp.

Bên cạnh thầy và trò, cha mẹ học sinh cũng là một thành tố quan trọng trong mô hình trường học hạnh phúc. Cô mong muốn phụ huynh không chỉ gửi gắm con em cho nhà trường mà còn thực sự tin tưởng, thấu hiểu triết lý giáo dục, cùng giáo viên tạo dựng một cộng đồng gắn kết, văn minh.

Lý giải về lựa chọn này, cô Thìn cho rằng giáo dục là quá trình truyền thụ kiến thức, là hành trình nuôi dưỡng tâm hồn, nhân cách. Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, kiến thức có thể được tìm thấy ở nhiều nơi, nhưng lòng trắc ẩn, cảm xúc tích cực và khả năng cân bằng bản thân cần được bồi đắp thông qua những trải nghiệm và môi trường giáo dục giàu tính nhân văn.

Đặc biệt, áp lực từ kỳ vọng của gia đình và xã hội đang đặt ra nhiều thách thức đối với cả học sinh lẫn giáo viên. Nếu nhà trường tiếp tục đặt nặng thành tích, vô tình có thể làm mất đi niềm vui học tập, sự sáng tạo và động lực cống hiến.

“Tôi không cho rằng chú trọng hạnh phúc sẽ làm giảm chất lượng giáo dục. Ngược lại, khi tâm lý thoải mái, được truyền cảm hứng, học sinh sẽ tiếp thu kiến thức chủ động hơn, giáo viên cũng cống hiến hết mình hơn. Kết quả tốt lúc đó đến như một hệ quả tự nhiên, chứ không phải sự ép buộc” - cô Thìn bày tỏ.

Với Hiệu trưởng Trường THCS Tây Mỗ, xây dựng trường học hạnh phúc là hành trình dài, đòi hỏi sự kiên trì và thay đổi từ những điều nhỏ nhất. Đó có thể là một lời hỏi han đúng lúc, sự lắng nghe khi học sinh gặp khó khăn, sự chia sẻ với giáo viên trước áp lực công việc hay sự phối hợp chân thành giữa nhà trường và phụ huynh.

Kỳ vọng về một mái trường đoàn kết, nhân văn và chất lượng

Sau quá trình sắp xếp, sáp nhập trường học, cô Vũ Thị Thìn nhìn nhận đây vừa là cơ hội, vừa đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác quản lý. Việc tinh gọn bộ máy, tập trung nguồn lực có thể tạo điều kiện để nhà trường phát triển mạnh mẽ hơn, nhưng điều quan trọng là phải tạo được sự đồng thuận trong tập thể.

Theo cô, sáp nhập không đơn thuần là sự thay đổi về tổ chức hay tên gọi mà còn là quá trình hòa quyện văn hóa, xây dựng niềm tin và tinh thần trách nhiệm chung. Mỗi giáo viên cần cảm thấy mình là một thành viên có giá trị, được tôn trọng và có cơ hội đóng góp cho sự phát triển của ngôi trường mới.

Cùng với đó, nhà trường hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn. Việc phát huy thế mạnh của đội ngũ giáo viên, tận dụng hiệu quả cơ sở vật chất và tạo thêm cơ hội phát triển năng lực cho học sinh được xác định là những nhiệm vụ quan trọng.

Dù quy mô trường học có thay đổi, cô Thìn khẳng định giá trị cốt lõi vẫn là lấy học sinh làm trung tâm, quan tâm đến cảm xúc và sự phát triển toàn diện của mỗi cá nhân. “Tôi kỳ vọng ngôi trường sẽ thực sự là nơi học sinh an toàn, giáo viên thấu hiểu, phụ huynh an tâm; nơi các em được phát triển hài hòa cả về tri thức và nhân cách trong kỷ nguyên số” - cô chia sẻ.

Để làm được điều đó, cô cũng tự đặt ra yêu cầu đối với bản thân: Không trở thành một người lãnh đạo xa cách, khô cứng bởi những nguyên tắc mà phải là người đồng hành giản dị, gần gũi, tận tụy, biết tôn trọng và yêu thương mọi người.

Côị cho rằng sự chân thành là cầu nối để tạo dựng niềm tin với đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh. Khi giáo viên cảm thấy được chia sẻ, họ sẽ có thêm động lực cống hiến; khi học sinh được lắng nghe, các em sẽ cảm thấy trường học thực sự là nơi thuộc về mình.

Đằng sau những nỗ lực dành cho nhà trường, cô Thìn cũng luôn trân trọng sự đồng hành của gia đình. Cô chia sẻ, chồng là người hỗ trợ, chia sẻ công việc hằng ngày và luôn tin rằng giúp vợ hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng là góp phần mang lại những điều tốt đẹp cho hàng nghìn học sinh. Hai người con ngoan ngoãn, tự giác, có thành tích tốt trong học tập và công tác cũng là nguồn động viên lớn để cô tiếp tục nỗ lực.

Nhắc đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, cô Thìn cho biết năm nay điều mong đợi nhất vẫn là được ở bên tập thể sư phạm và học sinh thân yêu.

"Buổi sáng, tôi cùng các thầy cô và các em sẽ tham dự lễ kỷ niệm trang trọng nhưng ấm cúng ngay tại sân trường. Với tôi, đây là dịp để vinh danh những nỗ lực của thầy và trò trong đợt thi đua vừa qua và còn là khoảnh khắc để chúng tôi lắng lại, cảm nhận rõ hơn niềm hạnh phúc và sự tự hào của nghề giáo. Sau phần lễ tại trường, tôi dự định sẽ dành thời gian trò chuyện, chia sẻ thân tình cùng các đồng nghiệp, đặc biệt là các thầy cô giáo trẻ và các cô bác cán bộ hưu trí để tri ân những thế hệ đi trước.

Buổi tối, tôi sẽ trở về với tổ ấm của mình tiếp thêm năng lượng để tôi tiếp tục hành trình cống hiến cho sự nghiệp trồng người" - cô Thìn chia sẻ.

Ông Đặng Văn Tiến, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Tây Mỗ, nhận xét: "Cô Vũ Thị Thìn là cán bộ quản lý có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề và giàu sức sáng tạo. Cô có năng lực ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong công tác quản lý và giảng dạy, đồng thời luôn nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục. Trong quá trình công tác, cô đã góp phần cùng ngành giáo dục địa phương đạt được nhiều thành tích trong giảng dạy và học tập, đóng góp vào kết quả chung của giáo dục phường Tây Mỗ cũng như thành phố Hà Nội".