Trả lời:

Ăn lẩu, uống rượu bia trong những ngày trời rét không trực tiếp gây đột quỵ nếu thực hiện với lượng vừa phải và trong điều kiện sức khỏe bình thường. Về bản chất, đây cũng là những hoạt động ăn uống, sinh hoạt thường ngày, không phải yếu tố nguy cơ đột quỵ tức thì chỉ vì diễn ra trong thời tiết lạnh.

Tuy nhiên, cần lưu ý những thói quen đi kèm sau bữa ăn. Chẳng hạn, một số người có thói quen uống rượu bia xong đi xông hơi, massage hoặc tắm đêm. Đây là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ đối với hệ tim mạch. Uống nhiều rượu làm giãn mạch, gặp hơi nóng đột ngột khi xông hơi khiến mạch máu giãn to hơn, tăng nhịp tim, choáng váng, khó thở.

Chưa kể, những động tác có tác động lực không phù hợp như trên sẽ gây tổn thương cơ xương khớp, dây chằng, cột sống, tổn thương mạch máu, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như đột quỵ. Đặc biệt, tắm không đúng cách trong lúc thể trạng không đảm bảo càng kích hoạt mối nguy đột quỵ, tăng huyết áp.

Nếu thường xuyên ăn lẩu với nước dùng đậm đà, nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn, kết hợp uống nhiều rượu bia, lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nói chung, nguy cơ tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, tổn thương thành mạch và gia tăng bệnh tim mạch, đột quỵ.

Vì vậy, điều đáng lo ngại không nằm ở một bữa lẩu hay vài ly rượu bia đơn lẻ mà là cách ăn uống, sinh hoạt thiếu kiểm soát và những hành vi nguy hiểm đi kèm. Người dân nên hạn chế muối, kiểm soát lượng rượu bia, tránh xông hơi hoặc tắm ngay sau khi uống rượu, đồng thời giữ ấm cơ thể và tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột trong những ngày rét.