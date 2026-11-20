Sáng sớm nay, điện thoại của cô Nguyễn Thị Chuyên, giáo viên trường Tiểu học và THCS Cô Tô, đổ chuông liên tục. Nhiều phụ huynh lớp 2A1 hỏi cô đã đến trường chưa, muốn gặp để tặng quà.

"Tôi vội từ chối. Hôm trước, tôi đã nhờ bác chi hội trưởng nhắn phụ huynh là đừng tặng quà gì cô nhé", cô Chuyên kể. Nhưng các phụ huynh nhất quyết mời cô ra trường, nói đó là "món quà đặc biệt".

Cô Chuyên và những món quà đặc biệt trong ngày 20/11. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đến lớp, cô Chuyên thấy học trò đã đứng chờ. Trên tay các em không phải hoa hay hộp quà, mà là quả bí xanh, túi cá ruội, xô ốc, dây ghẹ, con mực. Nhìn những món quà mộc mạc ấy, cô không giấu nổi xúc động, nước mắt trào ra trong tiếng cười.

Học sinh đều là con em ở đảo, gia đình chủ yếu mưu sinh bằng nghề đánh bắt thủy hải sản và trồng trọt. Quà tặng thầy cô vì thế là thứ bố mẹ vừa đánh bắt, thu hái, được các em hồ hởi xách đến lớp.

Cô kể có chi tiết vừa thấy thương, vừa buồn cười. Một em mang cả xô cù kỳ đến nhưng chúng "đánh nhau", gãy hết càng.

"Em ấy ngại, định không tặng cô", cô Chuyên chia sẻ.

Cô Chuyên ra đảo Cô Tô dạy học từ năm 2000. Nữ giáo viên nói hơn 20 năm qua, đây là lần đầu tiên nhận được nhiều món quà ý nghĩa đến vậy.

Học sinh lớp 2A1 mang súp lơ đến tặng cô. Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Người dân trên đảo còn khó khăn nhưng tình cảm thì không bao giờ thiếu thốn. Tôi rất xúc động", cô Chuyên nói.

Cô Tô là đảo xa bờ ở phía đông tỉnh Quảng Ninh. Từ ngày 16/6/2025, nơi đây trở thành một trong hai đặc khu của tỉnh, có diện tích phần đất nổi hơn 53 km2, gồm 74 đảo lớn nhỏ và gần 7.000 người.

Quỹ đất nông nghiệp ở đây rất ít, chỉ số ít hộ trồng lúa, còn lại chủ yếu sống bằng đánh bắt hải sản, làm muối, nước mắm và chăn nuôi.