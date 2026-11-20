Ngày 20/11 trong bệnh viện

Giữa không khí tri ân thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, sáng 20/11, cô giáo Hoàng Thị Hiền, giáo viên Trường Mầm non Nghĩa Hành (Nghệ An), đón một vị khách đặc biệt. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh trực tiếp đến thăm, trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cùng bó hoa hướng dương dành tặng cô giáo vừa trải qua biến cố lớn trong cuộc đời.

Tấm Bằng khen được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký ngày 8/9/2026, ghi nhận hành động dũng cảm, không quản nguy hiểm, kịp thời cứu học sinh trong tình huống khẩn cấp của cô Hiền. Đó không chỉ là sự biểu dương đối với một hành động cao đẹp, mà còn là sự trân trọng dành cho người giáo viên đã đặt sự an toàn của học trò lên trên cả bản thân mình.

Đầu tháng 9, trong chuyến thăm cô Hiền tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh từng hứa sẽ trực tiếp trao Bằng khen khi cô trở về quê nhà và từng bước hồi phục. Lời hứa ấy được thực hiện vào đúng dịp 20/11, ngày đặc biệt với những người làm nghề giáo.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh ân cần hỏi thăm sức khỏe cô giáo Hiền.

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng bày tỏ sự xúc động, khâm phục trước hành động của cô Hiền. Trong khoảnh khắc đối diện với hiểm nguy, cô không nghĩ đến sự an toàn của mình mà chỉ mong bảo vệ được học trò. Hành động ấy khiến cô phải chịu thương tích nặng nề, mất đi một phần cơ thể và đứng trước chặng đường phục hồi đầy khó khăn.

“Nhà giáo không chỉ dạy các em học sinh kiến thức, kỹ năng mà còn che chở, bảo vệ học trò của mình bằng tất cả trái tim. Đó là điều rất đáng trân trọng và đáng quý”, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh chia sẻ.

Trao bó hoa hướng dương, Thứ trưởng ví cô Hiền như loài hoa luôn hướng về phía mặt trời, mang những tia nắng ấm áp đến với học trò và những người xung quanh. Bà trìu mến gọi cô là “cô giáo nhỏ kiên cường”.

Lời gọi ấy như gói ghém sự cảm phục dành cho người phụ nữ có vóc dáng nhỏ bé nhưng đã thể hiện lòng dũng cảm lớn lao trong giây phút quyết định. Giờ đây, khi phải đối diện với những thay đổi nghiệt ngã của cuộc sống, cô lại tiếp tục hành trình của mình bằng nghị lực và niềm tin vào ngày mai.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, ghi nhận hành động dũng cảm cứu học trò của cô giáo Hoàng Thị Hiền.

Cũng trong dịp này, thông qua sự kết nối của lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Tập đoàn Phenikaa trao tặng gia đình cô Hiền hai sổ tiết kiệm, tổng trị giá 1 tỷ đồng, dành cho hai con của cô. Tiền lãi hằng tháng sẽ hỗ trợ chi phí sinh hoạt, chăm sóc và nuôi dạy các cháu; tiền gốc được dành làm nguồn vốn để các con lập nghiệp khi đủ 18 tuổi.

Đối với người mẹ đơn thân đang một mình nuôi hai con nhỏ, sự hỗ trợ ấy mang ý nghĩa thiết thực, góp phần san sẻ nỗi lo về tương lai của các con trong lúc cuộc sống gia đình đứng trước nhiều thử thách.

Lao ra đường cứu học trò và hành trình tìm lại chính mình

Trước khi tai nạn xảy ra, ngày tháng của cô giáo Hiền gắn với những lớp học mầm non, những đứa trẻ thơ ngây và công việc chăm sóc, dạy dỗ học trò. Cô có hai con nhỏ, cháu lớn 7 tuổi, cháu nhỏ 4 tuổi. Là mẹ đơn thân, cô vừa làm mẹ, vừa làm cha, chắt chiu từng ngày để nuôi các con khôn lớn. Thế nhưng, chiều 28/8/2026, một tình huống bất ngờ đã làm thay đổi cuộc sống của cô.

Hôm ấy, trong lúc làm nhiệm vụ tại điểm trường lẻ Tân Lâm, Trường Mầm non Nghĩa Hành, xã Nghĩa Hành, cô Hiền phát hiện một học trò mới 2 tuổi bất ngờ chạy ra đường. Đúng thời điểm đó, một chiếc xe tải đang đi tới.

Cô Hiền vẫn đang nỗ lực phục hồi sức khỏe sau tai nạn khi cứu học trò 2 tuổi.

Không có thời gian để cân nhắc hay chần chừ, cô lập tức lao theo, ôm lấy đứa trẻ, tìm cách đưa em ra khỏi khu vực nguy hiểm. Phản xạ của một người giáo viên, tình thương dành cho học trò dường như đã thôi thúc cô hành động trước khi kịp nghĩ đến bất cứ điều gì khác.

Nhưng trong giây phút cứu học trò, cô không may bị ngã và bị xe tải cán qua hai chân. Chấn thương quá nặng khiến các bác sĩ buộc phải cắt cụt cẳng chân phải để bảo toàn tính mạng. Đứa trẻ được bảo vệ khỏi hiểm nguy, còn cô giáo phải bắt đầu cuộc chiến của riêng mình để giành giật sự sống, rồi học cách thích nghi với những tổn thương mà tai nạn để lại.

Sau biến cố, hai con nhỏ của cô phải về sống cùng ông bà ngoại. Người thân thay nhau nghỉ việc để chăm sóc cô trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Những lo toan về sức khỏe, cuộc sống và tương lai của các con cùng lúc đặt lên vai người phụ nữ vốn đã phải một mình gánh vác gia đình.

Sự việc được chia sẻ rộng rãi, nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành, đồng nghiệp và cộng đồng. Riêng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, trao tặng cô hơn 2 tỷ đồng. Những nghĩa cử ấy trở thành điểm tựa để gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn, giúp cô có thêm điều kiện điều trị và phục hồi.

Cô Hiền đón Ngày Nhà giáo Việt Nam đặc biệt trong bệnh viện, với nhiều tình cảm yêu thương từ mọi người.

Đầu tháng 10/2026, sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cô Hiền được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông để tiếp tục chăm sóc sức khỏe.

Từng ngày trôi qua là từng ngày cô kiên trì với hành trình hồi phục. Hiện, sức khỏe và tinh thần của cô đã có những chuyển biến tích cực. Các ngón tay, ngón chân bắt đầu có cảm giác, khả năng vận động dần được cải thiện. Dự kiến khoảng một tháng nữa, cô sẽ được xuất viện, trở về nhà để tiếp tục tập luyện phục hồi.

“Ngày 20/11 năm nay, tôi rất nhớ trường, lớp và học trò. Dù không thể gặp mọi người như mọi năm, tôi vẫn cảm thấy ấm lòng trước những lời hỏi thăm, động viên của gia đình, đồng nghiệp, phụ huynh và học trò. Đó là nguồn động lực giúp tôi kiên trì điều trị, phục hồi”, cô Hiền chia sẻ.