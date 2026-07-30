Điểm cao vẫn trượt lớp 10, phụ huynh Đắk Lắk gửi loạt đơn kêu cứu đến sở

Ngày 30/7, tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk cho biết, sẽ thành lập hội đồng để họp xét liên quan đến các đơn thư kiến nghị của phụ huynh về kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027.

Trước đó, nhiều phụ huynh Đắk Lắk đã có đơn gửi Sở GD&ĐT tỉnh phản ánh nhiều vấn đề, từ việc học sinh đạt đúng điểm chuẩn nhưng không trúng tuyển, học sinh có điểm cao vẫn không có suất vào trường công lập. Trong đó, ông N.Q.H. (xã Hòa Thịnh) phản ánh con là em N.L.T.L. đạt 45 điểm, đúng bằng điểm chuẩn vào Trường THPT Lê Hồng Phong theo Quyết định số 792/QĐ-UBND của Sở GD&ĐT tỉnh. Tuy nhiên, khi công bố kết quả, em lại không có tên trong danh sách trúng tuyển.

Theo ông N.Q.H., gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nếu con không được học tại Trường THPT Lê Hồng Phong hoặc không được xét sang nguyện vọng 2 tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai thì buộc phải theo học trường ngoài công lập ở xa, phát sinh nhiều chi phí. Gia đình đề nghị Sở GD&ĐT tỉnh xem xét để học sinh đạt đúng điểm chuẩn được nhập học hoặc được xét tuyển vào nguyện vọng phù hợp.

Một phụ huynh bật khóc khi nói về bất cập trong tuyển sinh lớp 10.

Một trường hợp khác là em L.T.A. (phường Thành Nhất) đạt 47 điểm, trong suốt 4 năm học bậc THCS luôn đạt danh hiệu học sinh khá và giỏi, nhưng không trúng tuyển vào bất kỳ nguyện vọng nào đã đăng ký. Theo phụ huynh, việc lựa chọn nguyện vọng chưa phù hợp trong bối cảnh điểm chuẩn năm nay tăng mạnh khiến học sinh mất cơ hội vào trường công lập.

Phụ huynh em L.T.A. cho biết, xét về quy chế, việc trượt nguyện vọng do đăng ký sai là sơ suất của gia đình. Tuy nhiên, về góc độ giáo dục, việc em L.T.A. đạt 47 điểm, thuộc nhóm điểm cao của tỉnh, đủ khả năng vào các trường THPT tốp đầu nhưng vẫn đứng trước nguy cơ không được trường công lập nào tiếp nhận là một nghịch lý. Mức điểm này cho thấy em hoàn toàn đủ năng lực để học tại trường công lập.

Chỉ vì một sai sót trong khâu đăng ký nguyện vọng mà khép lại cơ hội học trường công của một học sinh giỏi không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý của L.T.A., mà còn chưa phù hợp với chủ trương khuyến khích, tạo điều kiện cho học sinh có năng lực phát triển. Gia đình đề nghị Sở GD&ĐT tỉnh xem xét điều phối học sinh vào một trường THPT công lập còn chỉ tiêu có điểm chuẩn thấp hơn 47 điểm để em tiếp tục được học trong hệ thống công lập.

Cũng đạt 47 điểm, em N.M.C. đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Lê Quý Đôn nhưng không trúng tuyển và đã xác nhận nhập học nguyện vọng 2 tại Trường THPT Chu Văn An. Theo đơn kiến nghị, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, việc đưa đón con đi học tại Trường THPT Chu Văn An gặp nhiều trở ngại nên phụ huynh mong muốn Sở GD&ĐT tỉnh cùng hội đồng tuyển sinh hai trường xem xét cho em được đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 2 vào Trường THPT Lê Quý Đôn.

Bên cạnh các trường hợp cá nhân, Sở GD&ĐT Đắk Lắk còn tiếp nhận đơn tập thể của nhiều phụ huynh có con đạt từ 46,5 - 47,5 điểm nhưng không trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Trường THPT Lê Quý Đôn và Trường THPT Buôn Ma Thuột. Theo phản ánh, sau khi xác nhận nhập học nguyện vọng 2 để bảo đảm có chỗ học, các học sinh lại không được tham gia đợt tuyển sinh bổ sung do hệ thống khóa quyền đăng ký.

Các phụ huynh cho rằng quy định này tạo ra nghịch lý khi học sinh có điểm cao không được xét tuyển bổ sung, trong khi những học sinh có điểm thấp hơn nhưng chưa xác nhận nhập học vẫn đủ điều kiện đăng ký. Từ đó, các phụ huynh kiến nghị Sở GD&ĐT tỉnh xem xét điều chỉnh quy định hoặc cho phép những học sinh đã xác nhận nhập học nguyện vọng 2 vẫn được tham gia xét tuyển bổ sung theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp.

Trước đó, Báo Tiền Phong đã phản ánh hàng loạt bất cập trong tuyển sinh lớp 10 tại Đắk Lắk, từ cảnh học sinh điểm cao vẫn phải "chạy trường", phụ huynh bật khóc, ví cách xét tuyển như "lô tô, xổ số", đến những nghịch lý ở các đợt tuyển sinh bổ sung khi học sinh điểm cao mất cơ hội, còn thí sinh điểm thấp hơn vẫn được xét tuyển.