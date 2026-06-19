Đã có điểm thi lớp 10 TPHCM năm 2026, xem kết quả tại đây

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, thời gian công bố điểm thi lớp 10 năm 2026 cho hơn 151.000 thí sinh được thực hiện từ 9h sáng 19/6.

Thí sinh tra cứu kết quả trên cổng điểm thi của Sở GD-ĐT TPHCM hoặc hệ thống tuyển sinh trực tuyến bằng số định danh cá nhân hoặc số báo danh theo hướng dẫn của Sở, theo hai địa chỉ sau đây:

1. Thí sinh đăng nhập vào website: diemthi.hcm.edu.vn, nhập số báo danh để xem điểm.

2. Thí sinh tra cứu trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp của thành phố tại địa chỉ ts10.hcm.edu.vn bằng số định danh cá nhân và mật khẩu đã được cấp.

Thí sinh thi vào lớp 10 TPHCM năm 2026. Ảnh: Nguyễn Huế

Điểm thi lớp 10 gồm 3 môn: Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán. Đối với thí sinh dự thi môn chuyên hoặc tích hợp, sẽ có thêm cột điểm thứ tư là môn chuyên/tích hợp.

Sau khi công bố điểm thi, Sở GD-ĐT TPHCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên gồm các trường: THPT Chuyên Lê Hồng Phong, THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa (KV1), THPT Chuyên Hùng Vương (KV2), THPT Chuyên Lê Quý Đôn (KV3) và lớp 10 tích hợp.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 thường được tính bằng tổng điểm 3 môn thi cộng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Điều kiện để được xét tuyển là thí sinh phải dự thi đủ 3 môn và không có bài thi nào bị điểm 0. Đối với lớp 10 chuyên, môn chuyên nhân 2.

Năm nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại TPHCM diễn ra trong hai ngày 1 và 2/6 với hơn 151.000 thí sinh dự thi. Thí sinh dự thi ba môn gồm Ngữ văn (120 phút), Toán (120 phút) và Ngoại ngữ (90 phút). Năm nay các trường THPT trên địa bàn TPHCM sẽ tuyển 118.955 chỉ tiêu lớp 10 thường.

Báo VietNamNet sẽ cập nhật phổ điểm các môn thi lớp 10 TPHCM ngay khi Sở GD-ĐT công bố.