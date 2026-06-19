Điểm chuẩn lớp 10 chuyên Sư phạm cao nhất 22,4/30

Điểm chuẩn lớp 10 được trường THPT chuyên Đại học Sư phạm (thuộc trường Đại học Sư phạm Hà Nội) công bố trưa 19/6. Đây là tổng môn chuyên (hệ số hai) và một môn điều kiện, tổng là 30.

Lớp chuyên Tiếng Anh lấy điểm chuẩn cao nhất năm nay - 22,4, kế đó là chuyên Ngữ văn 21,5. Năm ngoái, hai lớp này cũng dẫn đầu, cùng 21 điểm.

Lớp chuyên Tin thi bằng Tin lấy 13,5 điểm, thấp nhất và giảm 3,5 điểm so với năm ngoái. Các lớp còn lại có điểm chuẩn phổ biến 16-18 điểm.

Thí sinh xác nhận nhập học trên hệ thống ngày 20-23/6, nhập học trực tiếp vào ngày 25/6.

Điểm chuẩn lớp 10 trường chuyên Sư phạm năm 2026 cụ thể như sau:

Năm nay, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm tuyển 490 học sinh, nhận gần 7.500 hồ sơ đăng ký, đông kỷ lục. Đây cũng là kỳ thi lớp 10 riêng đông nhất cả nước (không tinh các kỳ thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức). Các em làm bốn bài thi Toán, Văn, Tiếng Anh và môn chuyên trong hai ngày 4-5/6.

Tỷ lệ chọi vào lớp chuyên Tiếng Anh lên tới 1/29,9, tức trung bình cứ 30 em đi thi mới có một em đỗ. Đây là mức cao nhất ở chuyên Sư phạm kể từ 2020, cũng dẫn đầu cả nước. Kế đó là lớp chuyên Sinh, với hơn 1/19, theo sau là Ngữ văn - 1/15,8, Hóa học - 1/13,4.

Thí sinh thi lớp 10 trường THPT chuyên Đại học Sư phạm, sáng 4/6. Ảnh: Thanh Hằng