Nghẽn mạng tra cứu điểm thi lớp 10 ở TP HCM

Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết điểm thi lớp 10 được công bố lúc 9h, sáng 19/6. Tuy nhiên, hơn 40 phút trôi qua, nhiều thí sinh và phụ huynh vẫn chưa thể tra cứu kết quả. Chấn Phong, cựu học sinh trường THCS Nguyễn Du, cho biết vào cả hai địa chỉ mà Sở công bố nhưng liên tục lỗi.

"Trang web quá tải, nhiều lúc vào không được. Khi truy cập được, em nhập số báo danh thì tiếp tục gặp lỗi", Phong nói.

Thanh Phúc, thí sinh ở phường Sài Gòn, gặp tình trạng tương tự. Em và nhóm bạn chật vật hơn 30 phút mới vào được trang tra cứu, ít giây sau trang lại thông báo quá tải.

"Em với cả nhà đều sốt ruột, bố mẹ cũng tra cứu liên tục", Phúc kể.

Khoảng 9h45, một số ít phụ huynh cho biết đã tra cứu được sau nhiều lần truy cập. Song phần đông vẫn gặp lỗi. Mở cả máy tính và điện thoại, liên tục cập nhật mà vẫn không thấy điểm của con, chị Hà Trang, phụ huynh phường Bình Thạnh, càng thêm sốt ruột.

Sở Giáo dục và Đào tạo chưa đưa ra lý giải.

Hai địa chỉ tra cứu điểm thi lớp 10 công lập của TP HCM được Sở công bố trước đó là diemthi.hcm.edu.vn và ts10.hcm.edu.vn.

Kỳ thi lớp 10 kết thúc hôm 2/6. Trong năm đầu tiên sau sáp nhập (TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương), thành phố có hơn 151.000 thí sinh, đông nhất cả nước. Đề thi giảm độ khó so với khu vực TP HCM cũ nên nhiều giáo viên, hiệu trưởng dự báo điểm chuẩn tăng trong khoảng 0,25 đến 2 điểm.

Điểm xét tuyển hệ đại trà là tổng điểm 3 môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và điểm ưu tiên (nếu có). Thí sinh phải dự thi đủ ba môn, không vi phạm quy chế, không bị điểm liệt (0 điểm).

Nguyện vọng của các em được xét theo thứ tự. Căn cứ chỉ tiêu từng trường, Sở xét từ trên xuống dưới cho đến khi đủ học sinh, điểm chuẩn nguyện vọng sau không thấp hơn nguyện vọng trước.

Điểm xét tuyển hệ chuyên là tổng điểm bài thi ba môn chung (hệ số 1), cộng điểm bài thi chuyên (hệ số 2), các bài thi phải từ 2 điểm trở lên.

Màn hình tra cứu điểm thi lớp 10 tại TP HCM sáng 19/6 của một thí sinh. Ảnh chụp màn hình