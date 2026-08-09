Đại học công bố điểm chuẩn từ hôm nay

Đại học Ngoại thương và Học viện Ngân hàng cho biết sẽ công bố điểm chuẩn sau 11h hôm nay, khi hoàn thành 6 vòng lọc ảo (xét nguyện vọng). Lịch công bố của Đại học Bách khoa Hà Nội là 14h, trong khi Bách khoa TP HCM ấn định lúc 17h.

Nhiều trường khác cũng công bố điểm chuẩn trong hôm nay, như trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP HCM; Đại học Việt Đức, Học viện Phụ nữ Việt Nam, Chính sách và Phát triển, Phenikaa, Đại Nam.

Lịch công bố điểm chuẩn 2026 của các trường như sau:

Năm nay, hơn 1,2 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT, cao kỷ lục, trong đó gần 875.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học với tổng hơn 7,18 triệu. Trung bình một em đăng ký hơn 8 nguyện vọng.

Sau khi biết kết quả, thí sinh xác nhận nhập học trực tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17h ngày 21/8 và làm các thủ tục khác theo lịch của từng trường.

Học sinh Hà Nội thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Tùng Đinh