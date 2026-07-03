Đại học Quốc gia Hà Nội: 100 điểm HSA tương đương 26 điểm khối A00

Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) tối 2/7 công bố bảng phân vị quy đổi tương đương giữa điểm thi HSA và điểm thi tốt nghiệp THPT 2026.

VNU khẳng định bảng này được xây dựng trên cơ sở phân tích dữ liệu điểm hai kỳ thi, đảm bảo khoa học, công bằng.

Cụ thể, trường đưa ra mức tương đương giữa điểm HSA với điểm 4 tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa), B00 (Toán, Hóa, Sinh), C00 (Văn, Sử, Địa) và D01 (Toán, Văn, Anh).

Ví dụ, thí sinh đạt 114 điểm lọt top 1% thí sinh có điểm cao nhất HSA. Tương tự, ở kỳ thi tốt nghiệp THPT, thí sinh đạt 28,23 điểm tổ hợp A00, 28,75 điểm B00, 27,01 điểm C00 và 26,27 điểm D01 cũng thuộc top này. Vì vậy, chúng được đánh giá là tương đương.

Bảng quy đổi điểm HSA và điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 của Đại học Quốc gia Hà Nội như sau (Xem bảng chi tiết với từng tổ hợp):

Năm nay, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển gần 21.400 sinh viên đại học chính quy cho 166 ngành, chương trình. Trong đó, khoảng 17.000 sinh viên sẽ học tập tại Hòa Lạc.

Học phí năm học 2026-2027 của các trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội thấp nhất 17,9 và cao nhất khoảng 130 triệu đồng.

Năm ngoái, điểm chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội cao nhất lên tới 30, ở ngành Sư phạm tiếng Anh và tiếng Trung của trường Đại học Ngoại ngữ; thấp nhất là 15,06 ở ngành Kinh tế - Tài chính cũng của trường này.

Hôm qua, VNU công bố điểm sàn vào các trường thành viên là 19. Mức này áp dụng với tổ hợp ba môn, chưa nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng. Với xét kết quả đánh giá năng lực HSA, điểm gốc của thí sinh theo thang 150 sẽ được quy đổi tương đương sang thang 30.

Thí sinh có thể vào trang điểm thi của VnExpress để tham khảo vị trí của mình so với nhóm thí sinh ở cùng tổ hợp môn thi, từ đó thêm căn cứ để đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học từ mai đến 17h ngày 14/7.

Điểm chuẩn đại học được công bố sau 17h ngày 9/8.

Thí sinh Hà Nội thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Hoàng Giang