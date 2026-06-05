Thủ khoa đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM đạt 1139/1200 điểm

Phổ điểm thi đánh giá năng lực đợt 2 và cả năm 2026 được Đại học Quốc gia TP HCM công bố trưa 5/6.

Trong hơn 170.000 thí sinh dự thi đợt 2 cách đây hai tuần, 35% em có điểm số dưới 600. Khoảng 42% thí sinh đạt 700 điểm trở lên. Nếu tính mốc 900 điểm, có khoảng 8% thí sinh đạt được.

Đại học Quốc gia TP HCM cho rằng phổ điểm được phân bố hợp lý, có sự phân tầng rõ rệt giữa các nhóm năng lực và phù hợp để tuyển sinh đại học.

Điểm số thấp nhất trong đợt này là 53, còn cao nhất là 1139. Mức này vượt qua thủ khoa năm 2023 là em Phan Lê Thúc Bảo đạt 1.133/1.200 điểm.

Phổ điểm thi đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia TP HCM. Ảnh: VNUHCM

Ban tổ chức nhận thấy phân bố điểm của hai đợt thi có hình dạng tương đồng nhưng đợt 2 có phần "lệch trái" nhẹ và trải rộng hơn so với đợt 1. Nguyên nhân chủ yếu được cho là đến từ tính đa dạng của hơn 170.000 thí sinh.

Trong đó, gần 110.000 em thi cả 2 đợt. Nhóm này có điểm trung bình tăng từ 696,3 lên 713,7 ở đợt 2. Trong khi, nhóm hơn 60.000 thí sinh chỉ thi đợt 2 có kết quả thấp đáng kể so với mặt bằng chung, "kéo" phân bố điểm toàn phần của đợt 2 "lệch trái" so với phân bố điểm toàn phần của đợt 1.

Điểm trung bình đợt 2 là 670,9 điểm, thấp hơn mức 682,0 của đợt 1. Độ rộng của phân bố điểm của đợt 2 cũng lớn hơn, cho thấy đề thi tiếp tục đánh giá hiệu quả thí sinh trên nhiều mức năng lực khác nhau.

Phổ điểm thi đánh giá năng lực năm 2026. Ảnh: VNUHCM Phân bố điểm thi đợt 2, gồm thí sinh chỉ thi đợt 2 và thi cả 2 đợt. Ảnh: VNUHCM Phân bố điểm thi 2026 thí sinh thi cả 2 đợt. Ảnh: VNUHCM

Đề thi VACT gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn với phần Tư duy khoa học (30 câu), Toán (30 câu), Sử dụng ngôn ngữ (60 câu Tiếng Việt và Tiếng Anh).

Một số câu logic trong phần Tư duy khoa học bị thí sinh phản ánh trùng với tài liệu tham khảo cho kỳ thi đầu vào trường luật (LSAT) của Mỹ nhưng Đại học Quốc gia TP HCM phủ nhận.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực tại trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM, ngày 24/5. Ảnh: Lệ Nguyễn