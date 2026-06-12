Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2026: Cao nhất 43.31 điểm

Điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2026

Trao đổi với PV báo Dân Việt, PGS.TS Nguyễn Quang Liệu, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết Hội đồng tuyển sinh Nhà trường chính thức thông báo Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 tới phụ huynh và học sinh.

Theo đó, điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2026 như sau:

STT Chuyên Điểm trúng tuyển 1 Chuyên Ngữ văn 43.31 2 Chuyên Lịch sử 42.99 3 Chuyên Địa lý 41.26

Thí sinh tra cứu kết quả thi và trúng tuyển tại:http://tuyensinhthpt.ussh.edu.vn/reguss/default.php (tra cứu điểm thi bằng tên đăng nhập và tài khoản đã được cấp khi tạo hồ sơ hoặc quét mã QR để đăng nhâp, tra cứu điểm giống như tra cứu số báo danh dự thi).

Điểm trúng tuyển = Ngữ văn (chung) x 1 + Toán x 1 + Tiếng Anh x 1 + môn chuyên (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí) x 3Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển phải là những thí sinh dự thi đủ 3 môn chung (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) và môn chuyên (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí), không bị đình chỉ thi, điểm môn thi tính theo thang điểm 10.

Điểm của từng môn thi chung (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) phải đạt từ 2,0 trở lên, điểm môn chuyên (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí) phải đạt từ 6,0 trở lên.

Thí sinh đăng ký phúc khảo theo hình thức trực tuyến từ 18h ngày 12/6/2026 đến 24h ngày 18/6/2026.

Thời gian dự kiến công bố kết quả: trước ngày 30/6/2026 trên website tuyển sinh của Trường.

Thời gian nhập học: Ngày 28/6/2026 – Chủ nhật (từ 9h đến 11h).

Học sinh dự thi vào Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn sáng 23/5. Ảnh: Tào Nga

Các giấy tờ khi đến nhập học trực tiếp phải nộp

- Giấy báo trúng tuyển (thí sinh nhận giấy báo trúng tuyển khi đến nhập học).

- Giấy Chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục Trung học cơ sở (bản chính).- Học bạ THCS (bản chính).

- Giấy khai sinh (01 bản sao y bản chính hoặc bản sao có công chứng hoặc bản trích lục ).

- Bản sơ yếu lý lịch, có dán ảnh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa phương hoặc thủ trưởng cơ quan nơi bố (hoặc mẹ) công tác.

- Bản photo giấy Thông tin tài khoản đăng ký tuyển sinh (Mã định danh và mật khẩu đối với thí sinh tốt nghiệp tại Hà Nội; thí sinh tốt nghiệp tại khác tỉnh KHÁC không cần nộp phiếu này ) do Trường THCS cấp

- Kinh phí: khám sức khỏe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể sẽ thu theo quy định và thu theo lớp học.

Lưu ý: Các loại giấy tờ trên được cho vào 1 túi đựng hồ sơ bìa giấy do học sinh tự chuẩn bị (bên ngoài ghi rõ: Họ tên, ngày tháng năm sinh, lớp).