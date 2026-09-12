Đà Nẵng: Phụ huynh chen chúc đông nghẹt chờ mua sách giáo khoa
"Chưa năm nào đi mua sách khổ sở như năm nay, tôi chạy hết mấy chục hiệu sách, suốt mấy tuần nay mà vẫn chưa đủ sách cho con dù đã lên lớp học cả tuần rồi", anh Minh Trường (phường Cẩm Lệ) mệt mỏi
Hàng trăm phụ huynh đổ về Nhà sách Đà Nẵng (phường Hải Châu) sau khi có thông tin nơi này vừa về thêm sách. Nhiều người lui tới mấy lần trong ngày, chờ đợi hàng giờ để mua sách.
Phần lớn các phụ huynh thiếu sách cấp I, II. Anh Minh Trường (phường Cẩm Lệ), có con học tiểu học chia sẻ: "Chưa năm nào đi mua sách khổ sở như năm nay, tôi chạy hết mấy chục hiệu sách, suốt mấy tuần nay mà vẫn chưa đủ sách cho con dù đã lên lớp học cả tuần rồi".
Vì số lượng người mua quá đông, trong khi sách về ít, có môn chỉ "nhỏ giọt" vài cuốn, nên nhân viên nhà sách phải thông báo tình trạng khan khan hiếm với khách hàng. Một số thời điểm, vừa khui thùng sách ra đã hết sạch.
Một phụ huynh vui mừng khi tìm mua được sách cho con.
Các lối đi trong nhà sách chật như nêm. Ông Nguyễn Ba (phường Sơn Trà) cho hay suốt mấy tuần qua vợ chồng ông chạy khắp các nhà sách ở nhiều phường để tìm sách cho cháu. "Nghe Nhà sách Đà Nẵng có sách về nên vợ chồng tôi qua đây mấy lượt rồi, nhưng chỉ tìm được sách Bài tập tiếng Anh cho cháu lớp 1, còn cháu lớp 4 thì vẫn chưa đủ", ông nói.
Nhân viên nhà sách cho hay, sách về không đồng đều, có môn số lượng nhiều, có môn số lượng ít thậm chí không có cuốn nào.
Phụ huynh vây kín khi nhân viên nhà sách khui thùng đưa ra các loại sách mới về thêm.
Quá nhiều người mua, phụ huynh phải xếp hàng nhích từng chút chờ tính tiền sách.
Trong lúc sách giáo khoa khan hiếm, nhiều phụ huynh phải tìm đến tiệm photocopy. Tuy nhiên, phụ huynh băn khoăn vì việc photocopy nguyên cuốn có thể...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-12/09/2026 10:28 AM (GMT+7)