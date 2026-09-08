Hai tuần đi 'săn lùng', phụ huynh vẫn không mua đủ sách giáo khoa cho con

Chạy khắp các nhà sách vẫn thiếu sách

Hai tuần trước ngày khai giảng, mẹ của chị Thủy Tiên đi khắp Yên Thành, Đô Lương cũ (Nghệ An) để tìm mua sách cho con gái lớp 4, nhưng vẫn thiếu hơn chục cuốn. Không thể tìm được sách ở quê, bà đành phải nhờ con gái lớn đang ở Hà Nội tìm mua rồi gửi về cho em.

Từ đó đến nay, gần như ngày nào chị Tiên cũng đi đến các nhà sách khác nhau trong khu vực để tìm mua. Chị cho hay đã vào rất nhiều cơ sở của ADC Book tại Hoàng Quốc Việt, Xuân La, Thành Thái… cho đến chuỗi nhà sách Tiến Thọ nhưng vẫn không thể mua đủ bộ.

“Nhiều nơi còn sách cần tìm nhưng chỉ có tập 2, hết tập 1. Một số nhà sách dán giấy thông báo 'những sách nào có đã ở hết trên kệ'. Các bên đều nói sách về nhỏ giọt, cũng không biết sắp tới sẽ về những cuốn nào nên không thể hứa chắc chắn”, chị Tiên nói.

Không thể mua ở hiệu sách, chị Tiên đành tìm vào các hội nhóm chung cư, hội phụ huynh tiểu học để hỏi xin. Tuy nhiên, nguồn sách cũng không có nhiều do một số trường năm học trước sử dụng bộ Cánh diều. Chưa kể, vở bài tập cũng rất khó tái sử dụng.

Một số người tranh thủ bán lại sách giáo khoa với giá chênh, tuy nhiên cũng không phải những cuốn sách chị đang tìm kiếm.

Chị Thủy Tiên cho biết nhiều nơi còn sách chị cần tìm nhưng chỉ có tập 2, hết tập 1. Ảnh: Thủy Tiên

Đến tối 6/9, trước ngày đi học đầu tiên của em gái, chị Tiên vẫn đi nhiều nơi tìm mua sách, nhưng chưa mua được các cuốn: Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lý lớp 4, Vở bài tập Toán 4, Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4.

“Tổng những cuốn sách mua được có giá chưa đến 100.000 đồng, nhưng tiền xăng xe đi lại, tiền gửi sách từ Hà Nội về quê đã gấp vài lần. Những cuốn còn lại mình đành bỏ cuộc vì không biết mua ở đâu nữa”, chị Tiên nói.

Hiện tại, em gái chị vẫn dùng chung sách giáo khoa với bạn cùng bàn. Riêng các cuốn vở bài tập còn thiếu, gia đình đành photo để con sử dụng tạm.

Chị Kim Duyên (Hà Nội) cũng mất nhiều ngày tìm sách lớp 1 cho con nhưng chưa thể mua đủ. Trước đó, chị đã đến các nhà sách Tiến Thọ, ADC Book, Tiền Phong ở khu vực Giải Phóng, Linh Đàm, Lĩnh Nam nhưng cũng chưa thể mua đủ.

“Nhân viên nhà sách đều không biết chính xác bao giờ hàng về nên cũng không thể hẹn phụ huynh quay lại lấy”, chị nói.

Vì thế, chị tiếp tục ghé một số hệ thống nhà sách khác, hy vọng tìm đủ các cuốn để con có sách học ngay từ những ngày đầu năm học.

Tình trạng thiếu sách không chỉ xảy ra với những trường hợp phụ huynh tự tìm mua trực tiếp tại các hệ thống nhà sách. Ngay cả những phụ huynh đã đăng ký mua trọn bộ qua nhà trường từ trước cũng có trường hợp chưa nhận đủ, phải chờ đơn vị phát hành bổ sung.

Chị Nhung (Tây Mỗ, Hà Nội) đăng ký mua trọn bộ sách giáo khoa lớp 9 cho con từ cuối năm học lớp 8. Gia đình đã nhận sách từ khoảng hai tuần trước, nhưng đến nay vẫn thiếu cuốn Ngữ văn 9, tập 1.

Theo chị Nhung, giáo viên cho biết nhà trường sẽ cung cấp cuốn sách này ngay khi được đơn vị phát hành cung ứng. Biết tình trạng thiếu sách đang diễn ra ở nhiều nơi và việc tự tìm mua cũng không dễ, chị quyết định chờ nhà trường bổ sung thay vì tiếp tục tìm bên ngoài.

Trước mắt, vào những hôm có tiết Ngữ văn, con trai chị sẽ tham khảo bài học trên mạng. Chị cũng in một bản PDF để con sử dụng tạm.

“Mấy hôm nay, tôi thấy nhiều mẹ trong các hội nhóm chia sẻ tài liệu PDF của sách giáo khoa nên cũng chọn in cho con dùng tạm trong lúc chờ nhà trường cung cấp sách”, chị nói.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nói gì?

Trước tình trạng trên, đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) cho biết từ ngày 1 đến 6/9, đơn vị đã tiếp tục cung ứng khoảng 2,5 triệu bản sách giáo khoa, tập trung phục vụ các trường đăng ký, đặt muộn và bổ sung cho các đầu sách còn thiếu cục bộ.

Hệ thống bán lẻ tại các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM cũng được duy trì hoạt động xuyên suốt kỳ nghỉ lễ 2/9, bảo đảm sách được bán theo bộ hoặc bán lẻ để phục vụ phụ huynh, học sinh.

NXBGDVN khẳng định đã tập trung tối đa nguồn lực, tăng tốc sản xuất và điều tiết nguồn hàng trên toàn quốc.

“Tính đến ngày 3/9, NXBGDVN đã phát hành 228 triệu bản sách giáo khoa và 84 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo. Trong đó, số lượng sách giáo khoa cung ứng đã vượt kế hoạch ban đầu và số lượng đặt hàng tới hơn 150%”, đơn vị này cho biết.

NXBGDVN cho hay trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương để rà soát, bổ sung sách giáo khoa cho học sinh đăng ký mới hoặc đăng ký thêm qua kênh nhà trường.

Riêng trong tháng 9, đơn vị này dự kiến in bổ sung khoảng 17 triệu bản sách giáo khoa, sách bài tập để phát hành theo nhu cầu thực tế, đồng thời chuẩn bị nguồn dự phòng nhằm khắc phục những tình huống phát sinh do thiên tai, bão lũ.