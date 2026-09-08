Phụ huynh đội nắng mua sách ở TPHCM, dì tìm sách gửi ra Hà Nội cho cháu

Đó là lời tâm sự của một người dì phải chạy khắp các nhà sách lớn tại TPHCM để tìm mua đầy đủ bộ sách giáo khoa cho cháu đang học ngoài Hà Nội. Dù gia đình đã đăng ký mua sách với nhà trường từ sớm, đến nay cháu chị mới chỉ mua được hai cuốn sách tập 2, trong khi nhiều nhà sách tại Hà Nội đều thông báo hết hàng.

Sáng 8/9, chị Thu tiếp tục đến 3-4 nhà sách lớn tại TPHCM để tìm kiếm nhưng cũng chỉ mua được một số sách môn phụ như Mỹ thuật, còn các môn chính như Tiếng Việt, Toán và Tập viết đều không còn. Không tìm được đủ sách cho cháu, chị dự định photo sách để cháu học tạm và chờ đến cuối tháng 9 mua bổ sung nếu sách được cung ứng trở lại.

Theo ghi nhận của VietNamNet lúc 10h30 tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường Chợ Quán, TPHCM), hàng trăm phụ huynh đứng xếp hàng chờ mua sách giáo khoa (SGK) cho con.

Dưới cái nắng oi bức ở TPHCM, lưng anh Nguyễn Phước Lâm đã ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn kiên nhẫn chờ mua sách. Trước khi xếp hàng, anh điền phiếu đăng ký các đầu sách cần mua để nhân viên thuận tiện chuẩn bị, hỗ trợ lấy sách nhanh hơn khi đến lượt.

Nhiều phụ huynh đã phải bỏ dở công việc, thậm chí xin nghỉ một ngày để đi khắp các nhà sách tìm mua sách giáo khoa cho con. Theo họ, các con đã khai giảng từ ngày 5/9 nhưng vẫn chưa có đủ sách để học, nên bằng mọi giá phụ huynh cũng cố gắng tìm mua đầy đủ để các em yên tâm bước vào năm học mới.

Sau khi tìm mua sách tại nhiều nhà sách nhưng không đủ bộ, chị Võ Thị Thương (phường Hạnh Thông, TPHCM) quyết định đến Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vì cho rằng nơi đây có đầy đủ các đầu sách, giúp chị không phải mất thời gian đi nhiều nơi. May mắn, chị đã mua được trọn bộ sách giáo khoa dành cho cháu.

Năm học 2026-2027, học sinh TPHCM và cả nước sử dụng bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Anh Bùi Ngọc Dũng (xã Hiệp Phước, TPHCM) dành trọn một ngày để xếp hàng mua bộ sách giáo khoa gửi cho cháu đang học tại Đồng Tháp. Anh cho biết, trước ngày khai giảng, gia đình cháu đã đi tìm mua sách nhưng không thể tìm đủ bộ nên phải nhờ anh mua giúp. Dù phải đứng dưới nắng, người ướt đẫm mồ hôi, anh vẫn vui vì cuối cùng cháu đã có đủ sách để yên tâm đến trường.

Trao đổi với VietNamNet, đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết nhu cầu mua sách giáo khoa tại TPHCM đang tăng đột biến khi phụ huynh từ nhiều tỉnh, thành đổ về tìm mua do tâm lý sốt ruột, lo lắng cho con em chưa có đủ sách trước thềm năm học mới. Theo đại diện đơn vị, năm nay có một số thay đổi khiến việc đặt sách của các địa phương chậm hơn, kéo theo tiến độ in ấn và cung ứng sách cũng bị ảnh hưởng.

Trước đây, điểm bán tại đây chỉ phục vụ một lượng khách lẻ khá nhỏ với số nhân viên hạn chế. Tuy nhiên, trước nhu cầu mua sách tăng cao, đơn vị hiện phải huy động gần 100 nhân viên, dựng thêm lều bạt để phục vụ phụ huynh. Mỗi ngày có khoảng 4-5 xe chở sách về, với sản lượng từ 10 đến 15 tấn, tương đương khoảng 50.000-70.000 bản sách.

Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khuyến cáo phụ huynh không nên hoang mang vì sách vẫn đang được liên tục in bổ sung và vận chuyển về các trường, địa phương. Những phụ huynh đã đăng ký mua sách tại trường nên kiên nhẫn chờ, tránh tình trạng vừa tìm mua bên ngoài vừa hủy đăng ký, gây khó khăn cho công tác thống kê và phân phối. Trong thời gian chờ sách, học sinh có thể học bằng bài giảng, phiếu bài tập của giáo viên, xem bản mềm miễn phí trên trang Tập huấn hoặc photo tạm những cuốn sách còn thiếu.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang huy động tối đa nguồn lực, tăng cường nhân lực để bổ sung sách ra thị trường. Đơn vị khẳng định nguồn sách vẫn đủ đáp ứng nhu cầu, trong khi tình trạng chen chân những ngày qua chủ yếu do phụ huynh tập trung mua sách cùng thời điểm. Vì vậy, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đề nghị người dân không nên quá lo lắng.