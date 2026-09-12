Đôi bạn thân tốt nghiệp Bách khoa Hà Nội với điểm tuyệt đối

Lưu Công Toàn, sinh viên ngành Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa, và Trương Ngọc Hải, ngành Kỹ thuật máy tính, là hai trong ba sinh viên tốt nghiệp xuất sắc Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) năm nay với điểm tuyệt đối 4.0/4.0.

Đặc biệt, hai chàng trai 22 tuổi cùng quê Hưng Yên, từng học chung lớp ở trường THPT Tiên Hưng (tỉnh Thái Bình cũ).

"Mình và Toàn thường đặt kèo với nhau ai không giữ vững được mức 4.0 khi ra trường thì phải khao người còn lại một chầu to. Rồi bất ngờ cả hai đều giữ được", Hải nói.

Còn Toàn, dù biết trước cả hai cùng tốt nghiệp với điểm tuyệt đối, nhưng khi trường thông báo danh sách thủ khoa hôm qua, vẫn vỡ òa vì vui sướng.

Toàn (phải) và Hải trong đợt bảo vệ tốt nghiệp hồi tháng 7 tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Từ những năm THPT, Toàn và Hải đã là đôi bạn gắn bó. Nhà cách nhau chừng một km, Toàn thường chở Hải đi học. Có những lần xe bị hỏng trên đường, cả hai lại dắt bộ về nhà. Cặp đôi cũng hỗ trợ nhau trong học tập, đặc biệt khi chung đội tuyển Vật lý. Mỗi khi có bài khó, Toàn và Hải liền ở lại sau giờ học để trao đổi thêm.

"Toàn hướng ngoại, còn mình có phần hướng nội. Nhưng cả hai có điểm chung là luôn nỗ lực với mục tiêu của bản thân nên chơi được với nhau", Hải kể. Kết quả, cả hai thường xuyên đứng trong top 5 toàn khối. Năm lớp 12, Hải đạt giải nhất cấp tỉnh môn Vật lý, Toàn đạt giải ba.

Hải và Toàn sau đó đều chọn HUST, lần lượt đạt 29,4 và 28/30 điểm thi tốt nghiệp tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa).

Vào trường, Toàn thấy choáng ngợp ngay trong tiết Giải tích đầu tiên. Lớp có hơn 100 bạn, thấy nhiều bạn đạt giải quốc gia, quốc tế, học sinh trường chuyên, Toàn vừa ngưỡng mộ, vừa hoang mang.

Nghĩ tới chi phí bố mẹ lo cho ăn học, Toàn quyết phải vươn lên, ít nhất là không để trượt môn. Nam sinh không bỏ một buổi học nào trên lớp, luôn chọn ngồi hàng đầu, chú ý nghe giảng, ôn tập lại khi về nhà. Toàn cũng chủ động tìm tài liệu và hỏi anh chị khóa trên định hướng học từng môn. Nhờ đó, ngay từ kỳ đầu tiên, Toàn đã đạt điểm tuyệt đối.

Thế nhưng, việc đạt 4.0 cũng tạo ra áp lực phải duy trì điểm số. Mỗi giai đoạn thi cuối kỳ, Toàn lại sút 2kg do căng thẳng, nhiều đêm thức đến 2h để học rồi 4h lại dậy học tiếp.

"Áp lực đó biến thành động lực, giúp mình duy trì kết quả tuyệt đối trong 8 kỳ", Toàn nói.

Hải cũng đối mặt với nhiều thử thách, đặc biệt với ở Đại số. Những khái niệm trừu tượng như ma trận, không gian vector hoàn toàn mới lạ và khó. Nam sinh xác định phải thay đổi cách học, từ thụ động sang chủ động hơn.

Với các môn đại cương, ngoài giờ học trên giảng đường, Hải đến thư viện mượn sách và những đề thi của các năm trước nhằm ôn luyện. Dù học khác ngành, nam sinh vẫn thường trao đổi với cậu bạn thân để ôn lại lý thuyết, giải lại bài tập và giải thích cho nhau phần chưa hiểu.

Gặp những môn chuyên ngành, Hải cũng tìm hiểu trước nội dung và lập nhóm học tập.

"Việc học nhóm rất hữu ích, bởi quá trình trao đổi vấn đề dưới nhiều góc nhìn giúp mình hiểu kiến thức sâu sắc và toàn diện hơn", Hải nói.

Tìm được cách học hiệu quả, cả hai vào câu lạc bộ hỗ trợ học tập và trở thành trợ giảng, đồng thời tham gia nghiên cứu ở phòng thí nghiệm.

Dù vậy, Hải và Toàn cũng có những giai đoạn đầy căng thẳng. Như với Toàn, đề tài về "hệ thống truyền năng lượng không dây cho viên nang nội soi" được đánh giá rất khó. Thời gian đó, Toàn đã đi làm, cứ ngày lên công ty, tối lại vùi đầu vào đồ án. Sau hai tháng qúa áp lực, Toàn phải xin nghỉ làm.

Hiện, Toàn là kỹ sư lập trình ở Viện hàng không Vũ trụ Viettel. Nam sinh dự định vừa làm, vừa học tiếp lên thạc sĩ tại trường.

Còn Hải làm trợ lý nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Xử lý ngôn ngữ tự nhiên ở Bách khoa Hà Nội. Chàng trai 22 tuổi đang phát triển đồ án tốt nghiệp thành bài báo, đồng thời tìm kiếm cơ hội du học.

"Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau. Chúng mình may mắn là bạn đồng hành suốt thời gian qua và sẽ tiếp tục trong chặng đường sắp tới", Hải nói.