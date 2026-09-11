Sau vụ suất ăn lèo tèo, bữa trưa của học sinh Trường Trung Giã thay đổi ra sao?

Ngày 10/9, Trường Tiểu học Trung Giã tổ chức ăn bán trú trở lại sau một ngày tạm dừng để thay đổi đơn vị cung cấp suất ăn. Theo ghi nhận, từ sáng sớm, đoàn giám sát của nhà trường có mặt tại đơn vị cung cấp mới để theo dõi việc giao nhận thực phẩm, truy xuất nguồn gốc.

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Kim Cúc cho biết, đoàn có phụ huynh đi cùng nhà trường để giám sát việc thực hiện suất ăn cho học sinh. Đến khoảng 10h40, xe chở cơm có mặt tại trường. 10 phút sau, học sinh kết thúc tiết học buổi sáng và bắt đầu nhận suất ăn. Hôm nay có khoảng hơn 500 suất được giao tới trường. Trường hợp đồng với đơn vị cung ứng mới giao cơm trong khoảng từ 10h20 đến hơn 11h.

Buổi trưa cùng ngày, một số phụ huynh cũng vào trường để trực tiếp theo dõi bữa ăn của học sinh.

Suất ăn trưa của học sinh Trường Tiểu học Trung Giã trong ngày đầu tiên đơn vị cung cấp mới triển khai phục vụ.

Bà Nguyễn Thị Trà Liên, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Trung Giã (Hà Nội) cho biết địa phương đã chấm dứt hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn cũ, đồng thời làm việc với đơn vị mới để tổ chức lại bữa ăn cho học sinh.

Xã đã kiểm tra điều kiện thực tế của cơ sở, khả năng cung cấp và mức độ đáp ứng phương án ăn bán trú trên địa bàn trước khi đưa đơn vị mới vào phục vụ.

“Trước khi tìm được đơn vị cung cấp suất ăn, xã thành lập hội đồng đánh giá gồm toàn bộ các ngành, cơ quan chuyên môn. Hội đồng đánh giá hồ sơ, sau khi hồ sơ đạt mới đánh giá thực tế các bước tại cơ sở, xem cơ sở có đáp ứng được bộ tiêu chí của địa phương hay không”, bà Liên nói.

Học sinh Trường Tiểu học Trung Giã trở lại ăn bán trú sau một ngày tạm dừng để thay đổi đơn vị cung cấp suất ăn.

Bộ tiêu chí được xây dựng dựa trên các văn bản hướng dẫn của Trung ương, thành phố và điều kiện thực tế tại địa phương. Chỉ sau khi đạt các tiêu chí, đơn vị mới được thực hiện các bước tiếp theo của quy trình lựa chọn.

Đến ngày 10/9, bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Trung Giã được tổ chức trở lại với nhà cung cấp mới. Theo bà Liên, đây không phải là doanh nghiệp hoàn toàn mới trên địa bàn mà đang cung cấp suất ăn cho 2 trường khác trong xã. Vì vậy, địa phương không phải đánh giá lại toàn bộ năng lực mà tập trung khảo sát xem doanh nghiệp có sẵn sàng và có thể nâng công suất để đáp ứng thêm nhu cầu của Trường Tiểu học Trung Giã hay không.

“Công ty này một ngày có thể cung cấp 9.000 suất ăn, đó là công suất tối đa. Hiện mỗi ngày họ làm khoảng 7.800 suất và dự phòng hơn 1.000 suất”, bà Liên cho biết.

Theo lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội xã Trung Giã, phần công suất dự phòng được doanh nghiệp duy trì để đáp ứng trường hợp số lượng học sinh đăng ký ăn bán trú tăng trong những tháng tiếp theo.

Ban đầu, doanh nghiệp không nhận cung cấp thêm cho Trường Tiểu học Trung Giã do đang phục vụ số lượng lớn. Sau sự cố tại trường, xã đề xuất doanh nghiệp làm việc lại và sử dụng phần công suất dự phòng để đáp ứng thêm nhu cầu tại đây.

Đơn vị cung cấp mới giao suất ăn trong khung thời gian được quy định trong hợp đồng, nhằm bảo đảm học sinh kịp ăn trưa và nghỉ ngơi trước giờ học chiều.

Theo bà Nguyễn Thị Trà Liên, trụ sở đơn vị cung cấp mới cách trung tâm xã khoảng 10km, được địa phương đánh giá là bảo đảm khoảng cách vận chuyển thực phẩm.

Bài toán tổ chức bữa ăn tại Tiểu học Trung Giã không chỉ khó ở số lượng suất ăn mà còn ở việc học sinh được bố trí tại nhiều địa điểm; 660 suất ăn phải được giao tới 3 điểm trường.

Điểm trường chính đang có công trình xây dựng nên nhà trường phải mượn thêm một cơ sở khác để bố trí 10 lớp khối 1. Ba điểm trường nằm trong bán kính khoảng 1,5km. Vì vậy, đơn vị cung cấp phải vận chuyển suất ăn tới từng địa điểm thay vì chỉ giao tại một nơi.

“Có điểm được giao trước thì các cháu sẽ ăn trước, những cháu khác ăn sau dù trong cùng một trường. Thời gian giao nhận, ký tá, kiểm tra phải xong xuôi thì xe mới đi tiếp đến điểm khác”, bà Liên giải thích.

Đây là yếu tố cần tính toán trong quá trình tổ chức vận chuyển. Ngoài thời gian di chuyển giữa các điểm trường, phương án giao nhận còn có thể chịu tác động bởi những tình huống phát sinh như tắc đường, tai nạn hoặc phương tiện gặp sự cố.

Ghi nhận thực tế vào ngày 10/9, xe giao cơm có mặt tại trường Tiểu học Trung Giã lúc 10h40. Khoảng 10 phút sau, học sinh kết thúc buổi học sáng và bắt đầu nhận suất ăn.

Liên quan đến việc kiểm soát thời gian giao nhận, bà Liên cho biết hợp đồng giữa địa phương và đơn vị cung cấp có quy định về khung thời gian giao cơm cũng như chế tài nếu doanh nghiệp vi phạm.

Theo bà, không thể quy định một thời điểm giao cơm duy nhất bởi đơn vị phải phục vụ nhiều điểm trường. Do đó, thời gian giao được xây dựng trong một khoảng nhất định, phù hợp với lộ trình vận chuyển.

Địa phương cũng yêu cầu đơn vị cung cấp phải bảo đảm năng lực thực tế, từ nguồn thực phẩm đầu vào đến cơ sở vật chất và thiết bị phục vụ chế biến, đóng gói.

Bà Liên cho biết đơn vị mới hiện vẫn cần thời gian để nâng công suất phục vụ. Trong khoảng 1-2 ngày đầu, doanh nghiệp phải chuẩn bị thêm nguồn thực phẩm đầu vào, dụng cụ và trang thiết bị, trong đó có khay đựng thức ăn cho học sinh.

“Đơn vị mới đã đạt các tiêu chí, tuy nhiên đang gặp vấn đề về công suất. Để trong vòng 1-2 ngày nâng được công suất lên, họ cần có sự chuẩn bị”, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Trung Giã thông tin.