Viết tiếp câu chuyện cổ tích: Nam sinh cõng bạn 10 năm trúng tuyển bác sĩ nội trú

Chiều 9/9 vừa qua, 780 tân bác sĩ đã có mặt tại hội trường Trường đại học Y Hà Nội để lựa chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú (Match Day), trong khi chỉ có 444 chỉ tiêu. Bác sĩ nội trú được xem là kỳ thi khốc liệt bậc nhất bởi mỗi sinh viên Y khoa, Y học cổ truyền, Răng - Hàm - Mặt chỉ được tham dự duy nhất một lần trong đời, ngay trong năm tốt nghiệp đại học.

Năm nay có hơn 1.100 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh bác sĩ nội trú của Trường đại học Y Hà Nội, nhưng chỉ có 780 thí sinh đạt điểm sàn và có cơ hội hô tên, chọn chuyên ngành.

Ngô Minh Hiếu cùng các bạn lớp đại học cùng trúng tuyển chương trình đào tạo bác sĩ nội trú tại Trường ĐH Y Hà Nội. Ảnh: NVCC

Vượt qua kỳ thi được coi là khắt khe, cạnh tranh và danh giá nhất trong ngành y tại Việt Nam, Ngô Minh Hiếu - chàng trai từng gây xúc động với câu chuyện cõng bạn đến trường suốt 10 năm chia sẻ với PV Dân Việt, bản thân em rất vui khi vừa trúng tuyển chương trình bác sĩ nội trú của Trường ĐH Y Hà Nội năm 2026 với chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh.

Hiếu có số thứ tự 293, khi đến lượt mình, chàng bác sĩ nội trú dõng dạc chọn chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh. Đây cũng là chuyên ngành Hiếu yêu thích.

Đôi bạn Ngô Minh Hiếu - Nguyễn Tất Minh đã viết nên một câu chuyện đẹp về lòng yêu thương và tinh thần hiếu học. Ảnh: NVCC

"Dù vậy, em cũng khá lo lắng về hành trình sắp tới bởi chương trình đào tạo bác sĩ nội trú là một chương trình sau đại học rất khó, đòi hỏi bản thân em phải nỗ lực nhiều hơn nữa”, Hiếu chia sẻ.

Theo Hiếu, ngay sau khi biết tin mình đỗ bác sĩ nội trú và chọn được chuyên ngành, cả gia đình đều rất vui mừng. Bố mẹ Hiếu động viên khích lệ tiếp tục cố gắng học tập.

"Bạn Minh khi biết tin cũng rất vui cho em. Bạn chúc mừng em và mong có cơ hội ra chơi với em", Hiếu nói và cho hay, trước mắt sẽ tìm chỗ trọ gần trường để chuẩn bị cho việc học từ đầu tháng 10/2026.

Ngô Văn Hiếu (áo trắng) hỗ trợ Minh lên bục nhận bằng tốt nghiệp đại học. Ảnh: NVCC

"Trong 3 năm tới, em sẽ làm quen với nhiều kiến thức chuyên ngành hơn, đồng thời tham gia trực tại các bệnh viện để học hỏi nghề nghiệp. Trong quãng thời gian này, em quyết tâm nâng cao khả năng tiếng Anh. Với ngành y cũng như công việc sau này, ngoại ngữ sẽ là công cụ giúp em tiếp cận thêm nhiều tri thức học thuật của thế giới”, Hiếu tâm sự.

Cách đây 6 năm, câu chuyện về đôi bạn thân Ngô Minh Hiếu và Nguyễn Tất Minh (ở xóm 1, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa trước đây) đã lay động nhiều người. Suốt 10 năm, Hiếu cõng Minh đến lớp, và sau đó cả hai cùng đạt điểm cao trong kỳ thi đại học - một hành trình đẹp về tình bạn, lòng nhân ái và tinh thần hiếu học.

Minh Hiếu (bên phải) được Đại học Y Dược Thái Bình miễn học phí. Ảnh: NVCC

Nguyễn Tất Minh bị tật nguyền bẩm sinh khiến đôi chân và cánh tay phải co quắp và càng lớn lại càng teo lại. Dù vậy, Minh rất ham học và luôn mơ ước được đi học như các bạn cùng trang lứa. Ngô Minh Hiếu cảm thông hoàn cảnh của bạn nên đã tự nguyện làm “đôi chân” cõng bạn đến trường suốt 10 năm, không quản ngại mưa nắng.

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, với tổng điểm 28,15 tổ hợp khối B (Toán 9,4 điểm; Hóa 9,75 điểm; Sinh 9 điểm), Hiếu thiếu 0,25 điểm để trúng tuyển Đại học Y Hà Nội. Khi đó, em trúng tuyển nguyện vọng 2 và theo học Trường ĐH Y Dược Thái Bình.

Ngày 1/8 vừa qua, Ngô Minh Hiếu, chính thức tốt nghiệp ngành Y khoa của Trường ĐH Y Dược Thái Bình sau 6 năm học tập. Hiếu cho biết, điều khiến em vui hơn cả là những kết quả này giúp em từng bước hiện thực hóa ước mơ trở thành bác sĩ, một nghề em mong muốn theo đuổi từ nhỏ để có thể giúp đỡ nhiều người.

Còn về phần Minh, sau khi tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025 đã quyết định làm Công nghệ thông tin ở TP Thanh Hoá.