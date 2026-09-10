Hai lý do khiến loạt trường ở TP HCM 'nghẽn' bán trú

Năm học mới đã bắt đầu ba ngày, nhưng toàn bộ 7 trường tiểu học, THCS ở phường Bình Đông với khoảng 12.000 học sinh, đều chưa thể tổ chức bán trú. Khảo sát ở phường Khánh Hội, Xóm Chiếu, Cầu Kiệu, Tân Bình, Tân Hòa, Thới Hòa... cũng có hơn chục trường rơi vào cảnh tương tự. Sinh hoạt của nhiều gia đình bị đảo lộn khi phụ huynh phải đưa đón con 3-4 lượt mỗi ngày.

Bà Huỳnh Thị Ngọc Hạnh, Phó phòng Văn hóa - Xã hội phường Chánh Hưng, cho biết thông thường từ hè, các trường phải xem xét, thẩm định hồ sơ, tư cách pháp nhân và điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của các nhà cung cấp suất ăn. Những đơn vị đạt yêu cầu sẽ được mời đấu thầu, sau đó trường chọn và ký hợp đồng để kịp tổ chức bữa ăn bán trú.

Tuy nhiên, theo chỉ thị của Chính phủ hồi tháng 8, UBND xã, phường sẽ trực tiếp thẩm định và lựa chọn nhà cung cấp thực phẩm, suất ăn cho trường học trên địa bàn. Các địa phương vì thế chờ hướng dẫn cụ thể từ các sở, ngành liên quan, trước khi để các trường làm khâu đấu thầu.

Đây là nguyên nhân chính khiến việc tổ chức bán trú ở nhiều trường bị đình trệ, theo bà Trần Thị Thanh Thảo, Chủ tịch phường Xóm Chiếu. "Sau khi được Sở An toàn thực phẩm tập huấn vào ngày mai, địa phương sẽ có hướng dẫn để các trường thực hiện", bà nói.

Nguyên nhân thứ hai là nhiều trường sau sáp nhập không thể tổ chức đấu thầu, ký hợp đồng với nhà cung cấp do chưa có con dấu mới, số tài khoản hay mã số thuế. Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM ngày 4/9 cho biết khâu cấp con dấu đang bị quá tải cục bộ do số lượng lớn, mới đạt 52%.

Một số trường hợp khác là do đơn vị cũ chưa giải quyết, bàn giao xong về tài chính, hồ sơ, sổ sách nên địa phương chưa thể thu hồi con dấu. Hiệu trưởng một trường ở phường Xóm Chiếu cho hay đang khẩn trương hoàn tất việc này. Xong xuôi, trường mới có thể thực hiện quy trình tổ chức ăn bán trú.

Ở chiều ngược lại, để hoạt động này không bị gián đoạn, nhiều xã, phường đã "linh hoạt" thẩm định lại hồ sơ từng được các trường "chốt" trước đó, hoặc cho phép duy trì với nhà cung cấp cũ.

Theo ông Dương Văn Dân, Phó chủ tịch phường Chánh Hưng, từ cuối tháng 8, phường đã thành lập tổ thẩm định căn cứ các quy định chung và hoàn tất trước khai giảng nên 13 trường trên địa bàn không bị ảnh hưởng.

Tương tự, các phường Tam Thắng, Đông Hòa yêu cầu trước mắt trường học phải cung cấp giấy phép kinh doanh và chứng nhận an toàn thực phẩm của đối tác. Các điều kiện khác sẽ tiếp tục được thẩm tra, theo ông Hoàng Đình Kê, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Tam Thắng.

"Chúng tôi xin gia hạn con dấu cũ để tạm ký hợp đồng cung cấp suất ăn trong tháng 9, chờ hướng dẫn từ phường rồi quyết định ký cả năm hay không", Hiệu trưởng một trường THCS mới sáp nhập, chia sẻ cách làm.

Đại diện nhiều xã, phường cho biết sẽ đẩy nhanh khâu thẩm định nhà cung cấp thực phẩm, suất ăn và hoàn thiện thủ tục hành chính, cấp con dấu để các trường tổ chức bán trú ngay trong tuần này hoặc chậm nhất đến cuối tháng 9.

Trong thời gian chờ, một số trường như Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Tân Bình,... chỉ tổ chức học một buổi trong ngày, thay vì hai buổi để phụ huynh giảm số lượt đưa đón.

TP HCM hiện có khoảng 2,2 triệu trẻ mầm non, học sinh tiểu học và THCS - phần lớn ăn bán trú ở trường. Sở Giáo dục và Đào tạo chưa cho biết số lượng bị ảnh hưởng.

Phụ huynh đón con về giữa trưa 8/9 vì trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, TP HCM chưa tổ chức bán trú. Ảnh: Phúc Thanh