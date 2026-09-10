Thiếu sách giáo khoa, Nhà xuất bản Giáo dục lên tiếng

Trước tình trạng một số phụ huynh gặp khó khăn khi tìm mua một số đầu sách giáo khoa (SGK) cho con vào đầu năm học 2026-2027, trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXB GDVN) cho biết, đơn vị đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bổ sung nguồn cung, đưa sách đến gần phụ huynh và bảo đảm học sinh có tài liệu phục vụ việc học.

Theo NXB GDVN, tính đến ngày 3/9, đơn vị đã hoàn thành phát hành 228 triệu bản SGK và 84 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo. Số lượng SGK cung ứng đã vượt kế hoạch ban đầu và đạt hơn 150% số lượng đặt hàng.

Nhiều phụ huynh loay hoay tìm mua sách giáo khoa cho con. Ảnh: Quỳnh Mai.

Trong tháng 8, NXB GDVN đã chủ động điều chuyển hơn 8 triệu bản SGK giữa các vùng miền gồm Bắc, Trung, Nam và Đồng bằng sông Cửu Long nhằm cân bằng nguồn cung. Từ ngày 1 đến 6/9, đơn vị tiếp tục cung ứng khoảng 2,5 triệu bản SGK, tập trung phục vụ các trường đăng ký, đặt sách muộn và bổ sung những đầu sách còn thiếu cục bộ.

Đại diện NXB GDVN cho biết, để tiếp tục xử lý tình trạng thiếu sách cục bộ, đơn vị đang triển khai các giải pháp sau:

1. Điều tiết nguồn hàng, bổ sung sách đến các điểm bán

NXB GDVN liên tục vận chuyển sách từ các kho trung chuyển để bổ sung về các nhà sách, cửa hàng bán lẻ và các đại lý, qua đó tăng khả năng tiếp cận SGK của phụ huynh, học sinh. Động thái này được thực hiện song song với việc điều chuyển sách giữa các vùng miền. Theo NXB GDVN, việc điều tiết nguồn hàng nhằm cân bằng nguồn cung theo nhu cầu thực tế tại từng khu vực.

Trong tháng 9, NXB GDVN tiếp tục tăng cường nguồn cung, dự kiến in bổ sung khoảng 17 triệu bản SGK, sách bài tập để phát hành theo nhu cầu thực tế. Đơn vị cũng chuẩn bị nguồn dự phòng nhằm chủ động khắc phục những ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ.

2. Kích hoạt lại kênh đăng ký mua sách tại trường

Một giải pháp được NXB GDVN đưa ra là đề nghị các cơ sở giáo dục tiếp tục tiếp nhận nhu cầu mua SGK của phụ huynh.

Theo đó, các Công ty Sách - Thiết bị trường học tại địa phương sẽ vận chuyển sách trực tiếp về trường học. Với phương án này, phụ huynh có thể đăng ký mua sách thông qua nhà trường thay vì phải tìm đến các cửa hàng bán lẻ, qua đó hạn chế tình trạng phải đi nhiều nơi hoặc xếp hàng chờ mua những đầu sách còn thiếu.

NXB GDVN đồng thời cho biết tiếp tục phối hợp với các địa phương để rà soát, bổ sung linh hoạt SGK cho những trường hợp học sinh đăng ký mới hoặc đăng ký thêm thông qua kênh nhà trường.

Nhiều phụ huynh xin sách giáo khoa cũ cho con. Ảnh chụp màn hình.

3. Tăng thời gian phục vụ, đẩy mạnh bán hàng trực tuyến

Tại hệ thống nhà sách, NXB GDVN sẽ tăng cường nhân lực, mở rộng thời gian phục vụ trong ngày nhằm đáp ứng nhu cầu mua SGK của phụ huynh, học sinh.

Các kênh đặt hàng trực tuyến cũng được đẩy mạnh, trong đó hướng tới hình thức giao sách tận nhà, giúp phụ huynh giảm thời gian di chuyển và thuận tiện hơn trong việc tìm mua các đầu sách cần thiết.

Trước đó, hệ thống bán lẻ tại các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM... đã duy trì hoạt động xuyên suốt kỳ nghỉ lễ 2/9 để phục vụ nhu cầu mua SGK theo bộ hoặc từng cuốn.

4. Cung cấp SGK điện tử hoàn toàn miễn phí

Trong thời gian chờ nhận sách giấy, học sinh và giáo viên có thể chủ động khai thác SGK điện tử.

NXB GDVN cho biết, SGK điện tử được cung cấp hoàn toàn miễn phí, cho phép học sinh và giáo viên tra cứu, khai thác, cập nhật và sử dụng phục vụ học tập, giảng dạy tại địa chỉ taphuan.nxbgd.vn.

Giải pháp này nhằm giúp việc học tập, giảng dạy không bị gián đoạn trong trường hợp học sinh chưa kịp nhận đủ SGK bản giấy.

5. Mở các kênh tiếp nhận phản ánh, hỗ trợ trực tiếp

NXB GDVN cũng thiết lập các kênh để tiếp nhận thông tin phản ánh và hỗ trợ phụ huynh, học sinh khi gặp khó khăn trong quá trình tìm mua SGK.

Phụ huynh có thể gửi phản ánh, yêu cầu hỗ trợ qua email tuyentruyen@nxbgd.vn hoặc Fanpage Facebook chính thức của NXBGDVN.

Việc tiếp nhận thông tin trực tiếp được kỳ vọng giúp đơn vị nắm bắt nhanh những trường hợp thiếu sách cụ thể để có phương án điều tiết, bổ sung phù hợp.

Sách giáo khoa cũ được phụ huynh xin về cho con sau khi đi nhiều nhà sách vẫn không mua được. Ảnh: Quỳnh Mai.

6. Khuyến khích tái sử dụng SGK cũ

Bên cạnh các giải pháp bổ sung nguồn cung, NXB GDVN khuyến khích học sinh tận dụng lại SGK cũ của bộ "Kết nối tri thức với cuộc sống" trong trường hợp phù hợp.

Theo NXB GDVN, việc tái sử dụng SGK cũ không chỉ góp phần giảm áp lực mua sách mới trong thời điểm nguồn cung một số đầu sách chưa đáp ứng kịp nhu cầu, mà còn hướng tới thực hành tiết kiệm, hạn chế lãng phí.

NXB GDVN cho biết các giải pháp trên được triển khai đồng thời với việc tăng cường sản xuất và điều chuyển sách giữa các khu vực nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế.

Trước đó, đơn vị cho biết tất cả các trường học tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới và hải đảo đã nhận đủ SGK, sách bài tập theo nhu cầu. Đối với 108 trường nội trú liên cấp biên giới, NXBGDVN cũng cho biết đã cung ứng đủ SGK.

Như vậy, trong khi tiếp tục bổ sung hàng triệu bản SGK ra thị trường, NXB GDVN đang mở thêm các phương án để phụ huynh tiếp cận sách thuận tiện hơn, từ đăng ký mua tại trường, mua trực tuyến đến sử dụng SGK điện tử miễn phí và tái sử dụng sách cũ. Mục tiêu là hạn chế tình trạng thiếu sách cục bộ và bảo đảm việc học tập của học sinh không bị gián đoạn trong thời gian chờ sách giấy.