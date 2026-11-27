Khi nhắc đến kháng kháng sinh, nhiều người thường nghĩ đến việc tự ý mua thuốc hoặc sử dụng kháng sinh không đúng chỉ định. Tuy nhiên, thực phẩm cũng có thể là con đường khiến con người tiếp xúc với vi khuẩn kháng kháng sinh.

Theo cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), vi khuẩn kháng thuốc có thể lan truyền từ động vật sang người thông qua chuỗi thực phẩm, đặc biệt khi khâu chăn nuôi, giết mổ, chế biến và bảo quản không bảo đảm an toàn.

1. Vi khuẩn kháng thuốc hình thành từ đâu?

Kháng sinh không chỉ được dùng cho người mà còn được dùng rất nhiều trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Theo WHO, ở một số quốc gia, tổng lượng kháng sinh dùng cho vật nuôi cao gấp khoảng 4 lần lượng dùng cho người. Khi kháng sinh được dùng thường xuyên, những vi khuẩn nhạy cảm bị tiêu diệt, còn những vi khuẩn có khả năng chống chịu sống sót và nhân lên. Dần dần, đàn vật nuôi trở thành nơi chứa nhiều vi khuẩn kháng thuốc.

Tại Việt Nam, lượng kháng sinh tiêu thụ trong chăn nuôi cao hơn nhiều so với lượng kháng sinh dùng trong y tế. Nhiều nghiên cứu trong nước đã phát hiện vi khuẩn E. coli kháng nhiều loại kháng sinh trong thịt gà, thịt lợn, thịt bò, cá và tôm bán tại chợ, siêu thị. Đáng lo ngại, một số mẫu thịt còn mang gen kháng colistin, loại kháng sinh được xem là "phương án cuối cùng" để điều trị các ca nhiễm khuẩn đa kháng ở người.

Mỗi người có thể góp phần hạn chế vi khuẩn kháng thuốc ngay từ bữa ăn bằng cách nấu chín kỹ thực phẩm. Ảnh minh hoạ PX.

2. Từ chuồng trại đến bàn ăn

Vi khuẩn kháng kháng sinh có thể nhiễm vào thịt trong quá trình giết mổ, chẳng hạn khi phân hoặc chất chứa trong đường ruột của vật nuôi tiếp xúc với thân thịt. Trong quá trình vận chuyển, bảo quản và bày bán, vi khuẩn có thể tiếp tục phát triển nếu thịt không được giữ ở nhiệt độ thích hợp. Rau củ quả cũng có nguy cơ nhiễm vi khuẩn khi được tưới bằng nguồn nước ô nhiễm hoặc bón phân chuồng chưa qua xử lý an toàn.

Tại căn bếp gia đình, vi khuẩn kháng thuốc có thể lây nhiễm chéo vào thực phẩm qua nhiều con đường. Nguy cơ có thể xuất hiện khi ăn thịt, trứng, hải sản sống hoặc chưa được nấu chín kỹ; dùng chung dao, thớt cho thực phẩm sống và thức ăn chín; hoặc để nước từ thịt sống bắn vào bề mặt, dụng cụ và thực phẩm xung quanh khi rửa. Rau sống, trái cây chưa được rửa sạch và thức ăn chín để ở nhiệt độ phòng quá lâu cũng có thể trở thành nguồn phơi nhiễm vi khuẩn.

3. Chưa gây bệnh vẫn có thể gây hại

Nhiều người nghĩ rằng nếu ăn phải vi khuẩn mà không bị đau bụng, tiêu chảy thì không sao. Thực tế, vi khuẩn kháng thuốc có thể "trú ngụ" trong ruột một thời gian mà không gây triệu chứng. Trong thời gian đó, chúng có thể chuyển gen kháng thuốc sang các vi khuẩn khác trong đường ruột, kể cả những vi khuẩn có khả năng gây bệnh. Khi người đó bị nhiễm khuẩn đường tiết niệu, nhiễm khuẩn huyết hay phải phẫu thuật sau này, việc điều trị có thể khó khăn hơn vì kháng sinh thông thường không còn hiệu quả.

Theo WHO, nhiễm khuẩn do vi khuẩn kháng thuốc khiến người bệnh ốm lâu hơn, phải nhập viện nhiều hơn và có nguy cơ thất bại điều trị, thậm chí tử vong.

4. Những cách hạn chế vi khuẩn kháng kháng sinh từ thực phẩm

Nấu chín thực phẩm là biện pháp quan trọng giúp tiêu diệt vi khuẩn, kể cả vi khuẩn kháng kháng sinh. Vì vậy, cần nấu chín kỹ thịt, trứng và hải sản trước khi ăn. Thịt gà, thịt lợn xay cần được làm chín hoàn toàn ở phần bên trong; tốt nhất nên sử dụng nhiệt kế thực phẩm để kiểm tra nhiệt độ, thay vì chỉ dựa vào màu sắc hoặc quan sát dịch tiết.

Mỗi gia đình nên sử dụng dao, thớt riêng cho thực phẩm sống và thức ăn chín. Sau khi sơ chế thịt sống, cần rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh sạch dụng cụ và bề mặt bếp. Không nên rửa thịt gà sống dưới vòi nước mạnh vì nước bắn có thể phát tán vi khuẩn ra xung quanh bồn rửa. Thực phẩm sống cần được bọc kín, bảo quản ở ngăn dưới tủ lạnh và tách biệt với thức ăn đã chế biến. Thức ăn chín không nên để ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ; nếu thời tiết nóng trên 32°C, thời gian này nên rút xuống còn 1 giờ. Rau sống và trái cây cần được rửa kỹ dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

Khi mua thực phẩm, nên ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được cung cấp từ cơ sở chăn nuôi, giết mổ và kinh doanh đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm.

Từ ngày 1/1/2026, Việt Nam thực hiện lộ trình chấm dứt việc sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi nhằm mục đích phòng bệnh theo quy định. Tuy nhiên, cần lưu ý quy định này có phạm vi và điều kiện áp dụng cụ thể, không nên diễn đạt thành lệnh cấm tuyệt đối mọi hình thức sử dụng kháng sinh để phòng bệnh trong chăn nuôi.

Mỗi người có thể góp phần hạn chế nguy cơ phơi nhiễm vi khuẩn kháng kháng sinh ngay từ bữa ăn bằng cách nấu chín thực phẩm, phòng tránh nhiễm khuẩn chéo và duy trì vệ sinh trong chế biến. Bên cạnh đó, không tự ý dùng kháng sinh khi bị tiêu chảy hoặc ngộ độc thực phẩm. Việc sử dụng kháng sinh cần căn cứ vào nguyên nhân bệnh và chỉ định của bác sĩ.