UBND Thành phố Hà Nội vừa có quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông.

Tại các trường học, sẽ áp dụng mức trần tiền ăn bữa trưa và bữa phụ đối với cấp mầm non là 35.000 đồng/học sinh/ngày; cấp tiểu học là 45.000 đồng/học sinh/ngày. Đối với cấp THCS- THPT, mức trần tiền ăn bữa trưa là 45.000 đồng/học sinh/ngày.

Trước khi có quy định này, các trường công lập cũng đã có mức thu từ 35.000 đồng - 45.000 đồng/học sinh/ngày phục vụ ăn bán trú. Tuy nhiên,nhiều phụ huynh đặt câu hỏi về giá trị thực của một suất ăn học đường.

Ghi nhận tại bếp ăn của Trường THCS Trần Phú, phường Hà Đông (Hà Nội) ngày 26/11 cho thấy, thực đơn của học sinh gồm: thịt lợn viên sốt cà chua, lạc tẩm gia vị, khoai tây – cà rốt xào, canh cải xanh nấu thịt và cơm trắng. Mỗi loại thực phẩm đều có định lượng sống và chín riêng.

Thực đơn bữa ăn bán trú trong tuần của học sinh Trường THCS Trần Phú

Ví dụ, định lượng thực phẩm sống cho bữa ăn hôm nay gồm: hơn 100 gam nguyên liệu cho món thịt sốt, 30 gam lạc, 90 gam rau xào, hơn 40 gam rau nấu canh và 130 gam gạo.

Khi nấu chín, suất ăn của học sinh gồm: 80 gam thịt sốt cà chua, 27 – 30 gam lạc, 70 gam rau xào, 230 gam cơm trắng và 300 – 350 ml canh nhằm cung cấp gần 950 calo.

Nhân viên bếp của Trường THCS Trần Phú, phường Hà Đông (Hà Nội) chia cơm vào hộp để cân định lượng

Khoảng 10 giờ 30 sáng, nhân viên nhà bếp tại trường này đã chia xong khoảng 700 suất cơm vào từng khay cho học sinh. Trong đó, các món ăn được chia sẵn theo định lượng. Cơm và canh để riêng, học sinh được lấy tùy nhu cầu sử dụng.

Theo quan sát của PV, nhân viên bếp chia các suất ăn khá đầy đặn. Nhưng khi thực hiện cân mẫu thử ở một khay ăn bất kỳ, cho thấy món lạc 29,6 gam, món rau 50 gam và món thịt khi chưa có nước sốt là 42,4 gam, (rau thịt thấp hơn so với định lượng). Sau đó, nhân viên bếp đổ thêm nước sốt, thêm thịt cân lại và đạt 82 gam.

Theo lí giải của nhân viên bếp ăn, chiếc cân định lượng suất ăn khá mới nên họ "sử dụng chưa quen".

Cân lần 1, lượng thịt là 42,4 gam, thấp hơn so với định lượng quy định

Khi nhân viên bếp thêm nước sốt, thêm thịt so với suất ăn chia sẵn trước đó, cân nhảy lên mức 82 gam.

Suất ăn của học sinh Trường THCS Trần Phú, phường Hà Đông khi chưa có cơm và canh.

Không để học sinh bị đói

Thầy Nguyễn Duy Thảo, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú cho biết, trường hiện có hơn 3.000 học sinh gồm trường chính và 1 phân hiệu đang tổ chức ăn bán trú cho khoảng 1.600 học sinh.

Nhiều năm nay, nhà trường vẫn đang áp dụng mức thu cũ là 35.000 đồng/ suất ăn/ học sinh. Đây cũng là mức thu chung của nhiều trường học ở khu vực.

Dù Hà Nội đã nâng mức trần tiền ăn bán trú nhưng nhà trường chưa có kế hoạch điều chỉnh ngay. Thầy Thảo cho rằng việc tăng tiền ăn cần cân nhắc, lấy ý kiến của phụ huynh.

Số lượng học sinh đăng ký bán trú có thể biến động. Có thời điểm khoảng 700 em nhưng cũng có khi số lượng giảm còn khoảng 650 học sinh. Mỗi dịp xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại các trường trong khu vực, số học sinh đăng ký cũng có thể giảm vài chục em rồi mới dần tăng trở lại.

Để kiểm soát chất lượng bữa ăn, theo hiệu trưởng, Trường THCS Trần Phú tổ chức cho phụ huynh tham gia giám sát thường xuyên. Mỗi ngày, nhà trường bố trí ít nhất một phụ huynh đến kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận thực phẩm. Khi hàng được đưa đến, giáo viên và phụ huynh cùng kiểm tra số lượng, cân đối định lượng và quan sát chất lượng ban đầu.

"Ví dụ, 700 suất ăn sẽ tương đương bao nhiêu kg thịt, rau, phụ huynh và đại diện nhà trường sẽ cân để kiểm tra thực phẩm sống", thầy Thảo nói.

Các suất ăn được chia sẵn, riêng cơm và canh học sinh lấy theo nhu cầu.

Nhà trường cũng sử dụng camera để theo dõi các công đoạn chế biến, sơ chế, chia suất ăn. Giáo viên và người phụ trách có thể kiểm tra trực tiếp khu vực bếp, quan sát số lượng thức ăn được chia cho học sinh.

Cũng theo thầy Thảo, khi thực phẩm chín, định lượng được cân để bảo đảm mỗi khẩu phần đáp ứng yêu cầu. Nếu phát hiện suất ăn có miếng thức ăn quá nhỏ hoặc số lượng chưa đủ, người phụ trách sẽ yêu cầu nhân viên bếp bổ sung.

Về định lượng, doanh nghiệp phải căn cứ số lượng học sinh và các tiêu chuẩn dinh dưỡng để tính toán lượng thịt, cá, rau, củ, quả trong từng suất. Các chỉ số này được cập nhật trên hệ thống Hà Nội Check.

Thực đơn bữa ăn bán trú do doanh nghiệp cung cấp thực phẩm xây dựng, song nhà trường có quyền góp ý, yêu cầu điều chỉnh những món chưa phù hợp với học sinh.

Chẳng hạn, nếu món gà kho không được học sinh yêu thích, nhà trường có thể đề nghị đổi sang gà rang muối hoặc gà chiên. Với món thịt viên, cách chế biến cũng cần điều chỉnh để phù hợp khẩu vị trẻ em, thay vì nấu cùng nấm hoặc nước sốt mà nhiều em không thích.

Để bảo đảm học sinh không bị “đói”, nhà trường luôn yêu cầu doanh nghiệp chuẩn bị một lượng dự trữ nhỏ. Học sinh có thể xin thêm thức ăn nếu còn nhu cầu.

Theo thầy hiệu trưởng, thực tế có học sinh ăn khỏe, cần bổ sung thức ăn, nhưng cũng có nhiều em ăn ít, không dùng hết khẩu phần. Nhà trường tìm cách điều tiết để hạn chế lãng phí và hỗ trợ những học sinh có nhu cầu.

Dẫu vậy, trên thực tế, vẫn có sự việc suất ăn lèo tèo vài món, học sinh ăn không đủ no.Tháng 9 năm nay, ngay những bữa ăn bán trú đầu tiên của năm học mới, phụ huynh Trường tiểu học Trung Giã, xã Trung Giã (Hà Nội) phản ánh, bữa ăn của học sinh có giá 40.000 đồng nhưng chỉ lèo tèo vài món.

Hình ảnh suất ăn được giáo viên chụp lên nhóm phụ huynh cho thấy, suất ăn của học sinh lớp một gồm cơm trắng, một ít giá, thịt băm và một xiên thịt nhỏ. Một số học sinh kể lại, món thịt gà xiên nướng khô khốc khó ăn, nên chỉ ăn canh, một chút thịt và cơm và bị đói.

Hình ảnh suất ăn lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người bình phẩm, chỉ đáng giá 20.000 đồng. Thời điểm đó, phụ huynh Trường tiểu học Trung Giã đã phản ứng bằng cách cho học sinh nghỉ ăn bán trú. Sau đó, UBND xã Trung Giã đã yêu cầu dừng đơn vị cung cấp suất ăn để tìm đơn vị khác thay thế.

Suất ăn giá 40.000 đồng của Trường tiểu học Trung Giã, xã Trung Giã (Hà Nội) đầu năm học này

Sau sự việc, phụ huynh ở các trường học khác cũng tăng cường giám sát thực phẩm đầu vào và định lượng bữa ăn bán trú ở các trường học. Điều phụ huynh băn khoăn, cùng thu mức tiền 40.000 - 45.000 đồng nhưng định lượng suất ăn mỗi nơi khác nhau. Có trường học sinh được ăn đầy đặn, thực phẩm nhiều màu sắc, chế biến ngon nhưng cũng có nơi lèo tèo, khô khốc.

Đây là suất ăn của một trường tiểu học khác cũng tại Hà Nội.

Bộ GD&ĐT có hướng dẫn về dinh dưỡng cần thiết cho trẻ mẫu giáo đến học sinh THPT. Ví dụ, trẻ 6 - 7 tuổi, nhu cầu năng lượng bữa trưa khoảng 454 - 605 ca lo, bữa phụ 75 – 151 ca lo. Học sinh 10-11 tuổi, năng lượng bữa trưa khoảng 618 – 824 ca lo. Học sinh tiểu học sẽ ăn hai bữa gồm bữa trưa và bữa phụ.

Thực đơn bữa ăn học đường được yêu cầu đảm bảo đa dạng thực phẩm. Nhà bếp chế biến gồm có món xào, món mặn, món canh, tráng miệng.

Thực đơn thiết kế phù hợp đảm bảo cung cấp 13 - 20% chất đạm, 25-355 chất béo và 52 -60% chất bột. Từ định lượng này, các công ty cung cấp suất ăn và nhà trường xây dựng thực đơn hằng ngày cho học sinh.